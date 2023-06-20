Адвокат фаната «Валенсии» об «обезьяньих» жестах в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Адвокат болельщика «Валенсии», обвиненного в расизме в адрес Винисиуса, отрицает его вину.

Трое болельщиков в возрасте от 18 до 21 года, арестованных по обвинению в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору во время матча на «Месталье» в 35-м туре Ла Лиги, в понедельник дали показания в административном суде Валенсии.

Адвокат одного из фанатов заявил, что его подзащитный не изображал обезьяну, а всего лишь чесал подмышки.

«Моего клиента обвиняют в преступлении на почве [расовой] ненависти за то, что он почесал подмышки.

Я возмущен «Валенсией», потому что они сломали жизнь 18-летнему парню. У моего клиента дегенеративное заболевание, и он ездит отдыхать в деревню. Ситуация очень серьезная, потому что ему пожизненно запрещено посещение [стадиона]», – сказал адвокат Мануэль Искьердо в эфире Valencia Capital Radio.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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27 комментариев

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Алексей Ненахов
А в Германии в 40 годах ,люди просто любили тянуть руку к солнцу
+48
-2
+46
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Очки Дани Алвеса
А если он еще и из ЛГБТ, то юридически нас ждёт битва Кинг Конга с Годзиллой
+37
-2
+35
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Stannis
Вот это поворот🤣
+21
0
+21
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Pavel Harriss
все встало на свои места. он дегенерат. понять и простить
+20
-4
+16
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Theodor Herzl
Ого, испанский Сол Гудман! Мое уважение профессионалам своего дела
+15
0
+15
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Мурик07
Ну, то что дегенерат сомнений не вызывает. Ну почесал подмышки😂😆 Отборнейший бред, я многое слышал, но тут адвокат, конечно, переплюнул всех. Вот кого надо было назначить защищать Ефремова после ДТП и Кокорина с Мамаевым. Моей фантазии не хватает чтобы предположить оправдания которые бы он придумал, типа престарелый торчок алконавт просто решил провести краш тест своей машины, так как не доверял данным NCAP. Жизнь старого алкоголика и наркомана сломана
+15
-3
+12
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MURA
Рафик по испански будет Рафаэлло?)
+7
0
+7
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Ничего Смешного
Ответ Алексей Ненахов
А в Германии в 40 годах ,люди просто любили тянуть руку к солнцу
От сердца к солнцу
+7
0
+7
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Мурик07
Ответ инок
Лучше побыть временно "дегенератом", чем оскорбить самого Винисиуса - хороший ход придумал адвокат..)
Это как Мару Багдасарян когда отмазывали, перестарались, нарисовали ей эпилепсию, а когда спохватились, что права, с таким диагнозом, она в жизни не увидит...и...о чудо, она первый человек на Земле, который исцелился от этого недуга
+5
0
+5
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Антон
Не понял про деревню. Просто я тоже иногда езжу отдыхать в деревню, на рыбалку. Можно ли мне фестивалить на стадионах?
+4
0
+4
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justburn
Ответ MURA
Рафик по испански будет Рафаэлло?)
Ферреро Роше
+1
0
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Rail Ragimkhanov
А ты знаешь лично того фаната валенсии с заболеванием ?
Я знаю что сказал адвокат.
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justburn
Ответ Andrey Yaroslavtsev
У него тоже дегенеративное заболевание?
Очевидно
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Rail Ragimkhanov
Ответ Andrey Yaroslavtsev
У него тоже дегенеративное заболевание?
А ты знаешь лично того фаната валенсии с заболеванием ?
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Сергей Жарковский
Теперь и Соболев может обжаловать своё удаление, сказать что просто почесал...!
У него тоже дегенеративное заболевание?
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Stannis_Baratheon
Ответ Сикарио
Хахаха, адвокатишка по ходу государственный, бесплатный)) Хотя логично, какой еще может быть у сельского быдло-нищеброда адвокат.
нам не интересен твой адвокат, то что ты ьылло-нишеброд давно известно
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Radik_2.0
Ответ Алексей Ненахов
А в Германии в 40 годах ,люди просто любили тянуть руку к солнцу
да и не только в Германии, да и не только тогда
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Baby face Nelson
Ответ Очки Дани Алвеса
А если он еще и из ЛГБТ, то юридически нас ждёт битва Кинг Конга с Годзиллой
Скорее жабы с гадюкой))
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tolobas
Пожизнено - это все-таки жестковато за такое. Он молодой еще, через несколько лет может поменять свои взгляды
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arisstopane
ну и где расизьм?
днк обезьяны и человека совпадают на 98%,
не каждый бразильский тест на отцовство покажет такие цифры)
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Lindeman
Адвоката зовут Сол Гудман?
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Shibosan
То, что он дегенерат, мы уже и так поняли.
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Сергей Жарковский
Теперь и Соболев может обжаловать своё удаление, сказать что просто почесал...!
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sargerasxd
Вот это защита хахахаха
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Спартак Уокер
Все равно этого человека надо наказать
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