«Вест Хэм» выплатил «Спартаку» долг по аренде Крала. ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность в апреле

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия трансферы ФИФА Алекс Крал Р-Спорт деньги Дмитрий Зеленов Футбол

«Вест Хэм» погасил задолженность перед «Спартаком» за аренду Алекса Крала.

Чешский полузащитник выступал за «Вест Хэм» на правах аренды в сезоне-2021/22. За аренду Крала лондонский клуб должен был выплатить «Спартаку» 5,2 млн евро двумя платежами, однако один из них не был произведен.

«Спартак» обратился в футбольный трибунал ФИФА, потребовав взыскать с «Вест Хэма» задолженность. В начале апреля ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить всю сумму долга с процентами.

«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала пару недель назад», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Контракт Алекса Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. 25-летний полузащитник дважды приостанавливал контракт со «Спартаком» и сейчас выступает на правах аренды за «Унион Берлин».

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28 комментариев

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psycho
нашему зениту тоже пора писать куда-нибудь на счёт вендела
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Пользователь Huawei
Ответ mnogokotin-
не лопни со злости )
Ну принципе он прав.
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Spartakus1984
А говорили,что проблема выплатить,не занют как.Ся вки херйропейские,хотели кинуть.
+7
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yushania
Ещё и на курсе денег подняли))
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romanmj
Ответ Bashibuzuck
Проценты за просрочку выплаты пусть тоже платят
Так в статье написано что сумму долга с процентами отправили
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Осоавиахим
Крал у Клары не украл кораллы. Новый вариант сказки со счастливым концом.
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Пользователь Huawei
Ответ mnogokotin-
в чем? на свою страну пусть посмотрит )
А чем вам наша страна не нравится?
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Ktoto_V_Dome
Ответ Причёска Бэйла
36 лет, а такой глупый)
Болеешь за королевский клуб, а смеёшься со слова сунуть :)) Явно меньше 36 лет
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Пользователь Huawei
Ответ Ktoto_V_Dome
Именно поэтому у тебя китайский Huawei 🥺 У меня сила мысли 😛
Ну как бы я объявился. Сам чьих будешь? 🤔
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Ktoto_V_Dome
Ответ Пользователь Huawei
Наша-это Россия. А у вас какой телефон? Дисковый?
Именно поэтому у тебя китайский Huawei 🥺
У меня сила мысли 😛
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semenoffp3trok
Ответ mnogokotin-
вопросов не имею )))))))))
сама то откуда пишешь?
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Пользователь Huawei
Ответ Ktoto_V_Dome
Наша - это Китай, судя по Huawei? :)
Наша-это Россия.
А у вас какой телефон? Дисковый?
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Сергей Смирнов
Ответ Причёска Бэйла
Вендель ещё успеет партаку пару раз сунуть)
И тебе
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Анатолий Нагорный
Ответ Причёска Бэйла
Вендель ещё успеет партаку пару раз сунуть)
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psycho
Ответ Ебздрогыч
Отличная новость! Глядишь теперь и ЦСКА за Влашича вернут
отдохни чутка
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Bashibuzuck
Проценты за просрочку выплаты пусть тоже платят
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Рейтинг
Надо же..... ещё и с процентами.
А Крала не жаль. В СМ он хоть что-то показывал, а теперь совсем сдулся и превратился в Джемба-Джемба.
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