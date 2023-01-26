Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех

Опубликован ежегодный отчет по трансферам.

В 2022-м году больше всех заработали на трансферах клубы из Франции – 740,3 миллиона долларов. Второе место по доходам от трансферов занимает Германия (639,3 млн долларов), третье – Италия (617,8 млн долларов). Следом идут Англия (600,5 млн долларов) и Португалия (579,7 млн долларов).

По расходам на трансферы в 2022 году лидируют английские клубы, потратившие почти 2,2 миллиарда долларов. На втором месте идет Италия (673,3 млн долларов), на 3-м – (592,3 млн долларов).

Российские клубы вошли в топ-10 по тратам на трансферы и заняли по этому показателю 10-е место в мире, потратив в общей сложности 143,1 млн долларов.

Доходы российских клубов от трансферов составили 57,4 млн долларов – по этому показателю Россия занимает 21-е место в мире.