Два фаната «Валенсии» заявили в суде, что жесты в адрес Винисиуса были ответом на провокацию. Они отрицают расистские оскорбления

Несколько фанатов «Валенсии» признались в суде в жестах в адрес Винисиуса Жуниора.

Двое из троих болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру « » во время матча на «Месталье» в 35-м туре , в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, эти двое признались в том, что делали определенные жесты. Они не уточнили, какие жесты показывали, хотя это видно на записях с камер.

Они настаивали на том, что это был совместный ответ значительной части болельщиков на провокацию со стороны бразильца. Один обвиняемый уточнил, что жесты были адресованы только Винисиусу.

Оба молодых человека отвергли утверждения о том, что произносили какие-либо оскорбления. Они отвечали лишь на вопросы своих адвокатов, а один из них также ответил на вопросы судьи.

Показания третьего фаната перенесены на 11 июля. Суд должен заслушать Винисиуса 27 июня. Он даст показания в режиме видеоконференции.

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