Агент Роке: «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Они будут счастливы выплатить 31 млн евро бонусов»
Агент Витора Роке считает, что нападающий станет обладателем «Золотого мяча».
«Витор – это успех Деку. Все пытались подписать Эндрика, но Деку всегда ставил на Витора. И я тоже ставлю на него, потому что это очень скромный парень, который хочет добиться успеха.
В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча». Это очень хорошая сделка. Если им придется выплатить 31 миллион евро бонусов, то они будут счастливы. С приходом Витора Роке «Барса» станет сильнее», – сказал Андре Кюри в эфире программы Tú diràs на RAC1.
Вчера стало известно, что «Барселона» выплатит 5 млн евро бонусов за Роке, если он попадет в топ-3 «Золотого мяча». Еще 26 млн евро – за голы и трофеи.
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Роке перешёл в Барсу - значит талантливый игрок
Гюлер отказал Барсе - значит "турецкий ноунейм типа Мора"
Просто стыд🤦♂️
Настоящий тролль спортса
Включил нарезку с лучшими моментами этого футболиста...
Честно, вообще не понимаю, о каком будущем обладателе ЗМ шла речь.
Не увидел ничего экстраординарного.
Я помню, как в свое время пиарили Неймара, но там реально был виден бешеный потенциал. И то не смог получить ЗМ.
Тут какой-то бегунок-пахарь.
Могу конечно ошибаться, но таких "будущих обладателей ЗМ" и в Европе пруд пруди.