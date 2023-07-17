Депутат Свищев о матчах крымских клубов в чемпионате России: «Историческое событие. ФИФА и УЕФА вернут Россию, как только им будет выгодно»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о первых матчах крымских клубов в чемпионате России.

В воскресенье, 16 июля, в 1-м туре « » Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а « » победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

«Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу.

Не надо было изначально никого бояться, и , как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.