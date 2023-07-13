Защитник «Оренбурга» Гойкович о тратах в месяц: «100-200 тысяч, не считал. Оплачиваю аренду машины, могу съездить 3-4 раза в ресторан. Питаемся на стадионе, деньги на квартиру клуб дает»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Ренато Гойкович деньги Футбол

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, сколько денег он тратит за месяц.

Федор Смолов сказал, что ему на жизнь в Москве хватит в районе 500 тыс. рублей в месяц. Сколько уходит у вас?

– У каждого по-разному. Наверное, в Москве жизнь чуть подороже, чем в Оренбурге, особенно если у тебя семья. У нас завтрак, обед и ужин на стадионе – если ты один, что еще тебе нужно? Можешь брать обед, ужин в гостинице на выездных матчах, то есть при желании на еду можно вообще не тратиться. Клуб дает деньги на квартиру. Но если ты хочешь кушать каждый день в ресторанах, покупать дорогую одежду – это твое дело.

Выбор всегда за тобой – можно брать Louis Vuitton, а можно Zara. Честно говоря, я не считал, сколько у меня уходит в месяц. Когда приезжает семья, трачу на ребенка, на жену, чуть-чуть на себя. Я оплачиваю аренду машины, могу съездить раза три или четыре в месяц в ресторан. Даже не знаю, сколько на это нужно – 100-200 тысяч.

– 500 тысяч за месяц никогда не тратили?

– Нет, нет, нет. Никогда такого не было, – сказал Гойкович.

Нобоа считает, что не прожил бы на 75 тысяч рублей в месяц. Хавбек «Сочи» тратит больше 500 тысяч ежемесячно

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24 комментария

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Владимир Невзоров
Хорошо не считать деньги. 100-200к, какая разница..
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Forte Live
Будь, как Гойкович! Не замечай разницы в сотнях тысяч!
+9
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svft
ну, при его зарплате 100-200 - какая разница. парень просто сказал: живу скромно, бабки в дело, когда еще такой контракт будет
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Честный контроль
О трахах в месяц?
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marco -81
И ты , Сидор, ещё и в футбол играть не умеешь... Че ещё нужно? Ответ: Смолов и его куклы, ну и омлет в обед.
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свинья в лесу
я тоже.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Я о тратах в супермаркете: 100-200, не считал
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Recreated
Живут здесь, как у Христа за пазухой!
+2
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Ебздрогыч
Ответ H1Tretz
Не люблю пыню, но к чему ты тут его вставил? Вообще не к месту
https://m.sports.ru/football/1115289017-zashhitnik-orenburga-gojkovich-o-rossii-i-putine-odna-iz-silnejshix-st.html
+3
-3
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FilinMD
Ответ Владимир Невзоров
Хорошо не считать деньги. 100-200к, какая разница..
Все же не долларов, а рублей)
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dissappear@list.ru
Ответ FilinMD
По PPP это лучше, чем у некоторых стран Европы, например Италии. Так что это хоть не супер, но и не ужасно
Жить на 30 в месяц на семью я пожалуй никому бы не пожелал. И Господь бы с ней, с Италией) менее грустно от этого не становится
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Forte Live
Ответ Вадим flanec
О как. Попрекать Гойковича пару сотней тысяч, когда Смолов тратит не менее чем полмульта. Мдаа.
а кто его попрекает?
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Forte Live
Ответ Вадим flanec
Не замечай разницы в сотнях тысяч, это о чём?
Это пожелание всем хорошим людям. А вы тут подводные камни ищете.
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