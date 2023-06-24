Агент Вендела сообщил, что хавбек из-за обстановки в России пока останется в Бразилии.

«Это определенно очень деликатная ситуация.

останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. « » понимающе отреагировал на ситуацию», – сказал Чезаре Барбьери.

В сезоне-2022/23 25-летний игрок провел в Мир 25 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.