«Вендел останется в Бразилии, пока ситуация не наладится. «Зенит» понимающе отреагировал». Агент хавбека о его планах

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия агенты Политика Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Агент Вендела сообщил, что хавбек из-за обстановки в России пока останется в Бразилии.

«Это определенно очень деликатная ситуация.

Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал Чезаре Барбьери.

В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир РПЛ 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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Максим Кутузов
Сорри за оффтоп.. Понедельник выходной все таки?.))
+95
-3
+92
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Сергей Логинов
Всё, кина не будет
+83
-3
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utsh44psmr
Развернулись. Покупайте билеты.
+51
-1
+50
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mr kovalsky
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
да да, а с утра что то совсем другая риторика была))
+40
-2
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LIBerly
Шоу отменяется. Актеры нашли коньяк
+32
0
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Rainn
Может возвращаться уже
+22
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Руслан Узденов
Дешёвая постановка, но сюжет был интересный
+19
-4
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Доктор Верховцев
Говорят, Бацька уже порешал. Чего ни сделаешь ради Вендела!
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kokakoka
Закончилось, вылетай давай
+10
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Rested
Выходной в понедельник очень нужен был…
+9
-1
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Russian Horse
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Лица их даже представлять не надо))0
+10
-2
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Владимир Данилов
Передайте ему, может возвращаться. Сейчас в Кремле сменят памперсы и будет полный порядок. Ну, в смысле, всё как всегда.
+7
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reteka
Ответ Quiet Dad
Бразильцы дома остаются. Хотя бы не только лишь все... Влажные мечты сбываются. Газпром. Мы понимаем.
Малком, Клаудиньо уже на сборах в Удельном. Также как и бразильские новички.
+6
0
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Tun
Ответ Verhovn
В Москве нерабочий день Собянин сделал.
Большинство жителей России живёт не в Москве
+5
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Andartan
Эх, а я уже строил планы на выходной в понедельник...
+4
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Альтависта
Да всё уже, считай наладилось. Если конечно это можно назвать налаживанием.
+5
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Verhovn
Ответ Tun
Нет, с чего вдруг?
В Москве нерабочий день Собянин сделал.
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bobylev.kirill10@mail.ru
Ответ Максим Кутузов
Сорри за оффтоп.. Понедельник выходной все таки?.))
Да
+3
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anton74
Ответ Максим Кутузов
Сорри за оффтоп.. Понедельник выходной все таки?.))
опять всё лучшее москвичам
+3
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Павел Колесников
Генеральная репетиция окончена. Батька все решил
+6
-3
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alexus-1990
а Квинси никуда не уедет)
+3
-1
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waleri
Можно возвращаться.
+1
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alexus-1990
Ответ MosFzz
Авиакомпании сегодня норм наварились на релокантах)))
думаю не хуже чем 22 сентября2022 года
+1
0
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tony
Ответ Максим Семин
Комментарий удален модератором
Он просто фанат Вендела
+1
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Архитектор Мендисабаль
Ответ alexus-1990
а Квинси никуда не уедет)
В Ереван за двести тысяч дорого, а больше ему некуда...
+3
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