Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех

Теги высшая лига Португалия премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига трансферы рейтинги ФИФА деньги Футбол

Опубликован ежегодный отчет ФИФА по трансферам.

В 2022-м году больше всех заработали на трансферах клубы из Франции – 740,3 миллиона долларов. Второе место по доходам от трансферов занимает Германия (639,3 млн долларов), третье – Италия (617,8 млн долларов). Следом идут Англия (600,5 млн долларов) и Португалия (579,7 млн долларов).

По расходам на трансферы в 2022 году лидируют английские клубы, потратившие почти 2,2 миллиарда долларов. На втором месте идет Италия (673,3 млн долларов), на 3-м – Испания (592,3 млн долларов).

Российские клубы вошли в топ-10 по тратам на трансферы и заняли по этому показателю 10-е место в мире, потратив в общей сложности 143,1 млн долларов.

Доходы российских клубов от трансферов составили 57,4 млн долларов – по этому показателю Россия занимает 21-е место в мире.

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25 комментариев

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Kyancey
Ответ Ростовский
На Западе экономика упала и падает. То есть, гадят сами себе глупышы.
Доказательства в студию! Хотя ты, как всегда, проигнорируешь мою просьбу :)
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Красный ГМ
Ответ giallo-verde
Пои Том что российск клубы не играют в Европе, есть ли смысл в таких затратах .
Разумеется, нет :-) Как по мне, так это диверсия и подсудное дело, в текущих условиях. Из серии выступлений под белым флагов коллаборантов от спортивного шоубиза, потерявших где-то берега, а где-то нюх.
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113k
Ответ Ростовский
Запад конечно сильно обделался с санкциями и своим лозунгом "мы уничтожим экономику России" А как Бидон радовался доллару по 120р в начале СВО))
ты наверно путаешь определения
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giallo-verde
Пои Том что российск клубы не играют в Европе, есть ли смысл в таких затратах .
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Висита Эльмурзаев
Ответ Александра Александрова
Какой то бред непереводимый )) ла лига была 15 лет в 21 веке на вершине таблицы кофициентов из 23 ,когда команды апл встречались с командами ла лиги в 80% случаев дальше проходили команды ла лиги , те даже по качеству команды ла лиги были лучше в 21 веке ))) и главный матч мира почти всегда был это эль Классико )) те это ориентир для лучших из лучших ))
какой то бред непереводимый, Самсунг каждый год выигрывает титул лучшего смартфона года, а этот ваш ипхон.)))
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Slavick Nemkovsky
Не в топ-10 по тратам, а в топ-1 по распилам, поскольку неясно на какие цели эти траты вообще идут, если нет международной конкуренции и , соответственно, сравнение с международными контрактами нерелевантно.
По сути дела, футбольные клубы в РФ это такие же бюджетные организации как например школы или поликлиники. Только сотрудники в них получают какие-то немыслимые бабки. И теперь ясно, что Ни За Что.
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Ростовский
Ответ milo4westwood@icloud.com
Лучше стали жить? Я смотрю - наша экономика в рост пошла
На Западе экономика упала и падает. То есть, гадят сами себе глупышы.
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Александра Александрова
Ответ Висита Эльмурзаев
На айфоны тратят 1000 долларов за штуку, а сяоми стоит всего 400 долларов, а вот по мегапикселям 100 > 40 в пользу Сяоми. вот вам и весь уровень вашего распиаренного айфона и это факты ФСЬЁ)))
Какой то бред непереводимый )) ла лига была 15 лет в 21 веке на вершине таблицы кофициентов из 23 ,когда команды апл встречались с командами ла лиги в 80% случаев дальше проходили команды ла лиги , те даже по качеству команды ла лиги были лучше в 21 веке ))) и главный матч мира почти всегда был это эль Классико )) те это ориентир для лучших из лучших ))
+2
-2
0
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milo4westwood@icloud.com
Ответ Ростовский
Запад конечно сильно обделался с санкциями и своим лозунгом "мы уничтожим экономику России" А как Бидон радовался доллару по 120р в начале СВО))
Лучше стали жить?
Я смотрю - наша экономика в рост пошла
+3
-3
0
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milo4westwood@icloud.com
Ответ Фан Рубина
Неудивительно и удивительно одновременно. Неудивительно, потому что надо закрывать дыры в составах, которые образовались после бегства некоторых крыс-легионеров. Удивительно - что вкладывают деньги в трансферы в условиях, когда зарубежная псевдоорганизация может одним росчерком пера "приостановить" контракты и окажется, что деньги потрачены в никуда. Ну и да, всякие англии и прочие так называемые "топ-5" лиги - давно уже не про футбол, а про продажу друг другу всякого шлака за десятки миллионов.
Прям чувствуется обида, лучше проработать
Все вокруг виноваты)
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Висита Эльмурзаев
Ответ Александра Александрова
На апл тратят в 4-5 раз больше чем на ла лигу а по титулам 37 > 13 в пользу ла лиги ))) вот вам и весь уровень вашей распиаренной апл и это факты всё )))
На айфоны тратят 1000 долларов за штуку, а сяоми стоит всего 400 долларов, а вот по мегапикселям 100 > 40 в пользу Сяоми. вот вам и весь уровень вашего распиаренного айфона и это факты ФСЬЁ)))
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Marshmellø
Ответ 8mtnd6jwmr
Російські клуби…. Російські пі да ра си
Свинохохлики молчать должны
+12
-7
+5
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Александра Александрова
На апл тратят в 4-5 раз больше чем на ла лигу а по титулам 37 > 13 в пользу ла лиги ))) вот вам и весь уровень вашей распиаренной апл и это факты всё )))
0
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-2
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Ростовский
Запад конечно сильно обделался с санкциями и своим лозунгом "мы уничтожим экономику России" А как Бидон радовался доллару по 120р в начале СВО))
+4
-5
-1
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Леван Мкртчян
Ответ TheCasper13
Не российские, а российский.
Угадаю ваш любимый футбольный клуб с одной попытки, даже не заходя в профиль.
+10
-4
+6
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Руслан Чесебиев
На первом месте по затратам английские клубы, потом дооооолго никого нет и уже второе место занимают итальянские клубы.
+5
-1
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Фан Рубина
Неудивительно и удивительно одновременно.

