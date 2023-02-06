«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор брань дискриминация контент Футбол

Вингер «Реала» Винисиус снова подвергся расистским оскорблениям.

Как сообщает As со ссылкой на DAZN, во время матча 20-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес бразильца: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»

Напомним, что в перерыве матча игрок «Реала» указал болельщикам соперника, негативно реагировавшим на его действия, на эмблему «Мадрида» на футболке. На жест Винисиуса после перерыва отреагировал защитник «Мальорки» Антонио Раильо. В одном из игровых моментов он схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.

После матча фанаты «Мальорки» оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
harmat
Ответ Зуев Егор)
Может он один, кто ведёт себя как 🐒?
Что он такого делает? Он просто танцует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flavius
«Ты ###### обезьяна!»

Он кричал «Ты узконосая обезьяна!», что технически абсолютно верно - семейство человекообразных обезьян (включает и человека) относится к отряду узконосых обезьян. Арестуйте уже Дарвина и покончим с этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
В чем они не правы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев Егор)
Ответ Назар Игорь
Кроме Винисиуса в Реале ещё десяток тëмнокожих игроков, но почему-то оскорбляют только его. Что-то тут не так.
Может он один, кто ведёт себя как 🐒?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
umnik3
Ответ Sevuska
Обычная европейская демократия , где соблюдается толерантность и права человека , где нет расизма и процветает дружба между народами 😎
Зато они ЛГБТ поощряют. Криштиану рад.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Артур Анадян
Ну если свои фанаты своего футболиста считают таким, что требовать от чужих?
заслуженно получил, чиво уж там
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Кроме Винисиуса в Реале ещё десяток тëмнокожих игроков, но почему-то оскорбляют только его. Что-то тут не так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tramvaj
тут надо вспомнить пред.историю: этот персонаж перед прошлым матчам тролил футболистов мальорки спрашивая, собираются ли они обыграть реал, или как они думают, смогут ли обыграть. Точную цитату можно найти. Так что это просто ответочка. И кстати - да, сейчас обыграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
И что такого? Обезьяна и обезьяна, так и есть ведь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Обычная европейская демократия , где соблюдается толерантность и права человека , где нет расизма и процветает дружба между народами 😎
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
как на испанском будет "балабол"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danya29
Ну дак он же сам ведет себя изначально через чур нагло, за что и получает такую критику, многие уже заметили что он «звезду» словил, очень много стал базарить…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Это был Слуцкий
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гекдениз Кардениз
буква Е
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Хотя Винисус заслуживает но это уде слишком бан этому болелшику
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Yusuf Evloev
вот именно что теория а не аксиома
вам не достаточно сотен доказательств, подтверждающих ее состоятельность?
конечно Дарвин не во всем был прав, но камом, с момента ее опубликования прошло уже 150 лет, наука не стоит на месте)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Исаев
Ответ Gustav Forsberg
откройте букву "Е"!
Откроете букву «Е». Крутите барабан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Анадян
Ну если свои фанаты своего футболиста считают таким, что требовать от чужих?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
Всё сказано по факту 😂 Винисус ты топовый вингер и еще ты ###### 🙈
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Ответ Ваня-председатель
Комментарий удален модератором
Истинно Истинно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
да Винисиусу в 80% игр такое кричат
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M1K4 III0H
Ответ Gestor_36
Комментарий удален модератором
Они не правы это рацизм!!!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Ответ Nuraly Amirov
такое и белым кричат)
И серым..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yusuf Evloev
Ответ Evgeny Trifonov
Все мы от обезьян, согласно одной из теорий. Просто фанат Дарвинист
вот именно что теория а не аксиома
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
Если честно круто, что он играет в такой обстановке, с таким прессингом. Быстрее расти будет, а то бразильцы обычно с возрастом начинают тусовать, работы над собой становится нуль) А фанаты, ну пусть говорят, что хотят)
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий