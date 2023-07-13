Семак о Венделе: «Пищи для размышлений нет, игрока – тоже. Тонкостей его контракта я не знаю, за это отвечает руководство»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Вендел Футбол

Сергей Семак заявил, что не знает, вернется ли Вендел в «Зенит».

Напомним, в июне агент Вендела заявил о нежелании игрока возвращаться в Россию до стабилизации политической обстановки в стране. Позже Семак подтвердил, что «Зенит» разрешил бразильцу искать новую команду.

В среду генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит», однако игрок по-прежнему остается в Рио-де-Жанейро в связи со смертью своего дедушки.

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.

Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Зенита».

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47 комментариев

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IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
+91
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Groznyi2024
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
он как Песков
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-6
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jqzn88xn6n
Человек вошел в состав ПРАВЛЕНИЯ, но тонкостей не знает)
+35
-5
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Dimario
Семак включил режим Пескова)
+22
-3
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ДудьСдулся
Пищу можно заказать через Яндекс :)
+15
-9
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La Crosse Bobcats
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
знает как выигрывать чемпионства одно за другим. а большего тренеру собственно и не надо.
+17
-14
+3
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Alex Oz
А с какого бабуя он должен всю кухню журналистам выкладывать. Все правильно делает.
+6
-3
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krokodilych
Как интересно. Мне казалось, что если игрока нет, значит, пища для размышлений появляется автоматически и именно в связи с отсутствием игрока. Видимо, я ошибался :)
+8
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Max9999
Нету писчи:(
+4
-2
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Поцелуй Оздоева
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
Знает как побеждать.
+8
-6
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Burel
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
конечно, нет. Он же ничего не решает
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Ryan T.
Ответ Ебздрогыч
Вендел Неосвобожденный
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Рамис Гилязетдинов
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
Как готовить овощной салат
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Сергей Денисов
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
)))) он знает что такое субординация
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Артем Галкин
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
брал уроки у Пескова.
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Мукунку хороший
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
Пин код карты..
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St. Jimmy
Ответ ДудьСдулся
Пищу можно заказать через Яндекс :)
Нативная интеграция, новый уровень))
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Babusya
Ответ Dimario
Семак включил режим Пескова)
С языка сняли! :)
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marshalericsson1357
Ответ IceBear27
Богданыч, ты хоть что-нибудь знаешь?)
Питерский Песков)
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Babusya
Моя хата с краю ничего не знаю.
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redbalance
Неужели он дедушку порешал чтобы в зенит не возвращаться.....во дела.
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Babusya
Ответ Владислав88
Так он украинец и есть)
Поэтому так я и написала. :)
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justbored
Зенит как современная плантация прямо ))
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Артем Галкин
Вендел где-то на этой планете.Это точно можно сказать.
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Spartakus1984
Сильная новость
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