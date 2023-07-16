«Севастополь» не смог заявить во Вторую лигу 4 игроков, не получивших футбольные паспорта РФ

Несколько игроков «Севастополя» покинули клуб, не сумев получить футбольные паспорта РФ.

После прохождения лицензирования РФС « » получил право на участие во лиге. Согласно регламенту турнира, команды не могут иметь в своем составе легионеров.

– Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов.

Тех, кто по критериям не может пройти, в команде уже нет. Таких было четыре футболиста.

– Какие критерии должны были быть соблюдены?

– Два критерия: не быть заигранным за сборную Украины и – важный критерий – иметь близких родственников – бабушку, дедушку, маму, папу, – родившихся на территории России, – сказал гендиректор «Севастополя» .