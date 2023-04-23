Депутат Терюшков о предложении частично отменить Fan ID: «Президент поручил упростить. АСИ может высказать предложения, но решение за Минспорта»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Владимир Путин Государственная дума Министерство спорта России Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Роман Терюшков разъяснил, кто будет принимать решение об изменении закона о Fan ID.

Ранее Агентством стратегических инициатив были подготовлены 8 предложений по упрощению системы идентификации.

«Президент России поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив упростить использование карты болельщика в первую очередь для детей, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Минцифры во исполнение поручения опубликовало проект поправок в постановление правительства, согласно которому пенсионеры и инвалиды будут проходить на игры без очереди, а дети до 14 лет смогут получить Fan ID удаленно через портал Госуслуг.

АСИ предлагает использовать систему идентификации для матчей с повышенной категорией опасности. Закон наделил правом Минспорта определять уровень соревнований, где будет использована персонифицированная карта. АСИ может высказать свои предложения, но решение остается за Минспорта.

Уровень опасности должны определять компетентные органы. На основе их позиции Минспорта должен принимать соответствующий нормативно-правовой документ», – сказал депутат Государственной думы.

Как предлагают поменять Fan ID: нужен только на топ-матчах, полная отмена для детей и оформление как в каршеринге

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5 комментариев

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Мартинелли
Этот депутат Петушков уже так надоел, по несколько интервью в день раздает журналистам
+3
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Тиджани Бабангида
Переводя с демагогично-депутатского это означает что FanID должно быть отменено на 80-90 % матчах РФПЛ.
Голос разума близок к торжеству
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Dauren Zhalgasbayev
что за страна такая, где все должен решать Президент?) скоро наверное в туалет будете ходить по указу Ладим Ладимыча, ахахаха. Геополитик, стратег, собиратель земель и налогов, борец за многоплярный мир, а теперь еще модернизатор Фан айди
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Princev
Он вполне полно перечисил список лиц и организаций не имеющих отношения к футболу и которые не должны влезать в Игру: минцифры, правительство, АСИ, президент, минспорта, депутаты и неназваные компетентные органы.
И как раз не упомянул тех кто имеет отношение к футболу, и чьё мнение важно: РПЛ, клубы, РФС, фан-клубы.
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qwaza
Не, выдыхайте. ФанID теперь неотменяем. Возможно, его внесут в Конституцию.
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