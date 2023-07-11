Нобоа считает, что не прожил бы на 75 тысяч в месяц. Хавбек «Сочи» тратит больше 500 000 ежемесячно
Кристиан Нобоа думает, что 75 тысяч рублей в месяц ему было бы мало.
– Тратишь ли ты в месяц больше 500 тысяч рублей?
– Да.
– Смог бы ты прожить на 50 тысяч рублей в месяц?
– Нет.
– А на 75?
– Ну че, я обманываю?
– Ну один раз надо.
– Давай. Да (детектор лжи показал, что Нобоа говорит неправду – Sports.ru).
– Если бы сейчас тебе предложили 5 млн евро, но ты завершаешь карьеру, согласился бы?
– Нет, – сказал полузащитник «Сочи».
Есть конторы, которые готовят и доставляют такое. Так там и цены не как в ресторан пойти