Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Эдер Милитао Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига сообщила в суд об расизме болельщиков «Валенсии» в адрес Эдера Милитао.

Напомним, в матче прошедшего сезона Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут.

В настоящее время дело о расизме в отношении Винисиуса расследуется в суде. По данным Cope, Ла Лига направила в суд письмо, в котором утверждается, что расистские оскорбления с трибун «Местальи» также звучали в адрес защитника мадридцев Эдера Милитао. Лига требует принять меры и просит предоставить возможность своему представителю выступить в суде.

Ранее за проявления расизма на матче с «Реалом» «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако затем наказание сократили до 3 матчей и 27 тысяч евро штрафа.

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31 комментарий

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войд
Милитао видимо тоже провоцировал валенсийских неадекватов,так товарищи барсоглоры?)
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Vedved
Ответ войд
Милитао видимо тоже провоцировал валенсийских неадекватов,так товарищи барсоглоры?)
Чудеса, но инфа про Милитао - всплыла только через 2 месяца после матча. А были ли оскорбления?🤔
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M.Karaev
Там Де Мон мощный инсайд выпустил по Мбаппе, а тут намёка на новость даже нет.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
команда нытиков
А если это был бы игрок «Барселоны», что бы ты запел?
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Cruel Snake
Ответ M.Karaev
Там Де Мон мощный инсайд выпустил по Мбаппе, а тут намёка на новость даже нет.
Ну ты выложи. Хотя бы в вкратце напиши о чём там. И вообще Де Мон можно верить? Надёжный источник
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Бедные несчастные. И как они только выжили после этого. Да ещё и доиграли сезон, героически удержав второе место, вот это сила воли!
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M93
Ответ M.Karaev
Там Де Мон мощный инсайд выпустил по Мбаппе, а тут намёка на новость даже нет.
Да что там Мбаппе. Де Мон дал более интересные сведения о зарплатах игроков.

Рамон Альварес Де Мон: «Из-за пандемии, в 2020 году Флорентино попросил игроков снизить зарплаты на 10% и принял решение отказаться от новых подписаний тем летом, чтобы не навредить экономике клуба.
Игроки согласились и в 2022, когда команда выиграла Ла Лигу и Лигу Чемпионов, Флорентино выплатил игрокам премиальные на 10% больше, чем полагалось изначально, отблагодарив их за то, что они пошли навстречу клубу в 2020».

И некоторые так называемые болельщики Реала ещё гонят на Флорентино Переса ... В особенности из сообщества ZZone.
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Пирс Морган
Прикольно, если взять ту или иную команду в составе 11 человек и судью, и каждого обозвать обезьяной, то это примерно выйдет на целый игровой матч
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Гусеконь
почему расизму не подвергнулись Муса, Тьерри Коррейя и Фулькье?
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Махмуд Тилавов
Ответ Денис Грибанов
а чего падали поочереди?
Рикошетом по всем прошла!
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бек саидов
Ответ Stasinho7
это те кто от пустой бутылки валяются?
Бутылка была не пустая, это во первых, во вторых, попробуй на себя, как получит бутылкой по голове, даже она пластиковая. А бросивших бутылки на головы игроков наказывали или нет? Это гораздо опасно для игроков, чем просто обзывать человека, который заслужил такое обращение.
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Артём Поддубный
Ответ JENNINGS
А если это был бы игрок «Барселоны», что бы ты запел?
он бы уже плакал
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Stasinho7
Ответ Barca_mania
команда нытиков
это те кто от пустой бутылки валяются?
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
А если это был бы игрок «Барселоны», что бы ты запел?
«это другое»
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ZA.RMA
Ответ бек саидов
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Тебе со стороны виднее, конечно)
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бек саидов
Ответ войд
Милитао видимо тоже провоцировал валенсийских неадекватов,так товарищи барсоглоры?)
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Ya Tolik
Только сейчас всплыло?
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Inside 88 LW
Ла Лига - искусный тролль ))
Если вчитаться в статью )
Там по сути можно ещё N-ое количество вписать в иск. У РМ игроков по типу:
"Млекопитающее, наиболее близкое к человеку по строению тела" хватает )
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Михаил Шаповалов
Только мне кажется неграмотным фраза "подвергся расизму"? Кажется, что расизму нельзя быть подвергнутым. Речь идёт о расистских высказываниях, так и пишите соответственно ;)
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K. Eropegov
"Подвергся расизму"...

Расизм -- это система взглядов, убеждения, идеология. Как можно "подвергнуться убеждениям"?
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angliiskiilion
"нюх-нюх", расизм, расизм!
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