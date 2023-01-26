Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех
Опубликован ежегодный отчет ФИФА по трансферам.
В 2022-м году больше всех заработали на трансферах клубы из Франции – 740,3 миллиона долларов. Второе место по доходам от трансферов занимает Германия (639,3 млн долларов), третье – Италия (617,8 млн долларов). Следом идут Англия (600,5 млн долларов) и Португалия (579,7 млн долларов).
По расходам на трансферы в 2022 году лидируют английские клубы, потратившие почти 2,2 миллиарда долларов. На втором месте идет Италия (673,3 млн долларов), на 3-м – Испания (592,3 млн долларов).
Российские клубы вошли в топ-10 по тратам на трансферы и заняли по этому показателю 10-е место в мире, потратив в общей сложности 143,1 млн долларов.
Доходы российских клубов от трансферов составили 57,4 млн долларов – по этому показателю Россия занимает 21-е место в мире.
По сути дела, футбольные клубы в РФ это такие же бюджетные организации как например школы или поликлиники. Только сотрудники в них получают какие-то немыслимые бабки. И теперь ясно, что Ни За Что.
Я смотрю - наша экономика в рост пошла
Все вокруг виноваты)
Неудивительно, потому что надо закрывать дыры в составах, которые образовались после бегства некоторых крыс-легионеров.
Удивительно - что вкладывают деньги в трансферы в условиях, когда зарубежная псевдоорганизация может одним росчерком пера "приостановить" контракты и окажется, что деньги потрачены в никуда.
Ну и да, всякие англии и прочие так называемые "топ-5" лиги - давно уже не про футбол, а про продажу друг другу всякого шлака за десятки миллионов.