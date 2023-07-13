«Вест Хэм» выплатил «Спартаку» долг по аренде Крала. ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность в апреле

«Вест Хэм» погасил задолженность перед «Спартаком» за аренду Алекса Крала.

Чешский полузащитник выступал за «Вест Хэм» на правах аренды в сезоне-2021/22. За аренду Крала лондонский клуб должен был выплатить «Спартаку» 5,2 млн евро двумя платежами, однако один из них не был произведен.

«Спартак» обратился в футбольный трибунал ФИФА, потребовав взыскать с «Вест Хэма» задолженность. В начале апреля обязала « » выплатить всю сумму долга с процентами.

«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала пару недель назад», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» .

Контракт Алекса Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. 25-летний полузащитник дважды приостанавливал контракт со « » и сейчас выступает на правах аренды за «Унион Берлин».