Смолов дал в долг 3 млн рублей другу детства: «Сейчас не очень верю этому человеку. Всего мне тысяч 100 долларов должны. Мне сложно набрать и сказать: «Верни деньги»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян деньги Футбол

Федор Смолов рассказал, как дал своему другу детства крупную сумму в долг.

– Я слышал историю, что ты дал в долг 3 миллиона рублей своему другу детства.

– Три там было?

– Я не знаю, я слышал.

– Мне кажется, меньше.

– А на что он брал, объяснял?

– Да, хотели купить дом в Московской области для папы, у которого были проблемы со здоровьем, чтобы перевезти его и иметь возможность быть рядом.

– Купил?

– Не знаю.

– Вы не общаетесь?

– Периодически списываемся, но не на это тему. Допускаю, что купил. Но я, скажем так, сейчас не очень верю этому человеку. Не знаю – купили или не купил, загадка.

– Ты уверен, что он вернет?

– Ты знаешь, я оптимистичен с точки зрения людей, которые когда-то были близки. И примеры показывают мне, что людям свойственно меняться в лучшую сторону, если они этого очень хотят.

Но мне кажется, если у тебя есть желание это сделать, модель поведения чуть иная, нежели... То есть за продолжительное время какая-то попытка вернуть символические 30-50 тысяч рублей должна иметь место быть.

– А сколько в сумме тебе должны денег?

– Да фиг знает. У меня есть заметка в телефоне. Думаю, тысяч 100 долларов наберется.

– Но ты никого не беспокоишь? Вернут и вернут?

– Знаешь, говорят: «Дай в долг – потеряешь человека». Это для обоих людей создает дискомфорт. Мне, например, сложно набрать и сказать: «Верни деньги». Я могу как-то аккуратно один раз сказать. Человек, который должен, он должен быть инициатором переговоров, просить об отсрочке, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

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32 комментария

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Ихарь Окенфэйлов
Хочешь потерять друга, дай деньги в долг. Вечная классика. Считаю правильным вообще никому не одалживать, идите в банк. Кроме самых самых близких, разве что. Но в таком случае, честнее будет просто помочь от души.
+51
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S1ash
у всех есть такой друг.
+23
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Кирилл Павлюченко
"Хочешь сделать из друга врага - одолжи ему деньги."
+15
-2
+13
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Dmitry Orlov
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Фёдор Михалыч.
— Какой Фёдор Михалыч?
— Смолов.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
+13
-1
+12
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flash166
Федор, если ты это читаешь, дай 200к в займы, долго объяснять. Отдам, чес слово
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Иван Абланов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хочешь потерять друга, дай деньги в долг. Вечная классика. Считаю правильным вообще никому не одалживать, идите в банк. Кроме самых самых близких, разве что. Но в таком случае, честнее будет просто помочь от души.
просят те у кого плохая кредитная история. мне вон один товарищ 66k должен, так я его так и наименовал в адресной книге Ден66k 😁
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Fao
Сам на этом обжигался. Никогда не давайте в долг больше тысячи рублей, друзья. И не рассчитывайте на то, что даже эту тысячу вернут.
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Легато
Ответ S1ash
у всех есть такой друг.
у меня подруга взяла 315к, такие истории выдумывала, любой фантаст позавидует. Отдала только после того как пригрозили судом, а такая хорошая девочка была, правильная, добрая.
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Игорь Климов
Я вообще считаю, что в долг можно давать столько, сколько не жалко потерять, а если вернут долг, то хорошо.
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Иван Тасминский
Ответ flash166
Федор, если ты это читаешь, дай 200к в займы, долго объяснять. Отдам, чес слово
по брацки
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Денис Давыдов
Ответ Kranmeister
Не знаю сколько должны, но заметочка в телефоне есть. Лукавит хозяин БЧК
а для чего по твоему заметки делают, что бы не забыть 😄
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Stannis_Baratheon
Ответ Kranmeister
Не знаю сколько должны, но заметочка в телефоне есть. Лукавит хозяин БЧК
что такое БЧК? и на каком основании Смолов хозяин БЧК?
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Pb-SE
Ответ Fao
Сам на этом обжигался. Никогда не давайте в долг больше тысячи рублей, друзья. И не рассчитывайте на то, что даже эту тысячу вернут.
Тысячу в долг просят разве что на опохмел. Обычно просят в долг, когда что-нибудь типа тачки покупают, а там явно больше чем тысячи не хватает.
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поколение пепси
Ответ Игорь Климов
Я вообще считаю, что в долг можно давать столько, сколько не жалко потерять, а если вернут долг, то хорошо.
Обычно столько не просят, просят сколько будет жалко, а бывает даже проблемы из-за этого, я как то 100 тысяч одолжил соседу, а меня потом холодильник сдох, а потом стиралка, у жены в машине то аккумулятор сдох, то ремень, то брызговик, короче, всё сразу, как были деньги ничего не ломалось, как одолжил, сразу же деньги понадобились позарез....Мужик работал, имел авто, инструмент, ставил двери,окна, только я одолжил и он через месяц уже не работал, мне подсказали , что тот уволился и уехал на родину, ну думал всё, но через месяц он вернулся, вышел на связь, плакался что заказов мало, у него дети, долги ещё какие то и что ему тоже должны, как отдадут он мне отдаст, класс..., в итоге где-то через год вернул таки, договаривались на пару месяцев)
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FilinMD
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хочешь потерять друга, дай деньги в долг. Вечная классика. Считаю правильным вообще никому не одалживать, идите в банк. Кроме самых самых близких, разве что. Но в таком случае, честнее будет просто помочь от души.
Все так. Если и давать, то безвозмездно лучше
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Pb-SE
Ответ flash166
Федор, если ты это читаешь, дай 200к в займы, долго объяснять. Отдам, чес слово
Плюсиками вернешь?
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savik-A.M.
Ответ Pb-SE
Тысячу в долг просят разве что на опохмел. Обычно просят в долг, когда что-нибудь типа тачки покупают, а там явно больше чем тысячи не хватает.
Сам бываю иногда забухиваю , и что бы домой не появляется , звоню другу , дай тыщу , и такую сумму мы не считаем долгом , ему надо будет , просто дам
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Vedved
Ответ charly_54
Есть люди которым регулярно даю в долг, на протяжении долгого времени, всегда отдают
Тоже есть такие) но есть и те - кто 3-4 тысячи могут месяцами отдавать😅
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charly_54
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хочешь потерять друга, дай деньги в долг. Вечная классика. Считаю правильным вообще никому не одалживать, идите в банк. Кроме самых самых близких, разве что. Но в таком случае, честнее будет просто помочь от души.
Есть люди которым регулярно даю в долг, на протяжении долгого времени, всегда отдают
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Trueman
придёшь к хорошим добрым людям
займешь три тысячи рублей
а отдавать придётся злобным
бесчеловечным **дакам
© Старик По
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Spaten
Михаил Светлов (который пароход ту ту) как-то сказал, что брать деньги в долг весьма огорчительно: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.
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samarskij-kuzmich
Надо подружиться со Смоловым и занять у него денег. Можно не возвращать. Просто он станет вам меньше доверять ))
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Рагнар Лодброк
Дал 20к₽ знакомым на месяц ,уже прошло пол года они молчат 😅
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Уся Ваткин
- Помнишь, ты мне дал 3 ляма, и я тебе их не вернул?
- Конечно помню!
- Можешь ещё раз так дать?
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Милан37
🤡 ...
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