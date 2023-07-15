Карло Анчелотти: «Футбол в США должен конкурировать с очень сильными видами спорта. Переход Месси в «Интер Майами» может помочь МЛС совершенствоваться»
Карло Анчелотти высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.
Аргентинец присоединился к «Интер Майами», покинув «ПСЖ» на правах свободного агента.
«Футбол в Соединенных Штатах должен конкурировать с очень сильными видами спорта, но переход Месси в «Интер Майами» может помочь [лиге] совершенствоваться. Среди жителей города очень много увлеченных футболом», – сказал главный тренер «Реала».
О какой популяризации идет речь. Тогда уж Роналду надо было звать.
а Криштиану и Бекхем ? это другой разговор, Карл