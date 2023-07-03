Дуймович о Личке в «Динамо»: «Один из лучших клубов РПЛ по составу и деньгам, Марцел сделал правильный выбор»

Томислав Дуймович считает, что Марцел Личка принял правильное решение, уйдя в «Динамо».

«Динамо» – самое реальное предложение для в России. После двух лет в «Оренбурге» чешский специалист выучил русский язык, влился в менталитет и в весь российский футбол. Последний год был прорывным для Лички и « » – они добились лучшего результата, а их тренер получил пока свое лучшее предложение в карьере.

При виде чеха сразу вспоминаю – они с ним похожи. Когда я играл в «Амкаре», клуб не боролся за высокие места. Но пришел черногорец, и мы закончили чемпионат на четвертом месте. Божович, как и Личка, после такого успеха тоже уехал в , а позже тоже возглавил «Динамо».

Думаю, что Марцел сделал правильный выбор. Московская команда – одна из лучших в по составу и деньгам. Посмотрим, какого результата достигнет чех в российском топ-клубе», – сказал бывший игрок «Амкара» и «Динамо».