Стали известны новые детали конфликта с игроками «Мальорки».

Большую часть матча вингера «Реала» опекали защитники и , четырежды сфолившие на нем за первый тайм.

По сведениям El Chiringuito, бразилец во время игры сказал им: «Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»