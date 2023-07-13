Семак о Венделе: «Пищи для размышлений нет, игрока – тоже. Тонкостей его контракта я не знаю, за это отвечает руководство»
Сергей Семак заявил, что не знает, вернется ли Вендел в «Зенит».
Напомним, в июне агент Вендела заявил о нежелании игрока возвращаться в Россию до стабилизации политической обстановки в стране. Позже Семак подтвердил, что «Зенит» разрешил бразильцу искать новую команду.
В среду генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит», однако игрок по-прежнему остается в Рио-де-Жанейро в связи со смертью своего дедушки.
«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.
Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Зенита».
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