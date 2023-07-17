Депутат Журова о дебюте крымских клубов в ЧР: «Историческое событие. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться»
Светлана Журова высказалась о дебюте крымских клубов во Второй российской лиге.
Накануне ялтинский «Рубин» сыграл вничью (1:1) в гостях с «Биологом», а «Севастополь» дома победил ростовский СКА (3:1).
«Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют. Клубы могут полноценно играть.
Это историческое событие, справедливость восторжествовала», – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка.
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