Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали ближе к 100 млн евро, намного больше «Барселоны»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Тоттенхэм Атлетико Паранаэнсе агенты деньги Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке заявил о желании клубов АПЛ приобрести форварда.

Сегодня «Барселона» объявила о приобретении футболиста «Атлетико Паранаэнсе» и заключении с ним контракта до 2031 года.

«Я могу подтвердить, что английские команды пытались сорвать сделку.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» прислали выгодные предложения, намного лучше, чем «Барселона». Они были ближе к 100 млн евро.

Но Витор хотел только в «Барсу», шансов изменить его мнение не было», – сказал Андре Кури в эфире Charla Podcast.

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19 комментариев

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Los Galácticos
Леви , 100 млн, за чела с чемпионата Бразилии? Смешной агент.
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Михо
А Реал вообще 200 предлагал!
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Блуждающий странник
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Нам предлагали 500 миллионов, но мы с детства за Барселону
+4
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+4
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Tom Harvey
Да конечно, ну и агент, сам себя дискредитирует такими заявлениями, ну кто поверит в этот бред, что Тоттенхэм заплатит почти 100 млн за ноунэйма.
+3
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+3
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Abu Ibrahim
Ответ Los Galácticos
Леви , 100 млн, за чела с чемпионата Бразилии? Смешной агент.
Они были ближе к 100 млн .
Барса дала 30 , шпоры давали 31 .
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Фанат спорта01
а чё не 200?
прям вижу как Леви который за каждый цент торгуется даёт 100млн за 18-летнего пацана из Бразилии у которого 5голов за 26матчей в сезоне.
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Дмитрий Крутенко
Несусветная чушь.
Как тут уже написали, что Леви в жизни не даст за такого игрока больше 10 млн.
Так еще я не поверю, что Бразильские клубы, которые наполовину принадлежат разным бандитским группировкам и непонятным финансовым фирмам вдруг бы отказались бы от 100 млн, что бы осуществить мечту какого-то малолетнего пинателя мяча. Это их заработок и продают их туда, кто больше даст. Если бы реально кто-то бы предлагал 100 млн, они бы его лично упаковали бы в ящик и отправили бы в Англию, хочет этот Роке там играть или нет.
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Рамиль Кизимов
Ага, по этому трансферному окну прям видно как МЮ с Тоттенхэмом бабками раскидывается, под сотню в каждого ноунейма
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Val Smith
Да что вы такие, мы недавно узнали что намного больше в понимани может быть +2,5 больше. Формально можно скачать что и 12,5 миллиона ближе к миллиарду чем 10 млн.
+1
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HI MARS
Ну да,ну да.Так и поверим)
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Shadow1882
Леви в курсе?
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nurikkkk
Агент у Роке точно не Лапорта?
Леви за Бразильца под 100 лямов.........
Фантастика)))))
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psycho
Леви копилку нечаянно разбил
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S. A.
Леви и 100 миллионов евро за ноунейма?
Врать тоже надо уметь
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Акира_1
Где-то угарает один Леви. Агент должен был сказать МЮ, ПСЖ или Челси предлагали, тогда бы все поверили, а так явно ложь.
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BurBon
Ответ Los Galácticos
Леви , 100 млн, за чела с чемпионата Бразилии? Смешной агент.
Понятно, что 100 сразу никто бы из них не предложил, сумма может быть расписана лет на 5 и большая часть это бонусы.
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