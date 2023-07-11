Геркус о высоких зарплатах в РПЛ: «Без них всех легионеров смоет. Не думаю, что дико переплачиваем»
Илья Геркус не считает зарплаты игроков в российских клубах неоправданно высокими.
– Зарплаты в нашем футболе многим кажутся необоснованными. А вы как думаете?
– Вы помните, когда было иначе?
– Сейчас другие времена.
– Тем не менее наш рынок открыт. И на вход, и на выход. Сколько минут тут продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесет! Да всех легионеров смоет за борт РПЛ!
В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Пока это делают только в Саудовской Аравии, – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».
Легионеры вообще не нужны- игр значимых нет и не будет и надо развивать наш футбол в режиме изоляции.
Но для этого я считаю надо заменить руководителей рф и РПЛ Митрофанова с Алаевым на других. Иначе нам удачи не видать - будем и дальше деградировать.