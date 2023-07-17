Депутат Свищев о матчах крымских клубов в чемпионате России: «Историческое событие. ФИФА и УЕФА вернут Россию, как только им будет выгодно»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Вторая лига Государственная дума Дмитрий Свищев ФК Севастополь Политика чемпионат Крыма ТАСС Рубин Ялта Футбол

Депутат Дмитрий Свищев высказался о первых матчах крымских клубов в чемпионате России.

В воскресенье, 16 июля, в 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

«Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу.

Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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6 комментариев

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Normic
Может для начала подождете что скажут ФИФА и УЕФА))
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Вячеслав Пустохин
Конечно вернут! Догонят и ещё вернут! Ведь нас все вспоминали весь евросезон (нет)
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HI MARS
Увидит ли депутат Свищев возвращение российских клубов в УЕФА?Скорее всего нет
+3
-1
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Lost Sock
да такая выгода от наших клубов и сборной такие топовые матчи мир теряет , как теперь в Италии Испании и Англии без , Мордовии и локомотива будут жить ... что бедным смотреть теперь
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The Best
На планете розовых пони без изменений,хотя чего ещё дать от говорящей головы Свищева.
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Pavelaznaurov
Ну ведь он депутат——что с него взять—-честно прошел отрицательный отбор,да и фамилия подходящая
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