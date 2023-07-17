Депутат Журова о дебюте крымских клубов в ЧР: «Историческое событие. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться»

Теги Светлана Журова Вторая лига ФК Севастополь Политика ТАСС Рубин Ялта Футбол

Светлана Журова высказалась о дебюте крымских клубов во Второй российской лиге.

Накануне ялтинский «Рубин» сыграл вничью (1:1) в гостях с «Биологом», а «Севастополь» дома победил ростовский СКА (3:1).

«Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют. Клубы могут полноценно играть.

Это историческое событие, справедливость восторжествовала», – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка.

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68 комментариев

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Олег Еремин
Ответ Растиньяк
cccр
И как там поживает этот ваш ссср? Встаёт с колен всё выше и выше?
+90
-6
+84
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Savarona25
Санкции на пользу? Это только в придуманном ТВ-мире так. Пусть назовет хоть одну страну где санкции и изоляция стали благом. В спорте или еще где.
+75
-5
+70
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граф Якунин
Применила бы на себя санкции и сидела б радовалась. Зачем других втягивать?
+62
-2
+60
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Arman FCSM
Это уже гойда или ещё нет?
+32
-4
+28
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Васильев Василий
Санкции на пользу
Нищета на пользу
Повышение пенсионного возраста на пользу
Идти на убой из-за 70 летнего сумасшедшего деда на пользу.
Главное ничего не перепутать)
+29
-2
+27
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граф Якунин
Ответ Олег Еремин
И как там поживает этот ваш ссср? Встаёт с колен всё выше и выше?
Пломбир доест и ответит
+23
0
+23
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Игорь М.
Ответ Растиньяк
cccр
это то же самое, что сказать "Покажите мне того, кому пошли на пользу алкоголизм и наркомания", а ты показываешь фото мёртвого соседа)
+23
-1
+22
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Только Крылья
идиотка. санкции нам на пользу ага...вместо своего производства просто весь китай скупили. можно про пользу говорить, если бы свое реально развивали
+24
-3
+21
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Паук, вощем-та!
Ну, как вы перестали бояться, все видели, когда повар двинул в столицу. Потекло по ляжкам и языки понятно куда позасовывали.
+22
-3
+19
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maks44
Ответ граф Якунин
Применила бы на себя санкции и сидела б радовалась. Зачем других втягивать?
Если бы санкции были в 2006, то Журова не стала бы олимпийской чемпионкой, и, соответственно, депутатом ГД, работала бы тренером в ДЮСШ за 30 т.р. в месяц, не несла бы всякую дичь. В общем, жалко, что не было санкций в 2006 г.
+19
0
+19
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Uriy walmart
Капец, только включили и мост обвалился. Так уж нужны были те клубы. Зато теперь с футболом но без моста
+19
-8
+11
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Hitgoe Himgob
Ответ Arman FCSM
Это уже гойда или ещё нет?
Паранойда это
+11
-2
+9
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damondiamond
ля мы живём как в том тесте, который проводили давно, что все дети говорят на черный цвет что он белый, и испытуемый ребенок меняет свой ответ тоже на черный)) вот эти все людишки типа неё хотят нам внушить, но не получится))
+9
0
+9
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Только Крылья
Ответ Растиньяк
cccр
ссср все же не был изолирован
+8
-1
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Игорь М.
Ответ Аморалинни
Байдену 80
т.е. тебе нравится, что умирают за обоих дедов?)
+8
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HI MARS
История даже и не заметит это маленькое недоразумение)
+10
-4
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bund3s
Невменяемая…
+7
-2
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Злобный Конь
Это не "перестали бояться", а "потеряли всякий стыд и совесть".

Как безнадёжный двоечник начинает творить всякую дичь,уже зная что его оставят на второй год - вот и вы также.
+5
0
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Atsuktuvas
Крымские клубы - к депутатам, которые перестали бояться: "Где вы были 9 лет?"
+5
-1
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Игорь Пичугин
Тебе то чего бояться Светлана Журова, в насиженном кресле.
+4
0
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сапёр Водичка
Ну и юмористка...
Крымский мост даже лопнул со смеху
+4
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Злобный Конь
Санкции настолько полезны что так и будет наш футбол сам в себе. "Зенит" может ещё раз 10 подряд чемпионом стать, и рассказывать - вот если бы нас не отстранили,то мы бы дали жАру в Лиге Чемпионов,ух!!!
+4
0
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граф Якунин
Ответ Растиньяк
ты слишком примитивно мыслишь
Скорее ты мыслишь альтернативно
+3
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&_Bishep_&
Возвращение в УЕФА и ФИФА всё ближе😁
+2
0
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Док163
О, очередная серия историй, про санкции нам только на пользу!!!
+1
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