Два фаната «Валенсии» заявили в суде, что жесты в адрес Винисиуса были ответом на провокацию. Они отрицают расистские оскорбления

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Несколько фанатов «Валенсии» признались в суде в жестах в адрес Винисиуса Жуниора.

Двое из троих болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги, в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, эти двое признались в том, что делали определенные жесты. Они не уточнили, какие жесты показывали, хотя это видно на записях с камер.

Они настаивали на том, что это был совместный ответ значительной части болельщиков на провокацию со стороны бразильца. Один обвиняемый уточнил, что жесты были адресованы только Винисиусу.

Оба молодых человека отвергли утверждения о том, что произносили какие-либо оскорбления. Они отвечали лишь на вопросы своих адвокатов, а один из них также ответил на вопросы судьи.

Показания третьего фаната перенесены на 11 июля. Суд должен заслушать Винисиуса 27 июня. Он даст показания в режиме видеоконференции.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Когда Реал только вышел с автобуса, уже начались оскорбления Винисиуса, наверное тоже провоцировал еще не успев выйти с автобуса)
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧеБурашка
Позорники. Валенсия вообще опустилась капитально - вместо того, чтобы осадить свое быдло стадионное, начали его защищать, пошли дешевые отмазки.
Впаяли бы им жесткую дискву стадиона.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Syndycate
Когда Реал только вышел с автобуса, уже начались оскорбления Винисиуса, наверное тоже провоцировал еще не успев выйти с автобуса)
Он провокационно катался на автобусе по Валенсии, проклятый нига.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
За провокации со стороны Винисиуса которые попали на камеру конечно же ничего не будет.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Борис Рубан
Такой не то что по выходу из автобуса, а по утреннем пробуждение заслуживает то что заслужил
Ну тебе то лучше знать конечно кто чего заслужил
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Руку от плеча вверх вскидывали чтоли 😁
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Интересно как он их провоцировал что они отвечать оскорблениями стали как только он вышел из автобуса
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ага. Аргументы в стиле:"Это не зига. Это римское приветствие".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Красавцы! Стоять до последнего
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burak Orel
Ответ ЧеБурашка
Позорники. Валенсия вообще опустилась капитально - вместо того, чтобы осадить свое быдло стадионное, начали его защищать, пошли дешевые отмазки. Впаяли бы им жесткую дискву стадиона.
Причем тут клуб?? Троим болельщикам дали бан на год, они судятся по поводу этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий