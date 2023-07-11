Жоан Лапорта: «У «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала». Хотим еще правого защитника и укрепить полузащиту»

Жоан Лапорта отметил превосходство «Барселоны» над «Реалом».

«У нас команда лучше, чем у « », и в индивидуальном плане превосходство над соперником тоже есть. Как член клуба и его болельщик, я очень доволен командой, которую мы создаем.

и хотел приобрести Хави. И мы уже можем сказать, что подписан.

Думаю, нам нужен правый защитник, и мы над этим работаем. Также мы хотим укрепить полузащиту», – заявил президент каталонского клуба.

Разрушенный «Камп Ноу» – вот это зрелище. Уже нет огромных кусков трибун