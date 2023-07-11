Эксперт в чтении по губам установил, что фанаты «Валенсии» врут, будто не называли Винисиуса «обезьяной» во время игры на «Месталье». Ла Лига предоставила материалы суду
Ла Лига нашла доказательства расистских высказываний фанатов в адрес Винисиуса Жуниора .
Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года были задержаны по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги.
Как передает Marca, в ходе судебных заседаний сторона защиты признала демонстрацию жестов, которые могли трактоваться как оскорбительные, но не согласилась с тем, что фанаты выкрикивали расистские оскорбления.
После этого Ла Лига предоставила суду заключение эксперта в области чтения по губам. Эти материалы опровергают показания болельщиков.
Утверждается, что суду предъявлены в том числе скриншоты, на которых якобы видно, как несколько молодых людей ухают и скандируют «Винисиус, ты обезьяна».
Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду
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