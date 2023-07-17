«ПСЖ» может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на Кейна, и контактирует с Мендешем по поводу трансферов Бернарду и Феликса

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Жорже Мендеш Харри Кейн Бернарду Силва Жоау Феликс Хави Симонс Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна, Бернарду Силву и Жоау Феликса.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выкупит полузащитника Хави Симонса у ПСВ за 6 миллионов евро. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на трансфер Кейна. Осуществить сделку будет сложно из-за конкуренции с «Баварией» за игрока и нежелания «шпор» отпускать форварда.

Кроме того, парижане контактируют с агентом Жорже Мендешем по поводу возможных трансферов полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и хавбека «Атлетико» Жоау Феликса. Мендеш хорошо оценивает парижский клуб как место для продолжения карьеры своих клиентов. 

«Бавария» сделает новое предложение по Кейну – клуб уверен в возможности трансфера. Леви намерен удержать форварда в «Тоттенхэме»

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9 комментариев

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Fark
интересно посмотреть на Кейна в другом клубе
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Tun
Кажется, лучшего клуба для Фелиша, чем псж, прямо сейчас и не найти
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Геннадий Тимченко
Ответ Fark
интересно посмотреть на Кейна в другом клубе
полагаю, ему хватит ума не переходить в ПСЖ
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Мукунку хороший
Парижские мутки)
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& Co1366
ПСЖ может найти деньги на Бернарду & Феликса. Мендеш это хорошо понимает.
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Тухель
Ответ Футбол, хоккей итд
Гарри, даже не думай переходить в ПСЖ, туда Влаховича надо сплавить, тебя в Мюнхене ждут.
Это да. Для Челси очень полезен будет трансфер Влаховича в ПСЖ.
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