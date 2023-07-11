Расизму от фанатов «Валенсии» подвергся не только Винисиус, но и Милитао. Ла Лига сообщила об этом суду

Ла Лига сообщила в суд об расизме болельщиков «Валенсии» в адрес Эдера Милитао.

Напомним, в матче прошедшего сезона Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной», в связи с чем матч был остановлен на 8 минут.

В настоящее время дело о расизме в отношении Винисиуса расследуется в суде. По данным Cope, Ла Лига направила в суд письмо, в котором утверждается, что расистские оскорбления с трибун «Местальи» также звучали в адрес защитника мадридцев Эдера Милитао. Лига требует принять меры и просит предоставить возможность своему представителю выступить в суде.

Ранее за проявления расизма на матче с «Реалом» «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако затем наказание сократили до 3 матчей и 27 тысяч евро штрафа.