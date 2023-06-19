Бернарду интересен клубу из Саудовской Аравии. Хавбек «Ман Сити» предпочитает остаться в Европе, но готов рассмотреть все варианты

Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Представители одного из саудовских клубов связались с агентом игрока и обсудили финансовые условия сотрудничества, сообщает The Athletic. Неизвестно, получил ли футболист « » официальное предложение.

Полузащитник предпочитает продолжить карьеру в Европе – им интересуются « » и « » – но готов рассмотреть все варианты.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.

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