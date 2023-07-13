Агент Роке: «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Они будут счастливы выплатить 31 млн евро бонусов»

Агент Витора Роке считает, что нападающий станет обладателем «Золотого мяча».

«Витор – это успех . Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом «Барса» станет сильнее», – сказал Андре Кюри в эфире программы Tú diràs на RAC1.

Вчера стало известно, что « » выплатит 5 млн евро бонусов за Роке, если он попадет в топ-3 «Золотого мяча». Еще 26 млн евро – за голы и трофеи.

Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали ближе к 100 млн евро, намного больше «Барселоны»