«ПСЖ» может предложить «Тоттенхэму» Симонса, чтобы снизить цену на Кейна, и контактирует с Мендешем по поводу трансферов Бернарду и Феликса

«ПСЖ» хочет подписать Харри Кейна, Бернарду Силву и Жоау Феликса.

Ранее стало известно, что « » выкупит полузащитника у ПСВ за 6 миллионов евро. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб может предложить « » Симонса, чтобы снизить цену на трансфер . Осуществить сделку будет сложно из-за конкуренции с «Баварией» за игрока и нежелания «шпор» отпускать форварда.

Кроме того, парижане контактируют с агентом по поводу возможных трансферов полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и хавбека «Атлетико» Жоау Феликса. Мендеш хорошо оценивает парижский клуб как место для продолжения карьеры своих клиентов.

«Бавария» сделает новое предложение по Кейну – клуб уверен в возможности трансфера. Леви намерен удержать форварда в «Тоттенхэме»