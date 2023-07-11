Геркус о высоких зарплатах в РПЛ: «Без них всех легионеров смоет. Не думаю, что дико переплачиваем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Илья Геркус Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс деньги Футбол

Илья Геркус не считает зарплаты игроков в российских клубах неоправданно высокими.

– Зарплаты в нашем футболе многим кажутся необоснованными. А вы как думаете?

– Вы помните, когда было иначе?

– Сейчас другие времена.

– Тем не менее наш рынок открыт. И на вход, и на выход. Сколько минут тут продержатся Вендел и Клаудиньо, если им резко понизить зарплату? Их просто снесет! Да всех легионеров смоет за борт РПЛ!

В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров. По-другому они здесь играть не будут. Не думаю, что мы дико переплачиваем. Пока это делают только в Саудовской Аравии, – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».

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13 комментариев

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Иван1984
Смоет и хрен с ним и нашим надо урезать в 10 раз, пусть прогрессируют. Так никогда не появится новых карпиных,аршавиных,мостовых!!
+12
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Роман Олегов
Ответ Иван1984
Смоет и хрен с ним и нашим надо урезать в 10 раз, пусть прогрессируют. Так никогда не появится новых карпиных,аршавиных,мостовых!!
Ну новый Мостовой появился, например
+4
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Ебздрогыч
Ну, кроме Промеса
+4
-1
+3
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А за что вообще платить? Зенит свои ми результатами с Сербами и Турками показал что мы переплачиваем и страшно переплачиваем.
Легионеры вообще не нужны- игр значимых нет и не будет и надо развивать наш футбол в режиме изоляции.
Но для этого я считаю надо заменить руководителей рф и РПЛ Митрофанова с Алаевым на других. Иначе нам удачи не видать - будем и дальше деградировать.
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Сергей Боев
А разве это плохо? Нет еврокубков, зачем дорогие легионеры? Допустят, нетрудно снова собрать составы. А сейчас без легионеров и нашим звездунам зарплату раза в 3 снизить, пример Кузяев, уже который год пытается найти команду за рубежом, но ему там предлагают оклад раз в 5 меньше и правильно делают.
+3
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Роман Олегов
Отчасти он прав. К сожалению, кроме высоких зарплат нам больше нечем привлекать хороших игроков. Особенно сейчас.
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Очки Дани Алвеса
Не думаю, что мы дико переплачиваем. У одного беспонтового Шамара только зарплата 2 миллиона евро в год. Нет переплаты, да?
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Роман Олегов
Ответ Иван1984
Смоет и хрен с ним и нашим надо урезать в 10 раз, пусть прогрессируют. Так никогда не появится новых карпиных,аршавиных,мостовых!!
И не совсем понятно, с чего они вдруг начнут прогрессировать, если им урезать зарплату в 10 раз? Да зп у наших ногомячеров завышены, но низкий уровень их квалификации если и связан с зп, то весьма опосредованно. Очевидно, что корень проблемы намного глубже.
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Роман Олегов
Ответ Сергей Боев
А разве это плохо? Нет еврокубков, зачем дорогие легионеры? Допустят, нетрудно снова собрать составы. А сейчас без легионеров и нашим звездунам зарплату раза в 3 снизить, пример Кузяев, уже который год пытается найти команду за рубежом, но ему там предлагают оклад раз в 5 меньше и правильно делают.
Да и так, на самом деле, у наших игроков ниже стали зарплаты. Сейчас Зобнин со своими 3,5 млн кажется чем-то диким, а лет 5 назад это нормой было столько сборникам платить.
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Spartakus1984
Ответ Очки Дани Алвеса
Не думаю, что мы дико переплачиваем. У одного беспонтового Шамара только зарплата 2 миллиона евро в год. Нет переплаты, да?
Шамара брали как одно из лучших бомбаридиров чемпионата Бельгии.ТО что он не заиграл в РПЛ,это уже другой вопрос.А ВОт когда милионы долларов получают,всякие Вани Игнатьевы,вот это странно.
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Роман Олегов
Ответ Очки Дани Алвеса
Не думаю, что мы дико переплачиваем. У одного беспонтового Шамара только зарплата 2 миллиона евро в год. Нет переплаты, да?
Переплата есть. Дикой нет. По-моему Геркус на этом свою мысль акцентировал. Глупо рассчитывать, что в нынешних условиях мы сможем привлекать качественных легов не предлагая больше, чем они получали бы в чемпионатах выше уровнем из невоюющих стран.
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