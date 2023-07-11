Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»
Жоан Лапорта отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом».
«У нас команда лучше, чем у «Реала», и в индивидуальном плане превосходство над соперником тоже есть. Как член клуба и его болельщик, я очень доволен командой, которую мы создаем.
Иньиго Мартинеса и Илкая Гюндогана хотел приобрести Хави. И мы уже можем сказать, что Витор Роке подписан.
Думаю, нам нужен правый защитник, и мы над этим работаем. Также мы хотим укрепить полузащиту», – заявил президент каталонского клуба.
Разрушенный «Камп Ноу» – вот это зрелище. Уже нет огромных кусков трибун
Хочется с уважением относится к великому клубу и принципиальному соперники, но от таких заявлений просто🤦♂️🤦♂️🤦♂️