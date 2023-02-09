1,57 млрд долларов потрачено на трансферы в январе 2023-го – рекорд зимних окон. Расходы английских клубов больше, чем всех остальных вместе взятых – 898,6 млн

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ФИФА опубликовала отчет о трансферах в январе 2023 года.

Согласно отчету, в мужском футболе было совершено 4 387 международных трансферов. Это рекордный показатель для зимнего окна с момента запуска системы отслеживания трансферов в 2010 году.

Общая сумма расходов клубов на трансферы также стала рекордной для зимних трансферных окон: в январе было потрачено 1,57 млрд долларов, что на 230 млн больше, чем в январское окно в 2018 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Количество трансферов в мужском футболе увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3 834), а общая стоимость трансферов выросла на 49,4% по сравнению с суммой, потраченной в январе 2022 года (1,05 млрд).

Больше всех в январе 2023-го потратили английские клубы (898,6 млн долларов), что составляет 57,3% от общей суммы расходов на трансферы во всем мире за этот период. На втором месте французские клубы, потратившие 131,9 млн долларов.

В женском футболе общее количество международных трансферов также достигло нового исторического максимума для зимних окон– 341. Это на 30,2% больше, чем в январе 2022 года. Расходы на трансферы в женском футболе также установили новый рекорд для зимних трансферов: за последнее окно было потрачено 774 300 долларов.

ФИФА публикует подобный обзор трансферов третий год подряд. Следующий отчет будет опубликован в сентябре после завершения летнего трансферного окна.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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32 комментария

