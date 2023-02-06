«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»
Вингер «Реала» Винисиус снова подвергся расистским оскорблениям.
Как сообщает As со ссылкой на DAZN, во время матча 20-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес бразильца: «Ты обезьяна! Ты ###### обезьяна!»
Напомним, что в перерыве матча игрок «Реала» указал болельщикам соперника, негативно реагировавшим на его действия, на эмблему «Мадрида» на футболке. На жест Винисиуса после перерыва отреагировал защитник «Мальорки» Антонио Раильо. В одном из игровых моментов он схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.
После матча фанаты «Мальорки» оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».
Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме
На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года
Он кричал «Ты узконосая обезьяна!», что технически абсолютно верно - семейство человекообразных обезьян (включает и человека) относится к отряду узконосых обезьян. Арестуйте уже Дарвина и покончим с этим.
конечно Дарвин не во всем был прав, но камом, с момента ее опубликования прошло уже 150 лет, наука не стоит на месте)