Бернарду интересен клубу из Саудовской Аравии. Хавбек «Ман Сити» предпочитает остаться в Европе, но готов рассмотреть все варианты

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Представители одного из саудовских клубов связались с агентом игрока Жорже Мендешем и обсудили финансовые условия сотрудничества, сообщает The Athletic. Неизвестно, получил ли футболист «Манчестер Сити» официальное предложение.

Полузащитник предпочитает продолжить карьеру в Европе – им интересуются «ПСЖ» и «Барселона» – но готов рассмотреть все варианты.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 34 матча, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

Подробную статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.

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10 комментариев

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выходец из убежища
Если уйдёт в СА - это будет потеря для всего европейского футбола. Надеюсь, этого не произойдёт.
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kunaguero
Теперь до августа будем читать эту бредятину 😑
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Emma Nevskaia
не в такой форме и возрасте же в СА (
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Иван Иванов
Саудовская Аравия это, как проверка на алчность. )
+1
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corazón blanco
Бернарду еще молод для игры в Аравии.
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Дани Алисса
лига са лучше млс
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svft
скоро все будем чемпионат аравии смотреть.
по каналу аль-матч тв
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Tristan...
Будет очень жаль, если Европа потеряет Бернарду. Надеюсь, останется в Сити, а если уйдёт, то в Барсу
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