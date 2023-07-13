Агент Роке: «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Они будут счастливы выплатить 31 млн евро бонусов»

Теги Барселона Деку Ла Лига Золотой мяч Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке считает, что нападающий станет обладателем «Золотого мяча».

«Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.

В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке «Барса» станет сильнее», – сказал Андре Кюри в эфире программы Tú diràs на RAC1.

Вчера стало известно, что «Барселона» выплатит 5 млн евро бонусов за Роке, если он попадет в топ-3 «Золотого мяча». Еще 26 млн евро – за голы и трофеи.

Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали ближе к 100 млн евро, намного больше «Барселоны»

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ищите в жизни такого человека, который бы верил в Вас, как агент в Витора Роке
+72
-5
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Логика нашей ригоберки:
Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок
Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора"
Просто стыд🤦‍♂️
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Homelender_666
Логика нашей ригоберки: Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора" Просто стыд🤦‍♂️
По-моему уже все поняли что мнение этого персонажа не стоит воспринимать всерьёз)
Настоящий тролль спортса
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Да видели мы уже этих будущих сотню
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Боишься его успеха в Барсе? Понимаю, есть причины)
Почему я должен бояться его успеха в Барселоне? Буду рад, если на футбольной карте мира появится еще один достойный игрок. Я в отличии от Вас уважаю все клубы, даже клубы соперников.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Большой Сэми
И чего этот товарищ ригоберка тебе спать не дает своими высказываниями?
Не люблю провокаторов + он оскорбляет игроков, клубы и юзеров.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Было бы странно, если бы агент сказал нечто другое) В своем клубе он очень хорош, посмотрим, как проявит себя в Европе. Слишком рано петь такие дифирамбы.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Лапорта, ты ли это?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
После слов "Барселона получила будущего обладателя ЗМ" решил посмотреть, что за гения приобрели.
Включил нарезку с лучшими моментами этого футболиста...
Честно, вообще не понимаю, о каком будущем обладателе ЗМ шла речь.
Не увидел ничего экстраординарного.
Я помню, как в свое время пиарили Неймара, но там реально был виден бешеный потенциал. И то не смог получить ЗМ.
Тут какой-то бегунок-пахарь.
Могу конечно ошибаться, но таких "будущих обладателей ЗМ" и в Европе пруд пруди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Если дорастет до уровня Роке Санта-Круса, уже будет хорошо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Cheng
Ответ Homelender_666
Логика нашей ригоберки: Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора" Просто стыд🤦‍♂️
Роке обязательно возьмет зм, но после “самых лучших прямо сейчас” кессиэ, гави педри араухо и других в составе барсы:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ corazón blanco
Риго, а ты никогда не допускал такой мысли, что человеку тема расизма и все что с ним связано не очень интересно. Ты прекрасно знаешь мою позицию по данному вопросу. Я хочу, чтобы он перестал делать из себя жертву, провоцировать и вместить на провокации. Я хочу, чтобы он только играл в футбол и думал только о нем. Потому что это топ-футболист и один из лидеров моего любимого клуба.
Зачем вы этому 🤡 что-то доказываете?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Пирс Морган
Ищите в жизни такого человека, который бы верил в Вас, как агент в Витора Роке
считай одна из целей на жизнь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el shaarawy92
гораздо более именитые и зрелые футболисты не могли себя проявить в Барсе, это совсем другой уровень. а когда такое говорят, про молодого футболиста, то только обрекают его на большое давление и ожидания от фанатов. лучше дайте парню спокойно играть▶▶
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
пацан перспективный, никто не верил в вини а он стал претендентом на зм и наверное когда нибудь получит. надеюсь и он вырастет во что то. пусть повторят зарубу Месси и Роналдо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Чем-то напоминает "заливания" от Дарио Срны и шахтерских ребят, после трансфера Мудрика))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Homelender_666
Логика нашей ригоберки: Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора" Просто стыд🤦‍♂️
про Гюлера не обязательно. он про Беллингема тоже так говорил что типо ноунейм и всё такое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
corazón blanco поделись секретом как тебе удалось заманить к себе и гуру футбола и ригоберку)
Они его фанаты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ rigobersong
Ахахах...как ты тему с винисиусом обошел, потому что знаешь что там твои комменты не заходят, в этом вся твоя суть:)))
Риго, а ты никогда не допускал такой мысли, что человеку тема расизма и все что с ним связано не очень интересно. Ты прекрасно знаешь мою позицию по данному вопросу. Я хочу, чтобы он перестал делать из себя жертву, провоцировать и вместить на провокации. Я хочу, чтобы он только играл в футбол и думал только о нем. Потому что это топ-футболист и один из лидеров моего любимого клуба.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ivannumber1
Чем-то напоминает "заливания" от Дарио Срны и шахтерских ребят, после трансфера Мудрика))
заливания про головина мёртвого скорее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Федотов
Ответ Homelender_666
Логика нашей ригоберки: Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора" Просто стыд🤦‍♂️
просто посмотри в Ютубе на Роке и на Гюлера и сам всё поймёшь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el shaarawy92
чем больше выдают авансов Бразилу,тем меньше шансов у него заиграть. агент тоже клоун, раздувает такое давление на игрока
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Homelender_666
Они его фанаты
точно😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ corazón blanco
Было бы странно, если бы агент сказал нечто другое) В своем клубе он очень хорош, посмотрим, как проявит себя в Европе. Слишком рано петь такие дифирамбы.
corazón blanco поделись секретом как тебе удалось заманить к себе и гуру футбола и ригоберку)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
На Уила Смита похож))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий