Бернарду интересен клубу из Саудовской Аравии. Хавбек «Ман Сити» предпочитает остаться в Европе, но готов рассмотреть все варианты
Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Представители одного из саудовских клубов связались с агентом игрока Жорже Мендешем и обсудили финансовые условия сотрудничества, сообщает The Athletic. Неизвестно, получил ли футболист «Манчестер Сити» официальное предложение.
Полузащитник предпочитает продолжить карьеру в Европе – им интересуются «ПСЖ» и «Барселона» – но готов рассмотреть все варианты.
Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.
Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.
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