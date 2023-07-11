Кристиан Нобоа думает, что 75 тысяч рублей в месяц ему было бы мало.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 тысяч рублей?

– Да.

– Смог бы ты прожить на 50 тысяч рублей в месяц?

– Нет.

– А на 75?

– Ну че, я обманываю?

– Ну один раз надо.

– Давай. Да (детектор лжи показал, что Нобоа говорит неправду – Sports.ru).

– Если бы сейчас тебе предложили 5 млн евро, но ты завершаешь карьеру, согласился бы?

– Нет, – сказал полузащитник «Сочи».