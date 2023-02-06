Винисиус – защитникам «Мальорки»: «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу»
Стали известны новые детали конфликта Винисиуса Жуниора с игроками «Мальорки».
Большую часть матча вингера «Реала» опекали защитники Антонио Раильо и Пабло Маффео, четырежды сфолившие на нем за первый тайм.
По сведениям El Chiringuito, бразилец во время игры сказал им: «Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня».
Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме
Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»
Поверим хайпожору Алексу (именно он и выступил на El Chiringuito) «на слово».
Просто потому что ну это же Винисиус.
ясно-понятно)