«Севастополь» не смог заявить во Вторую лигу 4 игроков, не получивших футбольные паспорта РФ
Несколько игроков «Севастополя» покинули клуб, не сумев получить футбольные паспорта РФ.
После прохождения лицензирования РФС «Севастополь» получил право на участие во Второй лиге. Согласно регламенту турнира, команды не могут иметь в своем составе легионеров.
– Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов.
Тех, кто по критериям не может пройти, в команде уже нет. Таких было четыре футболиста.
– Какие критерии должны были быть соблюдены?
– Два критерия: не быть заигранным за сборную Украины и – важный критерий – иметь близких родственников – бабушку, дедушку, маму, папу, – родившихся на территории России, – сказал гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый.
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