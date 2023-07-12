Агент Роке: «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагали ближе к 100 млн евро, намного больше «Барселоны»
Агент Витора Роке заявил о желании клубов АПЛ приобрести форварда.
Сегодня «Барселона» объявила о приобретении футболиста «Атлетико Паранаэнсе» и заключении с ним контракта до 2031 года.
«Я могу подтвердить, что английские команды пытались сорвать сделку.
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» прислали выгодные предложения, намного лучше, чем «Барселона». Они были ближе к 100 млн евро.
Но Витор хотел только в «Барсу», шансов изменить его мнение не было», – сказал Андре Кури в эфире Charla Podcast.
Барса дала 30 , шпоры давали 31 .
прям вижу как Леви который за каждый цент торгуется даёт 100млн за 18-летнего пацана из Бразилии у которого 5голов за 26матчей в сезоне.
Как тут уже написали, что Леви в жизни не даст за такого игрока больше 10 млн.
Так еще я не поверю, что Бразильские клубы, которые наполовину принадлежат разным бандитским группировкам и непонятным финансовым фирмам вдруг бы отказались бы от 100 млн, что бы осуществить мечту какого-то малолетнего пинателя мяча. Это их заработок и продают их туда, кто больше даст. Если бы реально кто-то бы предлагал 100 млн, они бы его лично упаковали бы в ящик и отправили бы в Англию, хочет этот Роке там играть или нет.
Леви за Бразильца под 100 лямов.........
Фантастика)))))
Врать тоже надо уметь