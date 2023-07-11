Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Илкай Гюндоган Иньиго Мартинес Витор Роке Футбол

Жоан Лапорта отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом».

«У нас команда лучше, чем у «Реала», и в индивидуальном плане превосходство над соперником тоже есть. Как член клуба и его болельщик, я очень доволен командой, которую мы создаем.

Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана хотел приобрести Хави. И мы уже можем сказать, что Витор Роке подписан.

Думаю, нам нужен правый защитник, и мы над этим работаем. Также мы хотим укрепить полузащиту», – заявил президент каталонского клуба.

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16 комментариев

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creat1ve
кринж
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Ебздрогыч
Спорное такое заявление
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JENNINGS
Очередные комплексы из провинции.
Хочется с уважением относится к великому клубу и принципиальному соперники, но от таких заявлений просто🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Victor Victor
"А ещё я очень скромный" - подытожил Жоан Лапорта
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SaH4r.
ну сильнее громко сказано, по именам Реал солиднее выглядит, но посмотрим в предстоящем сезоне ЛЛ
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Eddenonkas
Звучит, как анекдот.
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Cruel Snake
Ух ######## он и есть ######## (лжец)
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Сикарио
Люблю, когда Лапорта открывает рот. Обычно потом сразу или класико сливают, или очередные баварские позоры, ну или традиционный вылет из Европы))
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Tristan...
Жоан, спасибо, улыбнул. У Реала команда посильнее в большинстве позиций будет. Посмотрим, что дадут Барсе новые подписания
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ПавелАвер
берите Павара за 100К ,а Бавария решит вопрос с евреем
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David Avagyan
А можно хотя бы одно заявление Лапорты без пафоса.
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charly_54
🤦‍♂️
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Очередные комплексы из провинции. Хочется с уважением относится к великому клубу и принципиальному соперники, но от таких заявлений просто🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Клуб остается великим, ведь эти заявления делает его президент, который потом покинет клуб, а клуб как был, так и останется. Каждый Кулик хвалит свое болото. Но если быть объективным у Мадрида на бумаге по именам выглядит куда более сильной.
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Клуб остается великим, ведь эти заявления делает его президент, который потом покинет клуб, а клуб как был, так и останется. Каждый Кулик хвалит свое болото. Но если быть объективным у Мадрида на бумаге по именам выглядит куда более сильной.
Конечно, солиднее, более того, с приобретением пары громких имён в защиту или распадение это преимущество только увеличится
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