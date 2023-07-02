Депутат Терюшков о Ярошике в «Оренбурге»: «Перед нами предстанет команда патриотов своей Родины. Если Иржи не утратил связь с Россией, остается только наблюдать»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Государственная дума Оренбург Политика Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».

Чешский специалист подписал с «Оренбургом» соглашение на 2 года, сменив на посту главного тренера Марцела Личку.

«Тренировать – это обучать, воспитывать, совершенствовать мастерство. Если Иржи не утратил связь с Россией, а руководство клуба считает, что чешский специалист способен выполнить вверенные ему задачи, то всем нам остается наблюдать за результатами этого взаимодействия.

В случае обучения и совершенствования мастерства – это, по всей видимости, будет уверенная игра «Оренбурга» в сезоне-2023/24. А в вопросах воспитания перед нами предстанет команда патриотов своей Родины», – сказал депутат Государственной думы РФ.

Ярошик в России: добил «Спартак» Романцева, выиграл с ЦСКА чемпионат и стал защитником у Слуцкого

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recordmeister_1900
Кто о чём, а истинный патриот на BMW учит, как родину любить
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Псевдопатриотичный пафос. Обычная депутатская демагогия
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Давненько не слышали бредни истинного патриота, рассекающего на «вражеской» BMW )))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dandelo_O
Что он несёт вообще?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunteralex
Проверил. Ярошик в России только 4 года поиграл)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
тут будет много комментариев)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Как же я соскучился по аналитике от Терюшкова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Молодец Терюшков! Сразу видно футбольный человек.
Гы гы гы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niels
Аргентинские патриоты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
А триллионы рублей которые Путлер выдал ЧВК (уголовно наказуемое преступление в РФ) и разрешил им убить военных пилотов МО, захватить несколько городов, разрушить тысячи километров дорог, помиловал десятки тысяч уголовников которые там воевали - это патриот нашей родины, Роман?

P.S. Спорц, не публикуйте провокационные материалы, не относящиеся напрямую к футболу, в таком количестве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Понаблюдай за своим ртом и 👅😛 и языком,внебрачный внук великой космонавтки.достал уже.как не зайдешь на сайт-то мостовой,то этот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий