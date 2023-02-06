Винисиус – защитникам «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия Пабло Маффео Антонио Раильо Винисиус Жуниор Футбол

Стали известны новые детали конфликта Винисиуса Жуниора с игроками «Мальорки».

Большую часть матча вингера «Реала» опекали защитники Антонио Раильо и Пабло Маффео, четырежды сфолившие на нем за первый тайм.

По сведениям El Chiringuito, бразилец во время игры сказал им: «Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»

Материалы по теме

118 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ковалев
Вечно эта обезьянка кривляется и огрызается, когда-нибудь он доиграется ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Егоров
Из каждого угла эта реклама букмекеров. Нафига? Лучше найдите в яндексе сервис прогнозов по фразе: бронзовый прогноз. На первом месте выходит. С 2013 года работают! Гарантию дают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ayanovich
Ответ Экспертное мнение
Неспроста же Паулиста нагло снёс этого Винисуса и гордо удалился с поля. При этом они бразильцы, о чем разговор вообще, если он даже соотечественников своих бесит?
Винисиус его весь матч возил и сделал из него клоуна, а Вини отвечает на провакацию, если на тебе 10 раз нарушают правила, то любой игрок выходит из себя, особенно бразильцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Барило
И, конечно же, ни одна из камер не зафиксировала этот эпизод и нигде нет кадров.
Поверим хайпожору Алексу (именно он и выступил на El Chiringuito) «на слово».
Просто потому что ну это же Винисиус.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Что внешне страшный человек и внутренне и при этом его защищают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gena Verdel
Нехорошо, если так. За такое можно и по ногам сзади шипами получить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Винисиус хороший трафик спортсру сегодня поднял)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ayanovich
Ответ Tigo_Volchara93
Желаю сначала чтобы это подтвердилось,он порвал кресты, второй раз порвал кресты, а потом его выгнали нафиг из Реала
кажется он этой фрпзой порвал твою 5 точку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ Overkiller
Только "ограниченно развитые" существа измеряют своё отношение к окружающим количеством денег.
А кто то может реально обидеться на его слова и "случайно" поломать. Ну и прощай карьера и деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ *MVP*
Винисиус первый игрок на моей памяти, которому хочется пожелать серьезной травмы
Будет продолжать в том же духе - его обязательно скоро сломают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Мартиросян
В Арсенале был похожий персонаж с такими выходками - Гендузи. И после такого Артета немедленно выгнал его из команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bakhytzhan Babashev
Такому пижону в 80-е в условном Бильбао или Севилье голеностопы бы поотрывали ещё в первом тайме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Висиус стал заносчивым типом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alda
Блин, ну хочется его защитить в нападках, но, когда такое звучит, ну что же, ты сам выбрал этот путь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
Он договориться инвалидом сделают и будет до конца дней на таблетках сидеть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serikzhan Seitmaganbetov
Какой клуб, такие игроки. Гаго, Роналду, Винисиус, Рамос, Пепе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Дмитрий Шарапов
мерзкий клоун
то есть ты поверил источнику?)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kos Iniesta
От денег, ты не станешь белым человеком!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
По сведениям El Chiringuito
ясно-понятно)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Поток сознания
В ситуации, когда сломались лидеры и нужно брать на себя ответственность и делать результат, Винисиус ведет себя как капризный ребенок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Ой дypaк. В этих ситуациях я был на стороне Вини, поскольку он по большей части отвечает на провокации и грязную игру, а не провоцирует сам. Но вот это - убогое позорное заявление. Вправьте кто-нибудь бразильцу мозги уже, пожалуйста.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
когда нечем ответить, остаётся мериться кошельками😁 ладно хоть линейку не достал😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifelines_3:59
надо же так обосраться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нытики реала
Мерзкий тип
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нытики реала
Какой же он мерзкий, карму никто не отменял, мадрид в этом сезоне ничего не выйграет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий