Винисиус – судье по делу о расизме: «Меня оскорбляют, потому что я черный топ-футболист. Нельзя так вести себя с темнокожими, которых притесняли всю историю»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус выступил перед судьей по делу о расистских оскорблениях.

Во время февральского матча 20-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес бразильца: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Судьи и футболисты этого не заметили. Об инциденте стало известно после матча, когда платформа DAZN опубликовала соответствующее видео. Личность болельщика установили, через несколько дней его арестовали. Им оказался 21-летний студент, который в ходе своей речи попросил прощения и признался, что ему очень нравится Винисиус как футболист.

Около 20 минут Винисиус выступал по видеосвязи как потерпевший.

«Меня оскорбляют, потому что я топ-футболист и потому что я черный. За обе этих вещи. Нельзя так вести себя с темнокожими людьми, которые на протяжении всей истории человечества подвергались притеснениям», – сказал футболист.

Отмечается, что в ходе допроса сторона защиты уточнила у Винисиуса, не считает ли он, что его назвали «обезьяной» не из-за расы. «Такое объяснение подошло бы для белых людей, но не для нас», – ответил футболист, настаивая на том, что оскорбления явно носили расовый характер.

Винисиус подтвердил, что чувствует себя ущемленным, и не отказался от компенсации как потерпевший. Отметим, что он сказал это, отвечая на вопросы судьи, а не по собственной инициативе.

Показания Винисиуса были лаконичными. Он был явно раздражен некоторыми вопросами представителя стороны защиты. В частности, ему задали вопрос о том, что он сам провоцировал игроков «Мальорки» во время матча. «Если бы я оскорбил игрока или судью, то меня бы удалили», – ответил Винисиус.

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68 комментариев

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rigobersong
Какое же необразованное ЧСВ этот винисиус, как он хайпится на цвете кожи, хотя будь он белым к нему так же все относились, потому что он по жизни непорядочный человек:)) И только такие же люди встанут на его сторону:) винисиус это мерзость нынешнего футбола!:)
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Геннадий Чеботарев
а вот оно как!!! он черный топ футболист!!!!! ни когда не слышал что бы так говорил зубастик или Зидан или Рауль. скромность прёт из всех дырок.
+51
-6
+45
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David Aprasidze
Другому черному бразильцу из стана противников аплодировал весь Бернабеу, а этот достал уже собственных фанатов.
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rigobersong
Т.е. расист винисиус в открытую признает, что белого можно назвать как угодно?:) Кроме слова мерзость я более порядочных не могу найти. Вообще рад, что большинство людей хоть глаза начали открывать на то, кто есть винисиус и видят настоящую правду:))
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M K
Сам разделяет людей на "белых" и "нас", которым подходят разные объяснения одного и того же
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Дмитрий
Ответ rigobersong
Какое же необразованное ЧСВ этот винисиус, как он хайпится на цвете кожи, хотя будь он белым к нему так же все относились, потому что он по жизни непорядочный человек:)) И только такие же люди встанут на его сторону:) винисиус это мерзость нынешнего футбола!:)
Ты его лицо видел?) он злой, потому что родители ему уверенность не дали. Богат, знаменит, но такой страшила. Отсюда все комплексы.
+16
-1
+15
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FC.Barcelona
Ответ rigobersong
Какое же необразованное ЧСВ этот винисиус, как он хайпится на цвете кожи, хотя будь он белым к нему так же все относились, потому что он по жизни непорядочный человек:)) И только такие же люди встанут на его сторону:) винисиус это мерзость нынешнего футбола!:)
Когда Неймар устраивал перформансы, а его за это нещадно били по ногам, толкали, провоцировали, он не вел себя как глупая истеричка, не обижался на всю Испанию и не строил из себя жертву расизма. Собственно говоря, как и Алвес. Только игроки Реала прибегают к админ ресурсу и чрезмерному давлению на судей, теперь и через блм
+18
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+13
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санс фриск
он уже бесить начинает

топ-футболист нашелся.

потоповее из бразилии видали

заткнись и доказывай топовость, пока ничего топового не видели.

средний игруля, а хайпа...
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d.xoxlov
Какую нахер "всю историю"? Это что ещё за доказательная база?
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Глиномес
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА
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aslvowk@mail.ru
Пеле был чёрным и футболистом высочайшего уровня. Винисиуса явно не из-за этого обезьяной называют
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forward1988
Футболист супер это бесспорно но жалуется и провоцирует как не топ футболист, а как женщина легкого поведения,такое и отношение со стороны болельщиков, а нынешнем сезоне свист будет еще громче.
+3
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Артём Поддубный
Винисиус, ты конечно почти топ футболист, и черный к тому же, но оно не в этом дело совсем. нужно вести семя немного по другому, и не хайпиться на каждом шагу, и все будет чётко. боюсь что всё это выльется в то, что Винисиус так и не станет мировым топом, погрязнув в расистские разборки.
+4
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Илнур Кара
Ответ FC.Barcelona
Когда Неймар устраивал перформансы, а его за это нещадно били по ногам, толкали, провоцировали, он не вел себя как глупая истеричка, не обижался на всю Испанию и не строил из себя жертву расизма. Собственно говоря, как и Алвес. Только игроки Реала прибегают к админ ресурсу и чрезмерному давлению на судей, теперь и через блм
А какие еще игроки Реала прибегали к админ ресурсу ?

Неймар не вел себя как истеричка он просто катался по полю)
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*MVP*
какой же он мерзкий.
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JIEOMEC
прикиньте если бы Месси сказал бы: я белый топ футболист, и всё его бы сожрали эти
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Взвешенный вомбат Китая
В новом сезоне ждём новых оскорблений. После таких слов тем более)
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Momos
Какой наглый негр
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Joey Ramone
Кто им это всё снова начал внушать? Вроде в начале 10-ых это всё заканчивалось уже и вот опять.
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unreality
Ну если когда-то унижали черных, то теперь, конечно, нужно унижать белых и стоять перед черными на коленях. Потом колесо опять повернется, очевидно)
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arajnutyun
Как они надоели своим нытьём. Ещё пытаются умными казаться.
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Мексиканская песня
Ответ Пирс Морган
Интересно, как к нему относятся сами болельщики Реала на данный момент
Смотрят на футболку Реала и удивляются.
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Ебздрогыч
Такое объяснение подошло бы для белых людей, но не для нас.

То есть белых можно называть обезьянами, им такое подходит, а чернокожих нет? Не расизм ли это, Винни?
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Локоть Артеста
Бедный несчастный как его притесняют. Почему Алабу никто не оскорбляет? Может быть дело не в цвете кожи, но в том как ты себя ведёшь?
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Tun
Ответ Геннадий Чеботарев
а вот оно как!!! он черный топ футболист!!!!! ни когда не слышал что бы так говорил зубастик или Зидан или Рауль. скромность прёт из всех дырок.
Странно, если б Рауль говорил, что он черный топ футболист)
+1
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