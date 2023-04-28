Депутат Терюшков: «Савин набрасывается на армию России не случайно, его кураторы активизировались. Этот персонаж к антироссийской пропаганде привлекается регулярно»

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия Государственная дума Томас Бах Политика Роман Терюшков Ксения Собчак Футбол

Депутат Роман Терюшков объяснил желание завести на Евгения Савина уголовное дело.

Бывший футболист и блогер дал интервью Ксении Собчак. Он в числе прочего сказал об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Полутонов не существует – либо ты согласен с происходящим, либо говоришь «нет».

Терюшков после этого заявил о письме в органы и выразил надежду на то, что на Савина заведут дело по статье 280.3: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью».

«Евгений Савин впал в рецидив – дал интервью Ксении Собчак, в котором продолжает публично дискредитировать российскую армию и тявкать на президента России.

После вступления в законную силу постановления Тверского суда города Москвы, принятому по моему обращению, об административном правонарушении Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей – Sports.ru) раскаяния в содеянном ждать не пришлось. Блогер теперь имеет реальные шансы быть привлеченным по ст. 280.3 УК РФ.

Савин набрасывается на армию России в интервью не случайно, его кураторы активизировались для контрнаступления по всем фронтам. Все его речевые клише направлены на ослабление народной любви и поддержки армии России в надежде на укрепление вражеских позиций. Довольно потешные ожидания у кураторов, что этот выходец из футбола может повлиять на граждан России.

Чтобы помочь Савину быть правдоподобным ему выписали подкрепление в лице Собчак. Следуя принципам убедительности свободной журналистики, Ксения задает ему то провокационные, то наводящие вопросы, помогая сформулировать фразы, нужные заказчику.

Медийно раскручиваемый в разное время на федеральных российских каналах этот персонаж регулярно привлекается к антироссийской пропаганде.

Требуя не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, Савин дополняет украинско-прибалтийский спортивный вой согласно написанной партитуре по отмене России. Этот воющий хор поет вместе с хором имени Баха, предлагающим отменить государственные символы России и приезжать спортсменам из России в качестве беженцев.

Псевдоперепалка о формате участия спортсменов из России на международной спортивной арене представляет собой лишь демагогию о способах отмены России, но никак не стремление восстановить справедливый и безопасный мир, где русские имеют равные права с другими народами», – написал депутат у себя в телеграм-канале.

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105 комментариев

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Криштиану Роналду
Это кураторы терюшкова активизировались, дали команду тявкать на Савина.
+261
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+241
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Игорь Новиков
Ну да, люди же не могут быть против людоедства сами по себе. За ними обязательно какие-то кураторы для этого должны стоять.
+222
-25
+197
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Саид Тартуров
Ответ Игорь Новиков
Ну да, люди же не могут быть против людоедства сами по себе. За ними обязательно какие-то кураторы для этого должны стоять.
Российскому депутату даже сама мысль о том, что можно иметь свои собственные мысли и мнения - она противна, преступна и противоречит их существу безвольных цепных собак, способных действовать исключительно в интересах заказчика. Вот и равняют всех по себе
+189
-10
+179
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maks44
Ответ sbmncd9b8c
Он вменяемый?)
Он депутат.
+71
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+70
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Сикарио
Мой куратор рекомендовал мне написать этот коммент.
+71
-4
+67
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sbmncd9b8c
Он вменяемый?)
+59
-5
+54
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Arthurino
Запомните, у всех, кто критикуют славную армию России и нашего умного и светлого главнокомандующего, есть кураторы из Госдепа или из Киева. Другого быть просто не может! Гойда!
+56
-6
+50
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Игорь Новиков
Ответ sbmncd9b8c
Он вменяемый?)
Риторический вопрос)
+36
-4
+32
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Боевой Бурят Путина
Если бы я был куратором антироссийской пропаганды, то платил бы не Савину, а Терюшкову за такие интервью и Медведеву за его фирменные посты в телеграме. Оба очень качественно дискредитируют российскую власть
+35
-4
+31
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MikhaL
Трудно депутату поверить, что свободный человек может думать не так, как говорят думать крепостному депутату.
+34
-4
+30
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Геннадий Тимченко
Ответ Криштиану Роналду
Это кураторы терюшкова активизировались, дали команду тявкать на Савина.
да, Собчак ему не по зубам 🤣
+28
-5
+23
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Пирс Морган
Мужик РЕН-ТВ пересмотрел походу, не хватает немного текста про десептиконов и рептилоидов
+26
-4
+22
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Tigo_Volchara93
Твои кураторы нанесли вреда для населения России в миллион раз больше, чем его „кураторы“
+22
-3
+19
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Влад Путман
Путин, армия, Кирилл, атомная бомба, святые депутаты и губернаторы, это набор скреп, посягательство на которые, в сегодняшней России чревато отсидкой. Гражданин, которому не безразлична родина в прямом её понимании, попадает под прямой удар режима.
+24
-7
+17
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xepaff
Ответ Dizzod
а какие кураторы больше платят? друг спрашивает
Из Лахта центра
+14
-2
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TJ tigra
Кураторы 🤣🤣🤣🤣🤣
возьму в лексикон, в спорах буду кричать, - твои кураторы активизировались.
Пусть понимают, как хотят 🤣🤣🤣
+13
-1
+12
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PkA46
В России геев не много, а вот *идоров дофига, к коему числу относится и Терюшков.
+12
-1
+11
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Максим Бегун
Ответ Сикарио
Мой куратор рекомендовал мне написать этот коммент.
Кураторы активизировались и накидали тебе плюсов.
+10
0
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Arthurino
Ответ Dizzod
а какие кураторы больше платят? друг спрашивает
Мне недавно УЕФА перевели 15€, чтобы я критиковал FanID, а ты думал откуда берутся все эти критики?

Месяц назад, когда снег оттаивал и службы не сбивали лед, а в городе огромная сосулька чуть не пробила голову пенсионерке, со мной связались из Госдепа и предложили уже 15$, чтобы я раскритиковал эту ситуацию.

Так что зависит от курса и валюты, кому-то и 15 рублей достаточно🙄
+9
0
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Margor
а почему ты на бэхе ездишь?
+10
-1
+9
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ПавелАвер
😅это паранойя
+10
-2
+8
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Пирс Морган
Ответ Игорь Новиков
Ну да, люди же не могут быть против людоедства сами по себе. За ними обязательно какие-то кураторы для этого должны стоять.
Миллионы мух не могут ошибаться
+15
-8
+7
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dpv
Ответ Пирс Морган
Мужик РЕН-ТВ пересмотрел походу, не хватает немного текста про десептиконов и рептилоидов
Десептиконы то нормальные )))
+6
0
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Это кураторы терюшкова активизировались, дали команду тявкать на Савина.
Остросюжетный боевик - Терюшков: Другая война
+11
-5
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Николай Корягин
Ответ Денис Чепиль
Уберите Терюшкова вообще от власти. Он столько 💩 говорит в передаче «Есть тема», что невозможно слушать
А зачем вы вообще это слушаете?
+7
-1
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