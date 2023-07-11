Эксперт в чтении по губам установил, что фанаты «Валенсии» врут, будто не называли Винисиуса «обезьяной» во время игры на «Месталье». Ла Лига предоставила материалы суду

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Месталья Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Ла Лига нашла доказательства расистских высказываний фанатов в адрес Винисиуса Жуниора .

Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года были задержаны по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги.

Как передает Marca, в ходе судебных заседаний сторона защиты признала демонстрацию жестов, которые могли трактоваться как оскорбительные, но не согласилась с тем, что фанаты выкрикивали расистские оскорбления.

После этого Ла Лига предоставила суду заключение эксперта в области чтения по губам. Эти материалы опровергают показания болельщиков.

Утверждается, что суду предъявлены в том числе скриншоты, на которых якобы видно, как несколько молодых людей ухают и скандируют «Винисиус, ты обезьяна».

Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
«Скриншоты, где люди скандируют. Тони, я ограничен технологиями своего времени»
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Давайте уж записи всех матчей со всех стадионов чемпионата Испании соберут и посмотрят. Думаете, другие команды и игроки оскорблений не получали? Как раз могут начать с Бернабеу...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Отмазки уровня школьников. Валенсия это не отрицала, они говорили о том что говорить что весь стадион это делал и все болельщики Валенсии расисты неприемлемо. Если несколько фанатов РМ будут целоваться на трибунах, то сделает ли это всех фанатов РМ геями? По логике РМ да.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Самый занятой человек мира это эксперт который прочел по губам нескольких тысяч человек.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Surviving
Весь стадион? Перец сколько в кредит взял?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Эксперт установил, что Винисиуса называли Свинисиусом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Чего ещё придумают?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Пирс Морган
«Скриншоты, где люди скандируют. Тони, я ограничен технологиями своего времени»
нет, по тем скриншотам их можно опознать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
человек-муравей человек-физрук
Перес конечно знатное шапито устроил. кто следующий? эксперт в чтении по бровям?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Очередной шарлатан купленный Пересом. А винисиус ведёт себя провокационно,вот и за это получает выкрики на расистской почве
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
А дальше может запретить слово обезьяна на испанском языке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Surviving
Весь стадион? Перец сколько в кредит взял?)
Пересу по одно место эти разборки. Это проблема ущемленных бразильцев
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
Ответ Пирс Морган
«Скриншоты, где люди скандируют. Тони, я ограничен технологиями своего времени»
Эх, прям с языка сняли😅
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий