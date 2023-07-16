«Бавария» сделает новое предложение по Кейну – клуб уверен в возможности трансфера. Леви намерен удержать форварда в «Тоттенхэме»

«Бавария» уверена, что у нее есть реальные шансы подписать Харри Кейна.

Мюнхенцы сделают еще одно предложение по трансферу англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Осталось лишь прояснить вопрос цены 30-летнего форварда. Как отмечается, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви «не намерен облегчать эту задачу» и хочет удержать Кейна в клубе.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.