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shooher
И потом женщины одинаковых зарплат хотят. Вся сумма трансферного окна меньше зарплаты Роналду за 2 дня.
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Иван_Флягин
Британия продолжает загнивать)
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Экспертное мнение
Ответ ftre65fr65t
УЕФА уже лавочку закрывает по которой Челси накупил игроков. Челси больше половины от всех этих денег потратил, поэтому все ок. Ваша хваленая Суперлига мало того что картельный сговор в своей сути, так еще и унылое г будет, фейковый турнир без истории, такой же новодел как медиалига.
Любой турнир когда-то создавался с нуля))) Вон Копа Америка была с самого начала 20-го века, потом появился "новодел" ЧМ в 30-ом году, и медиалига в 1960-ом году, ЧЕ называется)
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Иван_Флягин
Ответ Sla Slo
А ведь могли бы направить их на борьбу с бедностью и голодом в мире...
В африканские гос- тва за последние лет 40 было столько вбухано, что можно было десять южных корей на континенте создать, но африканские царьки предпочитают их тупо проживать, не сильно беспокоясь о соотечественниках.
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Андрей Иванов
Ответ ТвояМамка
Это печально, в каком-то смысле, капитал все больше кучкуется. Национальные лиги отмирают на фоне монополиий, в первую очереди АПЛ. Мелкие лиги уже давно всё, средние почти, сейчас и топовые постепенно терпят поражение - та же Италия. Попытка создания суперлиги была попыткой в первую очередь итальянцев и испанцев как-то обратить процесс вспять.
Так сами виноваты -почему итальянцы так бездарно просрали свою гегемонию.Столько именитых клубов -не меньше чем в АПЛ плюс климат какой ,а это тоже немаловажно.Проигрывают практически во всем -к подходу к делу - стадионы например , хотят построить вместо Сан-Сиро новый стадион на 65 тыс мест вместо 80 -позорище,англичане наоборот вкладывают кучу денег чтоб увеличить места,а эти в таком футбольном городе такой маленький стадион и таких примеров отставания море и эту яму им не преодолеть в ближайшие годы.
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Валерий Петров
Ответ Sla Slo
А ведь могли бы направить их на борьбу с бедностью и голодом в мире...
Проблемы индейцев шерифов не волнуют
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Arizona
Ответ trav
да. пиндосы победили
ну типа НХЛ, НБА будет. другое дело, что в футбол больше народу играет и ограничений по холоду и росту нет
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Валерий Петров
Ответ ТвояМамка
Это печально, в каком-то смысле, капитал все больше кучкуется. Национальные лиги отмирают на фоне монополиий, в первую очереди АПЛ. Мелкие лиги уже давно всё, средние почти, сейчас и топовые постепенно терпят поражение - та же Италия. Попытка создания суперлиги была попыткой в первую очередь итальянцев и испанцев как-то обратить процесс вспять.
Честно говоря, вот я лично надеялся в период ковида, что аппетиты в в ведущих футб.лигах поутихнут и безумные денежные контракты после ковида поуменьшатся. Но увы...
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Sla Slo
А ведь могли бы направить их на борьбу с бедностью и голодом в мире...
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Пол Ганарара:
Что бы ни говорили о великолепной организации бизнеса в АПЛ, высокой стоимости телеправ и всем таком прочем, но помяните мое слово, не пройдет и 10 лет, как мы увидим череду банкротств в АПЛ. Это не должно стоить так много. Пузырь должен лопнуть
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Егор Арефьев
Ответ ТвояМамка
Это печально, в каком-то смысле, капитал все больше кучкуется. Национальные лиги отмирают на фоне монополиий, в первую очереди АПЛ. Мелкие лиги уже давно всё, средние почти, сейчас и топовые постепенно терпят поражение - та же Италия. Попытка создания суперлиги была попыткой в первую очередь итальянцев и испанцев как-то обратить процесс вспять.
Так это ж капитализм. Вы ж его хотели. Получайте
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trav
Ответ ТвояМамка
Это печально, в каком-то смысле, капитал все больше кучкуется. Национальные лиги отмирают на фоне монополиий, в первую очереди АПЛ. Мелкие лиги уже давно всё, средние почти, сейчас и топовые постепенно терпят поражение - та же Италия. Попытка создания суперлиги была попыткой в первую очередь итальянцев и испанцев как-то обратить процесс вспять.
да. пиндосы победили
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Max Zhomkov
АПЛ мешок😅
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Манюшный
Траты Щелсюнов больше чем у всех остальных вместе взятых.
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ТвояМамка
Это печально, в каком-то смысле, капитал все больше кучкуется. Национальные лиги отмирают на фоне монополиий, в первую очереди АПЛ. Мелкие лиги уже давно всё, средние почти, сейчас и топовые постепенно терпят поражение - та же Италия. Попытка создания суперлиги была попыткой в первую очередь итальянцев и испанцев как-то обратить процесс вспять.
+8
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filippa
ну да, а нарушает МанСити
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ftre65fr65t
Ответ FinoAllaFine FJ
Долой суперлигу, у нас меритократия с уефа беспонтовым и апл ниочемным
УЕФА уже лавочку закрывает по которой Челси накупил игроков. Челси больше половины от всех этих денег потратил, поэтому все ок. Ваша хваленая Суперлига мало того что картельный сговор в своей сути, так еще и унылое г будет, фейковый турнир без истории, такой же новодел как медиалига.
+6
-3
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marchellinos
Смешная цифра у женщин
0
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Леван Мкртчян
Ответ savik-A.M.
Больше половины трат АПЛ это Челси , так , к факту
Нет, даже половины не получается. Весь АПЛ потратил зимой 898 млн $ , а Челси ~390 млн$ ( 323 млн фунтов)
+12
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FinoAllaFine FJ
Долой суперлигу, у нас меритократия с уефа беспонтовым и апл ниочемным
+1
-1
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Jaxongir Shodiev
АПЛ уже супелига. Думаю, Реалу и Барсе лучше перейти в АПЛ, а не придумывать велосипед.
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BananaMantana
Ответ Jaxongir Shodiev
АПЛ это суперлига.
С охватом аудитории в 4 раза меньше, чем могло бы быть. Ага. Но таки да, футбол загнется если все так дальше будет идти
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Дмитрий Гудков
А расходы синих больше чем у всех взятых в АПЛ
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Алексей Гусев
Ответ savik-A.M.
Больше половины трат АПЛ это Челси , так , к факту
как бы не 3/4
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BearS
Мы даже знаем название этих английских команд
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