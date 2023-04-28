Депутат Терюшков о продаже пива на стадионах: «В РПЛ, КХЛ, Единой лиге ВТБ можно снизить нагрузку на госфинансирование клубов, а бюджетные деньги направить на развитие массового и детского спорта»

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Депутат Роман Терюшков видит плюсы в возвращении продажи пива на стадионы в России.

Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).

«РПЛ, КХЛ, Единая лига ВТБ – это все лиги, организующие профессиональные спортивные соревнования. Их основная цель заключена в получение дохода, эта норма отражена в нашем профильном законе.

По сути профессиональные соревнования – это шоу, где зритель должен получать качественный продукт. Это качество заключается в хорошей телевизионной картинке, качественной игре команд, цивилизованных условиях для зрителей на стадионе, начиная от безопасности, заканчивая различными шоу-программами и сервисом, где можно поесть, выпить чашку чая и при желании кружку пива.

Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать. Интереснее получить производителей пенного напитка как партнеров лиги или команд-участниц.

Причем партнерство должно в этом случае заключаться не в рекламе напитка, а в продвижении бренда. В этом случае профессиональные лиги получат дополнительный доход, который будет распределен между клубами.

На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов. Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта», – сказал депутат Госдумы РФ.

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25 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Просьба к юзерам спортса, бойкотировать новости с Терюшковым 🙏
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jonnysilverhand01
Всю бюджета им мало, ведь пилить с каждым годом все труднее и труднее, хотят за счёт пивных концернов спорт детский поднять … мы тебя раскусили говорящая голова 🗣

Повестку сверху спустили Za пиво, как они все разом начали во все рупоры плюсы находить везде … забавно
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Dmitry Rozanov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просьба к юзерам спортса, бойкотировать новости с Терюшковым 🙏
Но коммент ты написал
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Slanselap
Неплохо было бы снизить зарплаты депутатам на 90%. И деньги направить на социальные нужды.
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Overkiller
"На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов. Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта"

Да знаем мы куда вы деньги все направляете вместо медицины, науки, образования, спорта, ремонтов дорог и домов, повышения пенсий и остальной социалки.
+8
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Борух73
циник и популист.
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Do Cent
Как только читаю"направить на развитие детского спорта", так уже мысленно вижу как их "оприходуют" такие как этот персонаж
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Filipp Gorski
Направить их Терюшкову в карман
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Cruel Snake
Только одни ля- ля и пустые обещания . И никого толка от него. От мешка с навозом сейчас в мае пользы намного больше будет чем от него
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Юрий Бортничанин
С пивом поднимем российский спорт с колен)))
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Melnikov1968
Плюсы в карман Терюшкова, верю. Сначала такие как Хамзаев, во всю глотку орут за трезвость, а потом его же корешки вопят за продажу пива на стадионах. Таким депутатам только лес валить в Магадане, а они законы принимают. Да чтоб вы сгинули.
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Денис Давыдов
Ответ Dmitry Rozanov
Но коммент ты написал
Плюсики сами себя же не соберут)
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snegoviq
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просьба к юзерам спортса, бойкотировать новости с Терюшковым 🙏
Я специально подписан на его тэг, чтобы иногда зайти и повеселиться
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Rajha
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просьба к юзерам спортса, бойкотировать новости с Терюшковым 🙏
Город Эфес был зна­ме­нит сво­им хра­мом бо­ги­ни Ар­те­ми­ды. Храм этот сжег Ге­рост­рат, что­бы прос­ла­вить свое имя. Но гре­ки, уз­нав, с ка­кою целью бы­ло сде­ла­но ужас­ное прес­туп­ле­ние, ре­ши­ли в на­ка­за­ние пре­дать заб­ве­нию имя прес­туп­ни­ка.

Для это­го бы­ли на­ня­ты спе­ци­альные гла­ша­таи, ко­то­рые в про­дол­же­ние мно­гих де­сят­ков лет разъезжа­ли по всей Гре­ции и объявля­ли сле­ду­ющее рас­по­ря­же­ние: «Не смей­те пом­нить имя бе­зум­но­го Ге­рост­ра­та, сжег­ше­го из чес­то­лю­бия храм бо­ги­ни Ар­те­ми­ды».

Греки так хо­ро­шо зна­ли этот на­каз, что мож­но бы­ло лю­бо­го их ночью раз­бу­дить и спро­сить: «Ко­го ты дол­жен за­быть?» И он, не за­ду­мы­ва­ясь, от­ве­тил бы: «Бе­зум­но­го Ге­рост­ра­та».
Так спра­вед­ли­во был на­ка­зан прес­туп­ный чес­то­лю­бец.
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Mbest77
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просьба к юзерам спортса, бойкотировать новости с Терюшковым 🙏
Это не поможет. Это явная пиар-компания проплаченная. Надо чтобы имя со спортом ассоциировалось. Видимо, хочет в спортивные чиновники пойти после депутатского срока
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Единственный раз когда я соглашусь с депутатом)
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несахар
думаю, терюшков озвучивает то, о чем думают в кремле.
доходы бюджета падают, поэтому сокращение финансирования клубов очень даже вероятно
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Ми Ша
Давай,депутат,хоть какая-то польза от вас. Пей пиво 🍺 ,ешь мясо 🍖 !
Вот работа, сегодня запретили,завтра проспались разрешили, зарплату миллион получили
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Sergey Smolensky
В КХЛ пиво продают там, где согласовано с местными чиновниками. Очкастый идиот пусть вообще не лезет дальше своей области и Химок
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Фанат Сан-Марино
Не удивлюсь, если Ромка пьёт чашку пива и кружку чая
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