Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали ближе к 100 млн евро, намного больше «Барселоны»

Агент Витора Роке заявил о желании клубов АПЛ приобрести форварда.

Сегодня «Барселона» объявила о приобретении футболиста « » и заключении с ним контракта до 2031 года.

«Я могу подтвердить, что английские команды пытались сорвать сделку.

« » и « » прислали выгодные предложения, намного лучше, чем « ». Они были ближе к 100 млн евро.

Но Витор хотел только в «Барсу», шансов изменить его мнение не было», – сказал Андре Кури в эфире Charla Podcast.