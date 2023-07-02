Депутат Терюшков о Ярошике в «Оренбурге»: «Перед нами предстанет команда патриотов своей Родины. Если Иржи не утратил связь с Россией, остается только наблюдать»
Роман Терюшков прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».
Чешский специалист подписал с «Оренбургом» соглашение на 2 года, сменив на посту главного тренера Марцела Личку.
«Тренировать – это обучать, воспитывать, совершенствовать мастерство. Если Иржи не утратил связь с Россией, а руководство клуба считает, что чешский специалист способен выполнить вверенные ему задачи, то всем нам остается наблюдать за результатами этого взаимодействия.
В случае обучения и совершенствования мастерства – это, по всей видимости, будет уверенная игра «Оренбурга» в сезоне-2023/24. А в вопросах воспитания перед нами предстанет команда патриотов своей Родины», – сказал депутат Государственной думы РФ.
Ярошик в России: добил «Спартак» Романцева, выиграл с ЦСКА чемпионат и стал защитником у Слуцкого
Гы гы гы
P.S. Спорц, не публикуйте провокационные материалы, не относящиеся напрямую к футболу, в таком количестве.