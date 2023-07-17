Депутат Журова о дебюте крымских клубов в ЧР: «Историческое событие. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться»

Светлана Журова высказалась о дебюте крымских клубов во Второй российской лиге.

Накануне ялтинский « » сыграл вничью (1:1) в гостях с «Биологом», а « » дома победил ростовский СКА (3:1).

«Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют. Клубы могут полноценно играть.

Это историческое событие, справедливость восторжествовала», – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка.