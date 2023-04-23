Депутат Терюшков о предложении частично отменить Fan ID: «Президент поручил упростить. АСИ может высказать предложения, но решение за Минспорта»

Роман Терюшков разъяснил, кто будет принимать решение об изменении закона о Fan ID.

Ранее Агентством стратегических инициатив были подготовлены 8 предложений по упрощению системы идентификации.

«Президент России поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив упростить использование карты болельщика в первую очередь для детей, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Минцифры во исполнение поручения опубликовало проект поправок в постановление правительства, согласно которому пенсионеры и инвалиды будут проходить на игры без очереди, а дети до 14 лет смогут получить Fan ID удаленно через портал Госуслуг.

АСИ предлагает использовать систему идентификации для матчей с повышенной категорией опасности. Закон наделил правом Минспорта определять уровень соревнований, где будет использована персонифицированная карта. АСИ может высказать свои предложения, но решение остается за Минспорта.

Уровень опасности должны определять компетентные органы. На основе их позиции Минспорта должен принимать соответствующий нормативно-правовой документ», – сказал депутат .

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