Депутат Роман Терюшков объяснил желание завести на Евгения Савина уголовное дело.

Бывший футболист и блогер дал интервью Ксении Собчак. Он в числе прочего сказал об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Полутонов не существует – либо ты согласен с происходящим, либо говоришь «нет».

Терюшков после этого заявил о письме в органы и выразил надежду на то, что на Савина заведут дело по статье 280.3: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью».

« впал в рецидив – дал интервью Ксении Собчак, в котором продолжает публично дискредитировать российскую армию и тявкать на президента России.

После вступления в законную силу постановления Тверского суда города Москвы, принятому по моему обращению, об административном правонарушении Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей – Sports.ru) раскаяния в содеянном ждать не пришлось. Блогер теперь имеет реальные шансы быть привлеченным по ст. 280.3 УК РФ.

Савин набрасывается на армию России в интервью не случайно, его кураторы активизировались для контрнаступления по всем фронтам. Все его речевые клише направлены на ослабление народной любви и поддержки армии России в надежде на укрепление вражеских позиций. Довольно потешные ожидания у кураторов, что этот выходец из футбола может повлиять на граждан России.

Чтобы помочь Савину быть правдоподобным ему выписали подкрепление в лице Собчак. Следуя принципам убедительности свободной журналистики, Ксения задает ему то провокационные, то наводящие вопросы, помогая сформулировать фразы, нужные заказчику.

Медийно раскручиваемый в разное время на федеральных российских каналах этот персонаж регулярно привлекается к антироссийской пропаганде.

Требуя не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, Савин дополняет украинско-прибалтийский спортивный вой согласно написанной партитуре по отмене России. Этот воющий хор поет вместе с хором имени Баха, предлагающим отменить государственные символы России и приезжать спортсменам из России в качестве беженцев.

Псевдоперепалка о формате участия спортсменов из России на международной спортивной арене представляет собой лишь демагогию о способах отмены России, но никак не стремление восстановить справедливый и безопасный мир, где русские имеют равные права с другими народами», – написал депутат у себя в телеграм-канале.

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