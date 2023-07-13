Гендиректор «Зенита» на вопрос о давлении на Вендела: «Игрок под контрактом обязан находиться в команде»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Матч ТВ Вендел Футбол

Александр Медведев прокомментировал сведения о давлении «Зенита» на Вендела.

– Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба?

– Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее, – сказал генеральный директор «Зенита».

Вендел перешел в российский клуб осенью 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027‑го.

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29 комментариев

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Dimario
Как хорошо, что у спартака такой проблемы нет и Промес на пожизненном контракте, да и выезжать никуда не может, бгг)
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Дмитрий9779
Так и есть,подписал контракт-выполняй,к нему итак санкции в клубе не применяют.
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Аарон Рэмзи
Ответ Dimario
Как хорошо, что у спартака такой проблемы нет и Промес на пожизненном контракте, да и выезжать никуда не может, бгг)
Что же вам Спартак покоя не дает, что за комплексы
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Дмитрий9779
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
Отменили это правило для тех кто переподписал или подписал контракт с клубом РПЛ после 7.03.22
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Marina_Greta
Ответ Дмитрий9779
Себе же сделает хуже,наоборот должен работать если хочет уйти,чтобы другие клубы обратили на него внимание,контракт до 27 года у него.
Ну бразильцы крайне капризные ребята, сами понимаете, если ему надоело тут, то будет все делать на зло, хотя ЗП у него отличная, играет постоянно в стартовом составе... Ну уйдёт он в Бразилию... чем там лучше? Ладно ещё какой нибудь Европейскиц клуб с ЕК, тогда ещё есть смысл)
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Mrmaikl
“Игрок на контракте обязан находится под командой»
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IceBear27
Бурелька, а ты сам в платёжную ведомость Зенита заглядывал? Или снова Мишка Борзыкин с Кузьмичом повадились чужие денежки считать?
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Ivan Petrov
Ответ Dimario
Как хорошо, что у спартака такой проблемы нет и Промес на пожизненном контракте, да и выезжать никуда не может, бгг)
Кто про что,а болельщики зенита про Спартак🤦🏻
Не надоело комплексовать?
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Marina_Greta
Хочет уйти, смысла держать нет, будет дурака валять все равно.
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Marina_Greta
Ответ Константин Эсперов
Они смотрят на деньги и комфорт . Еврокубки ,если нет шансов что то выиграть, им не интересны.
Жаль, что сейчас деньги важнее спортивной состовляющей... Нет духа соперничества, желания стать лучшим в мире... Рон и Месси такие были... до заката карьеры конечно. Будет ли новое противостояние?
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Marina_Greta
Ответ Дмитрий9779
В клубе много бразильцев,капитан тоже,переговорят с ним.Да и в контракте наверняка прописаны эти фортели,пока дают шанс одуматься и не штрафуют,даже разрешили искать новый клуб,т е его ни кто не держит,но обязательства перед Зенитом он обязан выполнять находясь на контракте.
Тут согласна, клуб всячески идёт навстречу, зачем козни строить? Выполни свои обязательства и никто тебе слова не скажет.
Ведь Зенит по сути может тоже пойти по плохому пути, посадить на скамейку/дубль и штрафовать за все невыполнения.. ведь так?)
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Дмитрий9779
Ответ redwhiteteam
удивительные ребята эти южноамериканцы. Контракт есть контракт. Да и сами поняли, что таких денег нигде не предложат. Короче шум из ничего.
В этой ситуации клуб повел себя профессионально,а игрок нет,посмотрим чем в е закончится,надеюсь расстанутся полюбовно или он останется и принесёт клубу пользу чувствуя свою ошибку.
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Burel
Ответ Dimario
Как хорошо, что у спартака такой проблемы нет и Промес на пожизненном контракте, да и выезжать никуда не может, бгг)
при чём здесь Спартак ? А, ну да, комплексы пластикового проекта
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Mrmaikl
Ответ Marina_Greta
Ну бразильцы крайне капризные ребята, сами понимаете, если ему надоело тут, то будет все делать на зло, хотя ЗП у него отличная, играет постоянно в стартовом составе... Ну уйдёт он в Бразилию... чем там лучше? Ладно ещё какой нибудь Европейскиц клуб с ЕК, тогда ещё есть смысл)
Сейчас модно в арабию уезжать, так что проблем не будет
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Дмитрий9779
Ответ Marina_Greta
Ну бразильцы крайне капризные ребята, сами понимаете, если ему надоело тут, то будет все делать на зло, хотя ЗП у него отличная, играет постоянно в стартовом составе... Ну уйдёт он в Бразилию... чем там лучше? Ладно ещё какой нибудь Европейскиц клуб с ЕК, тогда ещё есть смысл)
В клубе много бразильцев,капитан тоже,переговорят с ним.Да и в контракте наверняка прописаны эти фортели,пока дают шанс одуматься и не штрафуют,даже разрешили искать новый клуб,т е его ни кто не держит,но обязательства перед Зенитом он обязан выполнять находясь на контракте.
0
0
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Дмитрий9779
Ответ Marina_Greta
Хочет уйти, смысла держать нет, будет дурака валять все равно.
Себе же сделает хуже,наоборот должен работать если хочет уйти,чтобы другие клубы обратили на него внимание,контракт до 27 года у него.
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Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
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Константин Эсперов
Я думаю пока Газпром не построит газопровод напрямую в Бразилию , Вендел не вернётся .
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Burel
Придётся увеличить Венделу зарплату с 7 до 10 миллионов
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IceBear27
Сам виноват Вендел, что до такого довёл. Сложно представить, чтобы работник на две недели тупо забил на работу, и работодатель к этому нормально отнёсся. Тем более Вендел сам продлил контракт в прошлом году уже после отстранения от Еврокубков. Поэтому он или капризная девочка, или умственно отсталый получается)
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Prise
Логично
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