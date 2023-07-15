Карло Анчелотти: «Футбол в США должен конкурировать с очень сильными видами спорта. Переход Месси в «Интер Майами» может помочь МЛС совершенствоваться»

Карло Анчелотти высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинец присоединился к « », покинув «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Футбол в Соединенных Штатах должен конкурировать с очень сильными видами спорта, но переход в «Интер Майами» может помочь [лиге] совершенствоваться. Среди жителей города очень много увлеченных футболом», – сказал главный тренер « ».