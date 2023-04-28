Депутат Терюшков о продаже пива на стадионах: «В РПЛ, КХЛ, Единой лиге ВТБ можно снизить нагрузку на госфинансирование клубов, а бюджетные деньги направить на развитие массового и детского спорта»
Депутат Роман Терюшков видит плюсы в возвращении продажи пива на стадионы в России.
Ранее стало известно, что МВД не против продажи пива на стадионах, но только при использовании паспорта болельщика (Fan ID).
«РПЛ, КХЛ, Единая лига ВТБ – это все лиги, организующие профессиональные спортивные соревнования. Их основная цель заключена в получение дохода, эта норма отражена в нашем профильном законе.
По сути профессиональные соревнования – это шоу, где зритель должен получать качественный продукт. Это качество заключается в хорошей телевизионной картинке, качественной игре команд, цивилизованных условиях для зрителей на стадионе, начиная от безопасности, заканчивая различными шоу-программами и сервисом, где можно поесть, выпить чашку чая и при желании кружку пива.
Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать. Интереснее получить производителей пенного напитка как партнеров лиги или команд-участниц.
Причем партнерство должно в этом случае заключаться не в рекламе напитка, а в продвижении бренда. В этом случае профессиональные лиги получат дополнительный доход, который будет распределен между клубами.
На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов. Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта», – сказал депутат Госдумы РФ.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Повестку сверху спустили Za пиво, как они все разом начали во все рупоры плюсы находить везде … забавно
Да знаем мы куда вы деньги все направляете вместо медицины, науки, образования, спорта, ремонтов дорог и домов, повышения пенсий и остальной социалки.
Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды».
Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого их ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы: «Безумного Герострата».
Так справедливо был наказан преступный честолюбец.
доходы бюджета падают, поэтому сокращение финансирования клубов очень даже вероятно
Вот работа, сегодня запретили,завтра проспались разрешили, зарплату миллион получили