Терюшков о легионерах: «Парни рубят капусту, сантименты неуместны. Преданность российским клубам дохода не приносит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Марио Фернандес Политика Роман Терюшков Хесус Медина Футбол

Роман Терюшков прокомментировал переходы иностранцев в клубы-соперники.

«Действия легионеров или натурализованных спортсменов, получивших паспорт под решение банальной задачи ухода клубов от лимита, расценивать нужно только с точки зрения бизнеса. Им копейка каждый рубль бережет.

Преданность российским клубам дохода легионерам не приносит, теплых чувств у них не вызывает, а значит, это излишнее. Парни рубят капусту, сантименты неуместны», – сказал депутат Государственной думы.

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12 комментариев

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blaugrano
Недавно Терюшкова спросили, почему он ездит на иномарке, а не на отечественной машине. Ни один уж на сковороде так патриотично не извивался, как этот депутат из палаты.
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blaugrano
Ответ charly_54
И что он ответил?)) заставляют?)))
Вы не поверите, но да! Обстоятельства заставляют. Сейчас российский автопром стремительно развивается и Роман не может дождаться того момента, как пересядет на него с проклятого недружественного корыта.
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toxa3006
Терюшков о депутатах: "Парни рубят капусту, сентименты здесь не уместны. Преданность народу дохода не приносит."
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King_X
А сам-то так думает о развитии рос спорта, прям спать не может))

Наворовал в Химках, но все ещё мало ему
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Вечно в бане
А наши-то футболисты из клуба в клуб не переходят, и капуста им неинтересна, там один сплошной патриотизм.

Расскажите клоуну хотя бы про Самедова.
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Доктор Верховцев
Химки сдохли, хвост облез,
Кто Терюшкова вспомнит, то его и съест.

Уберите это наконец!!!
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Тиджани Бабангида
Депутаты тоже «рубят капусту». Последний год особо активно на псевдопатриотической теме
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charly_54
Ответ Вечно в бане
А наши-то футболисты из клуба в клуб не переходят, и капуста им неинтересна, там один сплошной патриотизм. Расскажите клоуну хотя бы про Самедова.
Таких примеров как самедов полно, которые за многие клубы поиграли
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Не уверен!!
Смешно. Самый патриотичный легионер в истории - Месси. Получал сотни миллионов каждый год за переподписание контракта. А что другие должны просто получать спасибо? Наши футболисты наверное в футбол идут не из-за возможности заработка миллионов в месяц ? Футбол - это бизнес. Если в России клубы живут не по средствам и платят столько сколько хотят, а не могут - то почему виноваты футболисты?
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charly_54
Ответ blaugrano
Недавно Терюшкова спросили, почему он ездит на иномарке, а не на отечественной машине. Ни один уж на сковороде так патриотично не извивался, как этот депутат из палаты.
И что он ответил?)) заставляют?)))
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Красный чай
Зато преданность Кабаеву приносит много капусты, только сократи ее и сразу эта преданость улетучится
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charly_54
Ответ blaugrano
Вы не поверите, но да! Обстоятельства заставляют. Сейчас российский автопром стремительно развивается и Роман не может дождаться того момента, как пересядет на него с проклятого недружественного корыта.
Ну это ожидаемо)))
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