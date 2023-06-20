Адвокат фаната «Валенсии» об «обезьяньих» жестах в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»

Адвокат болельщика «Валенсии», обвиненного в расизме в адрес Винисиуса, отрицает его вину.

Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру « » во время матча на «Месталье» в 35-м туре , в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.

Адвокат одного из фанатов заявил, что его подзащитный не изображал обезьяну, а всего лишь чесал подмышки.

«Моего клиента обвиняют в преступлении на почве [расовой] ненависти за то, что он почесал подмышки.

Я возмущен «Валенсией», потому что они сломали жизнь 18-летнему парню. У моего клиента дегенеративное заболевание, и он ездит отдыхать в деревню. Ситуация очень серьезная, потому что ему пожизненно запрещено посещение [стадиона]», – сказал адвокат Мануэль Искьердо в эфире Valencia Capital Radio.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса