1,57 млрд долларов потрачено на трансферы в январе 2023-го – рекорд зимних окон. Расходы английских клубов больше, чем всех остальных вместе взятых – 898,6 млн

опубликовала отчет о трансферах в январе 2023 года.

Согласно отчету, в мужском футболе было совершено 4 387 международных трансферов. Это рекордный показатель для зимнего окна с момента запуска системы отслеживания трансферов в 2010 году.

Общая сумма расходов клубов на трансферы также стала рекордной для зимних трансферных окон: в январе было потрачено 1,57 млрд долларов, что на 230 млн больше, чем в январское окно в 2018 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Количество трансферов в мужском футболе увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3 834), а общая стоимость трансферов выросла на 49,4% по сравнению с суммой, потраченной в январе 2022 года (1,05 млрд).

Больше всех в январе 2023-го потратили английские клубы (898,6 млн долларов), что составляет 57,3% от общей суммы расходов на трансферы во всем мире за этот период. На втором месте французские клубы, потратившие 131,9 млн долларов.

В женском футболе общее количество международных трансферов также достигло нового исторического максимума для зимних окон– 341. Это на 30,2% больше, чем в январе 2022 года. Расходы на трансферы в женском футболе также установили новый рекорд для зимних трансферов: за последнее окно было потрачено 774 300 долларов.

ФИФА публикует подобный обзор трансферов третий год подряд. Следующий отчет будет опубликован в сентябре после завершения летнего трансферного окна.

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