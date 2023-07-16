«Розовый – цвет сезона». РПЛ сравнила фото презентации Месси, Лички в свитере и Марго Робби в роли Барби

Пресс-служба РПЛ отреагировала на презентацию Лионеля Месси в «Интер Майами».

В субботу аргентинца представили в качестве нового игрока команды, Месси предстал в розовом комплекте формы.

«Розовый – цвет сезона», – написали в телеграм-канале РПЛ, выложив фото Месси, нового тренера «Динамо» Марцела Лички в розовом свитере и Марго Робби в образе Барби.

Розовый свитер Лички – легенда! Оригинал остался в Оренбурге, но «Динамо» подарило новый 💕