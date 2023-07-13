Защитник «Оренбурга» Гойкович о тратах в месяц: «100-200 тысяч, не считал. Оплачиваю аренду машины, могу съездить 3-4 раза в ресторан. Питаемся на стадионе, деньги на квартиру клуб дает»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, сколько денег он тратит за месяц.

– сказал, что ему на жизнь в хватит в районе 500 тыс. рублей в месяц. Сколько уходит у вас?

– У каждого по-разному. Наверное, в Москве жизнь чуть подороже, чем в , особенно если у тебя семья. У нас завтрак, обед и ужин на стадионе – если ты один, что еще тебе нужно? Можешь брать обед, ужин в гостинице на выездных матчах, то есть при желании на еду можно вообще не тратиться. Клуб дает деньги на квартиру. Но если ты хочешь кушать каждый день в ресторанах, покупать дорогую одежду – это твое дело.

Выбор всегда за тобой – можно брать Louis Vuitton, а можно Zara. Честно говоря, я не считал, сколько у меня уходит в месяц. Когда приезжает семья, трачу на ребенка, на жену, чуть-чуть на себя. Я оплачиваю аренду машины, могу съездить раза три или четыре в месяц в ресторан. Даже не знаю, сколько на это нужно – 100-200 тысяч.

– 500 тысяч за месяц никогда не тратили?

– Нет, нет, нет. Никогда такого не было, – сказал .

Нобоа считает, что не прожил бы на 75 тысяч рублей в месяц. Хавбек «Сочи» тратит больше 500 тысяч ежемесячно