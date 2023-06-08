Смолов дал в долг 3 млн рублей другу детства: «Сейчас не очень верю этому человеку. Всего мне тысяч 100 долларов должны. Мне сложно набрать и сказать: «Верни деньги»

Федор Смолов рассказал, как дал своему другу детства крупную сумму в долг.

– Я слышал историю, что ты дал в долг 3 миллиона рублей своему другу детства.

– Три там было?

– Я не знаю, я слышал.

– Мне кажется, меньше.

– А на что он брал, объяснял?

– Да, хотели купить дом в Московской области для папы, у которого были проблемы со здоровьем, чтобы перевезти его и иметь возможность быть рядом.

– Купил?

– Не знаю.

– Вы не общаетесь?

– Периодически списываемся, но не на это тему. Допускаю, что купил. Но я, скажем так, сейчас не очень верю этому человеку. Не знаю – купили или не купил, загадка.

– Ты уверен, что он вернет?

– Ты знаешь, я оптимистичен с точки зрения людей, которые когда-то были близки. И примеры показывают мне, что людям свойственно меняться в лучшую сторону, если они этого очень хотят.

Но мне кажется, если у тебя есть желание это сделать, модель поведения чуть иная, нежели... То есть за продолжительное время какая-то попытка вернуть символические 30-50 тысяч рублей должна иметь место быть.

– А сколько в сумме тебе должны денег?

– Да фиг знает. У меня есть заметка в телефоне. Думаю, тысяч 100 долларов наберется.

– Но ты никого не беспокоишь? Вернут и вернут?

– Знаешь, говорят: «Дай в долг – потеряешь человека». Это для обоих людей создает дискомфорт. Мне, например, сложно набрать и сказать: «Верни деньги». Я могу как-то аккуратно один раз сказать. Человек, который должен, он должен быть инициатором переговоров, просить об отсрочке, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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