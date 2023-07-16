«Севастополь» не смог заявить во Вторую лигу 4 игроков, не получивших футбольные паспорта РФ

Теги премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь лимит на легионеров натурализация Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

Несколько игроков «Севастополя» покинули клуб, не сумев получить футбольные паспорта РФ.

После прохождения лицензирования РФС «Севастополь» получил право на участие во Второй лиге. Согласно регламенту турнира, команды не могут иметь в своем составе легионеров.

– Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов.

Тех, кто по критериям не может пройти, в команде уже нет. Таких было четыре футболиста.

– Какие критерии должны были быть соблюдены?

– Два критерия: не быть заигранным за сборную Украины и – важный критерий – иметь близких родственников – бабушку, дедушку, маму, папу, – родившихся на территории России, – сказал гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый.

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5 комментариев

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Геннадий Тёкин
"Иметь близких родственников – бабушку, дедушку, маму, папу родившихся на территории России"-да на Украине, особенно восточной и центральной у каждого второго родственники из России.
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Arnoldinho
Ответ noti22
Выдавать российские паспорта игрокам из Крыма - это уже нарушение норм УЕФА
Росс. паспорта там давали всем жителям без разбора. Но для футбольного гражданства нужно соответствовать критериям УЕФА — поэтому все эти бабушки и прочее. Формально это как марокканские паспорта французам. Но в данной ситуации — желание проскочить между струйками. И едва ли получится быть умнее всех)
+1
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noti22
Выдавать российские паспорта игрокам из Крыма - это уже нарушение норм УЕФА
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