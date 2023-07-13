Гендиректор «Зенита» на вопрос о давлении на Вендела: «Игрок под контрактом обязан находиться в команде»

Александр Медведев прокомментировал сведения о давлении «Зенита» на Вендела.

– Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба?

– Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее, – сказал генеральный директор « ».

перешел в российский клуб осенью 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027‑го.