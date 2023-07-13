«Вест Хэм» выплатил «Спартаку» долг по аренде Крала. ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность в апреле
«Вест Хэм» погасил задолженность перед «Спартаком» за аренду Алекса Крала.
Чешский полузащитник выступал за «Вест Хэм» на правах аренды в сезоне-2021/22. За аренду Крала лондонский клуб должен был выплатить «Спартаку» 5,2 млн евро двумя платежами, однако один из них не был произведен.
«Спартак» обратился в футбольный трибунал ФИФА, потребовав взыскать с «Вест Хэма» задолженность. В начале апреля ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить всю сумму долга с процентами.
«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала пару недель назад», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Контракт Алекса Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. 25-летний полузащитник дважды приостанавливал контракт со «Спартаком» и сейчас выступает на правах аренды за «Унион Берлин».
У меня сила мысли 😛
А у вас какой телефон? Дисковый?
А Крала не жаль. В СМ он хоть что-то показывал, а теперь совсем сдулся и превратился в Джемба-Джемба.