Семак о Венделе: «Пищи для размышлений нет, игрока – тоже. Тонкостей его контракта я не знаю, за это отвечает руководство»

Сергей Семак заявил, что не знает, вернется ли Вендел в «Зенит».

Напомним, в июне агент Вендела заявил о нежелании игрока возвращаться в Россию до стабилизации политической обстановки в стране. Позже Семак подтвердил, что «Зенит» разрешил бразильцу искать новую команду.

В среду генеральный директор клуба заявил, что Вендел возвращается в «Зенит», однако игрок по-прежнему остается в Рио-де-Жанейро в связи со смертью своего дедушки.

«Ситуация с не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все – в зоне ответственности руководства клуба.

Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер « ».