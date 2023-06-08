Смолов дал в долг 3 млн рублей другу детства: «Сейчас не очень верю этому человеку. Всего мне тысяч 100 долларов должны. Мне сложно набрать и сказать: «Верни деньги»
Федор Смолов рассказал, как дал своему другу детства крупную сумму в долг.
– Я слышал историю, что ты дал в долг 3 миллиона рублей своему другу детства.
– Три там было?
– Я не знаю, я слышал.
– Мне кажется, меньше.
– А на что он брал, объяснял?
– Да, хотели купить дом в Московской области для папы, у которого были проблемы со здоровьем, чтобы перевезти его и иметь возможность быть рядом.
– Купил?
– Не знаю.
– Вы не общаетесь?
– Периодически списываемся, но не на это тему. Допускаю, что купил. Но я, скажем так, сейчас не очень верю этому человеку. Не знаю – купили или не купил, загадка.
– Ты уверен, что он вернет?
– Ты знаешь, я оптимистичен с точки зрения людей, которые когда-то были близки. И примеры показывают мне, что людям свойственно меняться в лучшую сторону, если они этого очень хотят.
Но мне кажется, если у тебя есть желание это сделать, модель поведения чуть иная, нежели... То есть за продолжительное время какая-то попытка вернуть символические 30-50 тысяч рублей должна иметь место быть.
– А сколько в сумме тебе должны денег?
– Да фиг знает. У меня есть заметка в телефоне. Думаю, тысяч 100 долларов наберется.
– Но ты никого не беспокоишь? Вернут и вернут?
– Знаешь, говорят: «Дай в долг – потеряешь человека». Это для обоих людей создает дискомфорт. Мне, например, сложно набрать и сказать: «Верни деньги». Я могу как-то аккуратно один раз сказать. Человек, который должен, он должен быть инициатором переговоров, просить об отсрочке, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Фёдор Михалыч.
— Какой Фёдор Михалыч?
— Смолов.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
займешь три тысячи рублей
а отдавать придётся злобным
бесчеловечным **дакам
© Старик По
- Конечно помню!
- Можешь ещё раз так дать?