«Бавария» сделает новое предложение по Кейну – клуб уверен в возможности трансфера. Леви намерен удержать форварда в «Тоттенхэме»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» уверена, что у нее есть реальные шансы подписать Харри Кейна.

Мюнхенцы сделают еще одно предложение по трансферу англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Осталось лишь прояснить вопрос цены 30-летнего форварда. Как отмечается, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви «не намерен облегчать эту задачу» и хочет удержать Кейна в клубе.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь

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34 комментария

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A A
Для Кейна реальный вариант за 3-4 года выиграть ЛЧ и как следствие Золотой мяч,голодный до побед и трофеев он идеальный вариант для Баварии на несколько лет
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Фарид Харисов
Ну может мой батя ещё бы сторговался с Леви если бы дело происходило на овощном рынке, но думаю у директоров Баварии такого опыта и навыков снижать цену нет и никогда не будет, так что Кейн мимо.
+26
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Inside 88 LW
Исходя из статьи мы понимаем что Бавария не только не знает цену на форварда, также не уверена за его возраст - в одном абзаце 29 в другом уже 30 )
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Алекс Ну
Не очень понимаю Леви, ведь через год он уйдёт бесплатно и терять 100+К, как-то не очень здраво. Тем более, что Кейн сам хочет перейти.
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DolJun
Ответ Фарид Харисов
Ну может мой батя ещё бы сторговался с Леви если бы дело происходило на овощном рынке, но думаю у директоров Баварии такого опыта и навыков снижать цену нет и никогда не будет, так что Кейн мимо.
плюс за батю. всегда поражали люди умеющие торговаться. сам пробовал - не получается(
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Акира_1
Ответ A A
Для Кейна реальный вариант за 3-4 года выиграть ЛЧ и как следствие Золотой мяч,голодный до побед и трофеев он идеальный вариант для Баварии на несколько лет
Кейн даже трансфер запросить не может. Потому что не нужен ему этот геморрой с переездом в другую страну, когда можно дальше жить в комфортной АПЛ и бить рекорды. Чашки? А они ему нужны или менталитет шпор уже окончательно уничтожил в нем эту потребность? Короче не верится в его трансфер, ибо ему самому не сильно нужно. Вернее, хочется, но больше колется.
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Давид Agabekyan
Каждый год кто-то уверен, что может подписать Кейна, но от Леви не сбежать
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Спартак Уокер
Кейну надо уходить в Баварию титулы обеспечены
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Антон Панарин
У меня так с квартирой)
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зак
Ответ Антон Панарин
У меня так с квартирой)
что бабушка квартиру не продает за 100.000р😃 когда её стоимость 4 млн..
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Тмб68рус
А с чего все взяли, что ему все это надо? У него зона комфорта, он уже легенда Тоттенхэма и сборной Англии. Кто сказал, что Бавария выиграет ЛЧ? Если Харри выиграет что-то со шпорами (смех в зале), то это только возвысит его еще больше. До рекорда Ширера еще пару сезонов. Зарплата, жена дети, все рядом, будущее обеспечено, без работы после завершения карьеры не останется. Отстаньте от него уже
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<~Inter~>
Леви думаю отпустит за 100 млн плюс бонусы, но пока никто даже близко не делал подобного предложения
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Фарид Харисов
Ну может мой батя ещё бы сторговался с Леви если бы дело происходило на овощном рынке, но думаю у директоров Баварии такого опыта и навыков снижать цену нет и никогда не будет, так что Кейн мимо.
С Леви трудно торговаться не потому, что он заламывает заоблачную цену и не желает её снижать, а из-за того что, когда к нему подходят и спрашивают что по чём, он отвечает: «Извините, не продаю».
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Владислав Романов
Ответ Антон Панарин
У меня так с квартирой)
Тоже Леви продавать не хочет?
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Пароль Логинов
сериал Мбаппе хватало
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DolJun
Ответ зак
да что пробывать, говоришь окончательная цена или уступите? все 85% идут на встречу больше и не нужно говорить лишнего..
да я вот как-то даже не могу понять как задать такой вопрос, человек ведь выставил цену) поэтому наверное мне в магазинах всегда проще чем на рынках.
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Владислав Романов
Ответ Фарид Харисов
Ну может мой батя ещё бы сторговался с Леви если бы дело происходило на овощном рынке, но думаю у директоров Баварии такого опыта и навыков снижать цену нет и никогда не будет, так что Кейн мимо.
На Кейна не выставляют ценник, так как продавать не хотят, о каких торгах Вы говорите?
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зак
Ответ DolJun
плюс за батю. всегда поражали люди умеющие торговаться. сам пробовал - не получается(
да что пробывать, говоришь окончательная цена или уступите? все 85% идут на встречу больше и не нужно говорить лишнего..
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Владислав Романов
Ответ гилберт
Уважение Леви. Кремень! Стоит на своём.
За что уважать его? На трансферах экономит постоянно, а тут чистыми 100 грубо говоря дают. Кейну 30 лет, продлевать контракт не хочет. В следующем году будет скрести по сусекам для покупки равнозначной замены...
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Семён Жуйло
Ответ Владислав Романов
Судя по всему Леви намерен лишь удерживать Кейна, создание конкурентной команды, борьба за чемпионство, стоят на последнем месте.
Фраза "борьба за чемпионство", в контексте Тоттенхема вызывает широченную улыбку.
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Владислав Романов
Ответ A A
Для Кейна реальный вариант за 3-4 года выиграть ЛЧ и как следствие Золотой мяч,голодный до побед и трофеев он идеальный вариант для Баварии на несколько лет
в этом году Баварии кровь из носа нужна чистая 9, других топовых форвардов на рынке нет, по-любому дожмут ТТХ
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Семён Жуйло
Баварии надо срочно искать вариант "Б".
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Dimitri Gogiberidze
Да вы чё ребяата. Как возможно вообще сравнивать баварию с тотенхемом.
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Владислав Романов
Судя по всему Леви намерен лишь удерживать Кейна, создание конкурентной команды, борьба за чемпионство, стоят на последнем месте.
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гилберт
Уважение Леви. Кремень! Стоит на своём.
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