Депутат Терюшков о Ярошике в «Оренбурге»: «Перед нами предстанет команда патриотов своей Родины. Если Иржи не утратил связь с Россией, остается только наблюдать»

Роман Терюшков прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».

Чешский специалист подписал с « » соглашение на 2 года, сменив на посту главного тренера Марцела Личку.

«Тренировать – это обучать, воспитывать, совершенствовать мастерство. Если Иржи не утратил связь с Россией, а руководство клуба считает, что чешский специалист способен выполнить вверенные ему задачи, то всем нам остается наблюдать за результатами этого взаимодействия.

В случае обучения и совершенствования мастерства – это, по всей видимости, будет уверенная игра «Оренбурга» в сезоне-2023/24. А в вопросах воспитания перед нами предстанет команда патриотов своей Родины», – сказал депутат думы РФ.

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