«Вендел останется в Бразилии, пока ситуация не наладится. «Зенит» понимающе отреагировал». Агент хавбека о его планах
Агент Вендела сообщил, что хавбек из-за обстановки в России пока останется в Бразилии.
«Это определенно очень деликатная ситуация.
Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал Чезаре Барбьери.
В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир РПЛ 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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