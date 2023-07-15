Карло Анчелотти: «Футбол в США должен конкурировать с очень сильными видами спорта. Переход Месси в «Интер Майами» может помочь МЛС совершенствоваться»

Теги Карло Анчелотти МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Карло Анчелотти высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинец присоединился к «Интер Майами», покинув «ПСЖ» на правах свободного агента. 

«Футбол в Соединенных Штатах должен конкурировать с очень сильными видами спорта, но переход Месси в «Интер Майами» может помочь [лиге] совершенствоваться. Среди жителей города очень много увлеченных футболом», – сказал главный тренер «Реала». 

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Америке просто футбол не интересен как у нас. Плюс игроки переходят туда доигрывать и денег заработать. Как он может там конкурировать?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Барсик Юрана
1: Приезд Месси в Америку 2: Открытие Америки Христофором Колумбом Объективно
Регулярное употребление семейства алколоидов способствует появлению кратковременных психозов. Чаще всего встречаются бредовые идеи и мысли!!!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Z
Так говорили еще со врёмен переходов Пеле и Беккенбауэра. Ситуация радикально не поменялась.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Ответ Артём Поддубный
Америке просто футбол не интересен как у нас. Плюс игроки переходят туда доигрывать и денег заработать. Как он может там конкурировать?
Это стереотип. Уже довольно много людей там интересуются соккером. В стране много латиносов, европейцев. Да и белый американский средний класс уже посматривает на него. Баскетбол и амер.футбол под черными, выиграть конкуренцию там белому ребенку из нормальной семьи не просто, селекция сумасшедшая, в соккере условия более щадящие. Он уже обогнал бейсбол и хоккей по популярности, что еще лет 20 назад казалось не мыслимо, и по факту является 3 по популярности видом спорта в США.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
То же самое говорили и о ПСЖ. Видели мы как усилился ПСЖ в ЛЧ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Сильно сомневаюсь что в США много народу знают кто такой Месси. Им футбол как вид спорта не интересен.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Его в супермаркете не узнают. Это не Леброн Джеймс, а Лео Меська.
О какой популяризации идет речь. Тогда уж Роналду надо было звать.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потолковый Лампонюх™
Живу в Сша. Тут ни кто не знает кто такой этот коротыш. Популярнее Млс не станет.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Не случись то мутной истории с обвинениями в адрес Роналду, могли бы наблюдать противостояние ЛА Гэлакси:Майами
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дженнифер Коннелли
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
адекватный и вменяемый себя уважающий американец смотрит нашего Месси максимум как добротный спортсмен латинос! Для американцев спортсмен прежде всего это звезды НБА,НХЛ ,Бокса и Ам.футбол!
а Криштиану и Бекхем ? это другой разговор, Карл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
анчелоти губошлеп. как может футбол конкурировать с баскетболом, бейсболом,американским футболом или хоккеем? что бы так говорить надо просто или не знать и не слышать ни чего об Америке или об этих видах спорта
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Роман
Его в супермаркете не узнают. Это не Леброн Джеймс, а Лео Меська. О какой популяризации идет речь. Тогда уж Роналду надо было звать.
в смысле не узнают? если вы про фотки из супермаркета, то как бы когда он пришёл на кассу к нему сразу подлетела толпа, он в итоге взял у жены ключи от машины и ушёл в машину..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Ответ <~Inter~>
У них хороший рост интереса к лиге в последние годы и это всё было без перехода Месси. Просто там люди отлично понимают как работает внутренний рынок и какой продукт нужен местному населению
переход Месси не сыграет никакой роли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Ответ rude.
Это стереотип. Уже довольно много людей там интересуются соккером. В стране много латиносов, европейцев. Да и белый американский средний класс уже посматривает на него. Баскетбол и амер.футбол под черными, выиграть конкуренцию там белому ребенку из нормальной семьи не просто, селекция сумасшедшая, в соккере условия более щадящие. Он уже обогнал бейсбол и хоккей по популярности, что еще лет 20 назад казалось не мыслимо, и по факту является 3 по популярности видом спорта в США.
ну, если вы разбираетесь что там у них творится, пусть будет так, я не против.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deportivo La Coruna
Разные культуры, их отношение никакой Месси не изменит. Тем более игрок заканчивает играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Жуйло
Пустой трёп. В Америке решают привычки и реклама, а не переход игрока, которого там особо не знают.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Со времен Пеле в "Космосе", Бэкса и Ибры в ЛА ничего кардинально не изменилось. Мессия в Штатах это примерно как Том Брэди для остального мира. Так и будет, разные миры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Артём Поддубный
Америке просто футбол не интересен как у нас. Плюс игроки переходят туда доигрывать и денег заработать. Как он может там конкурировать?
У них хороший рост интереса к лиге в последние годы и это всё было без перехода Месси. Просто там люди отлично понимают как работает внутренний рынок и какой продукт нужен местному населению
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
их там кроме лгбт ничего не интересует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juven
если бы в США любили футбол как в Европе,лига уже давно была б сильнейшей в мире
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий