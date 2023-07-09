Терюшков о легионерах: «Парни рубят капусту, сантименты неуместны. Преданность российским клубам дохода не приносит»

Роман Терюшков прокомментировал переходы иностранцев в клубы-соперники.

«Действия легионеров или натурализованных спортсменов, получивших паспорт под решение банальной задачи ухода клубов от лимита, расценивать нужно только с точки зрения бизнеса. Им копейка каждый рубль бережет.

Преданность российским клубам дохода легионерам не приносит, теплых чувств у них не вызывает, а значит, это излишнее. Парни рубят капусту, сантименты неуместны», – сказал депутат думы.

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