Эксперт в чтении по губам установил, что фанаты «Валенсии» врут, будто не называли Винисиуса «обезьяной» во время игры на «Месталье». Ла Лига предоставила материалы суду

Ла Лига нашла доказательства расистских высказываний фанатов в адрес Винисиуса Жуниора .

Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года были задержаны по обвинению в расизме по отношению к вингеру « » во время матча на «Месталье» в 35-м туре .

Как передает Marca, в ходе судебных заседаний сторона защиты признала демонстрацию жестов, которые могли трактоваться как оскорбительные, но не согласилась с тем, что фанаты выкрикивали расистские оскорбления.

После этого Ла Лига предоставила суду заключение эксперта в области чтения по губам. Эти материалы опровергают показания болельщиков.

Утверждается, что суду предъявлены в том числе скриншоты, на которых якобы видно, как несколько молодых людей ухают и скандируют «Винисиус, ты обезьяна».

Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду