Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду
Ла Лига сообщила в суд об расизме болельщиков «Валенсии» в адрес Эдера Милитао.
Напомним, в матче прошедшего сезона Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут.
В настоящее время дело о расизме в отношении Винисиуса расследуется в суде. По данным Cope, Ла Лига направила в суд письмо, в котором утверждается, что расистские оскорбления с трибун «Местальи» также звучали в адрес защитника мадридцев Эдера Милитао. Лига требует принять меры и просит предоставить возможность своему представителю выступить в суде.
Ранее за проявления расизма на матче с «Реалом» «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако затем наказание сократили до 3 матчей и 27 тысяч евро штрафа.
Рамон Альварес Де Мон: «Из-за пандемии, в 2020 году Флорентино попросил игроков снизить зарплаты на 10% и принял решение отказаться от новых подписаний тем летом, чтобы не навредить экономике клуба.
Игроки согласились и в 2022, когда команда выиграла Ла Лигу и Лигу Чемпионов, Флорентино выплатил игрокам премиальные на 10% больше, чем полагалось изначально, отблагодарив их за то, что они пошли навстречу клубу в 2020».
И некоторые так называемые болельщики Реала ещё гонят на Флорентино Переса ... В особенности из сообщества ZZone.
Если вчитаться в статью )
Там по сути можно ещё N-ое количество вписать в иск. У РМ игроков по типу:
"Млекопитающее, наиболее близкое к человеку по строению тела" хватает )
Расизм -- это система взглядов, убеждения, идеология. Как можно "подвергнуться убеждениям"?