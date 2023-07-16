«Розовый – цвет сезона». РПЛ сравнила фото презентации Месси, Лички в свитере и Марго Робби в роли Барби

Теги премьер-лига Россия Лионель Месси Динамо Москва фото Интер Майами стиль Марцел Личка Марго Робби Футбол

Пресс-служба РПЛ отреагировала на презентацию Лионеля Месси в «Интер Майами».

В субботу аргентинца представили в качестве нового игрока команды, Месси предстал в розовом комплекте формы.

«Розовый – цвет сезона», – написали в телеграм-канале РПЛ, выложив фото Месси, нового тренера «Динамо» Марцела Лички в розовом свитере и Марго Робби в образе Барби.

Розовый свитер Лички – легенда! Оригинал остался в Оренбурге, но «Динамо» подарило новый 💕

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17 комментариев

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Mykytka
Ответ Манковский
Гладильная доска Робби популярнее всех клубов РПЛ вместе взятых.
Почему гладильная доска?
Она очень даже ничего. Не Памела Андерсон, конечно, но роль современного секс-символа вполне тянет)
+8
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Дядя ТУРА
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как такое может происходить в нашей православной стране, сослать педерастов в Сибирь)))))))
Месси не будет играть за Сибирь
+10
-5
+5
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Лор'темар Терон
Надо было Гослинга ставить
+6
-2
+4
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Данко Лазович
Это прикольно. Молодцы!)
+4
-1
+3
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Аморалинни
Ответ Velirpa
Комментарий удален модератором
Удивительно, страна с таким маленьким значением, а хейтеры даже на спортивном сайте
+5
-3
+2
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krealpmoney
Ответ Дурачок
У Маргариты Робби (не знаю кто это такая), скорее всего, и трусы розовые. Но это не точно.
ох уж этот комический эффект от коммента после того как заметил юзернейм, достойно плюса
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-1
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Velirpa
Ответ Аморалинни
Удивительно, страна с таким маленьким значением, а хейтеры даже на спортивном сайте
какие хейтеры, мне обещали, что Европа замёрзнет, ну и где?
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Mykytka
Классно, что РПЛ ассоциируют себя с Марго Робби и МЛС.
Только зачем?)
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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justbored
ну осталось чтобы Барби [кино] не провалилось в прокате.
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Velirpa
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Фут.Боль
Ответ Дурачок
У Маргариты Робби (не знаю кто это такая), скорее всего, и трусы розовые. Но это не точно.
Кто знает, может и у Лички с Месси они розовые.
+2
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