«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»

Вингер «Реала» Винисиус снова подвергся расистским оскорблениям.

Как сообщает As со ссылкой на DAZN, во время матча 20-го тура против «Мальорки» (0:1) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес бразильца: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Напомним, что в перерыве матча игрок «Реала» указал болельщикам соперника, негативно реагировавшим на его действия, на эмблему « » на футболке. На жест Винисиуса после перерыва отреагировал защитник «Мальорки» Антонио Раильо. В одном из игровых моментов он схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.

После матча фанаты «Мальорки» оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года