Винисиус – судье по делу о расизме: «Меня оскорбляют, потому что я черный топ-футболист. Нельзя так вести себя с темнокожими, которых притесняли всю историю»

Винисиус выступил перед судьей по делу о расистских оскорблениях.

Во время февральского матча 20-го тура против «Мальорки» (0:1) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес бразильца: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Судьи и футболисты этого не заметили. Об инциденте стало известно после матча, когда платформа DAZN опубликовала соответствующее видео. Личность болельщика установили, через несколько дней его арестовали. Им оказался 21-летний студент, который в ходе своей речи попросил прощения и признался, что ему очень нравится Винисиус как футболист.

Около 20 минут Винисиус выступал по видеосвязи как потерпевший.

«Меня оскорбляют, потому что я топ-футболист и потому что я черный. За обе этих вещи. Нельзя так вести себя с темнокожими людьми, которые на протяжении всей истории человечества подвергались притеснениям», – сказал футболист.

Отмечается, что в ходе допроса сторона защиты уточнила у Винисиуса, не считает ли он, что его назвали «обезьяной» не из-за расы. «Такое объяснение подошло бы для белых людей, но не для нас», – ответил футболист, настаивая на том, что оскорбления явно носили расовый характер.

Винисиус подтвердил, что чувствует себя ущемленным, и не отказался от компенсации как потерпевший. Отметим, что он сказал это, отвечая на вопросы судьи, а не по собственной инициативе.

Показания Винисиуса были лаконичными. Он был явно раздражен некоторыми вопросами представителя стороны защиты. В частности, ему задали вопрос о том, что он сам провоцировал игроков «Мальорки» во время матча. «Если бы я оскорбил игрока или судью, то меня бы удалили», – ответил Винисиус.