Неудивительно, потому что надо закрывать дыры в составах, которые образовались после бегства некоторых крыс-легионеров.

Удивительно - что вкладывают деньги в трансферы в условиях, когда зарубежная псевдоорганизация может одним росчерком пера "приостановить" контракты и окажется, что деньги потрачены в никуда.

Ну и да, всякие англии и прочие так называемые "топ-5" лиги - давно уже не про футбол, а про продажу друг другу всякого шлака за десятки миллионов.
+4
-5
-1
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Galano
У АПЛ нехилый отрыв, впринципе неудивительно
+2
-1
+1
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TheCasper13
Не российские, а российский.
+4
-6
-2
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Алексей Никитин
Ответ 8mtnd6jwmr
Російські клуби…. Російські пі да ра си
хохол == глупыш == True
+45
-13
+32
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Михаил1970
По распилам наши на первом месте? Хоть в чём-то мы должны быть впереди планеты всей.
+2
-6
-4
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S.A.N.
английские клубы потратили на трансферы совсем чуть-чуть меньше, чем испанские+немецкие+итальянские+французские вместе
+22
0
+22
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Мукунку хороший
С тратами норм) ну а доходы- это не к нам)
+1
-3
-2
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8mtnd6jwmr
Комментарий скрыт
+9
-37
-28
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ARIGAMI ARIGAMI
Русские клубы всегда тратились. Один Зенит чего стоит
+6
-12
-6
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