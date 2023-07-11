Нобоа считает, что не прожил бы на 75 тысяч в месяц. Хавбек «Сочи» тратит больше 500 000 ежемесячно

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Сочи деньги Футбол

Кристиан Нобоа думает, что 75 тысяч рублей в месяц ему было бы мало.

– Тратишь ли ты в месяц больше 500 тысяч рублей?

– Да.

– Смог бы ты прожить на 50 тысяч рублей в месяц?

– Нет.

– А на 75?

– Ну че, я обманываю?

– Ну один раз надо.

– Давай. Да (детектор лжи показал, что Нобоа говорит неправду – Sports.ru).

– Если бы сейчас тебе предложили 5 млн евро, но ты завершаешь карьеру, согласился бы?

– Нет, – сказал полузащитник «Сочи».

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41 комментарий

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KOTOV71
Непонятно,для чего миллионеру задают такие вопросы?
+59
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+59
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mancity111
Ответ Сикарио
Речь о рублях? Конечно на 75 тыщ не прожить. Не только футболисту, но и любому другому.
90% страны проживает как-то )
+40
-2
+38
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#SharkTeam
Ответ Ковид 07.10.52
Прожить можно, а не жить...
ну если без нового айфона каждый год жизнь не мила, то можно только посочувствовать сколько бы ни было денег
+16
-1
+15
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Roman Araslanov
Зато честно
+12
0
+12
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#SharkTeam
Ответ Сикарио
Речь о рублях? Конечно на 75 тыщ не прожить. Не только футболисту, но и любому другому.
Если жилье свое уже есть, почему нет?
+12
-1
+11
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Этот Райола хочет денег
Ответ Михаил Зюбин
С женой 100к на семью зарабатываем, нормально живём, вот в отпуск на море семью привёз, трое детей.
долларов?
+11
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+9
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charly_54
Ответ Roman Araslanov
Зато честно
А зачем ему юлить? Всем же понятно, что он привык к определенному уровню жизни, плюс у него семья. Человек уже давно зарабатывает очень приличные деньги
+7
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ВладимирНеПутин
Ответ Этот Райола хочет денег
Он просто не знает что есть такая штука как макарошки, очень сытный продукт, его некоторые законотворцы рекомендуют! Ну и конечно на читмил дошик). Отличная здоровая диета, спасает от старости. Лекарство против морщин...
Спасает от старости - это, значит, что с таким рационом не доживаешь до нее, вот и спасение от старости
+7
0
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Михаил Зюбин
С женой 100к на семью зарабатываем, нормально живём, вот в отпуск на море семью привёз, трое детей.
+8
-4
+4
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#SharkTeam
Ответ 0mertas626
ну если умный - давно уже в какой-либо бизнес вложился. плюс послеигровая карьера также может быть связана с футболом - агент тот же
бизнес это ж 100%я гарантия...
+5
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Dario Alexys
Есть такая Сказка о рыбаке и рыбке . После ее прочтения сразу понимают , куда уходит бюджет.
+3
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Forte Live
Ну вот реально, подобные опросы бессмысленны. Добавить раздражения в ленту?
+1
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Иван Шуткин
Очень удивительно и главное зачем ему жить на 75 тысяч?)
+1
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0mertas626
Ответ Григорий Гашников
что же он после карьеры будет делать, придётся затянуть пояс
ну если умный - давно уже в какой-либо бизнес вложился. плюс послеигровая карьера также может быть связана с футболом - агент тот же
+3
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fussballer
Ну, если есть своё жилье не ипотечное, то даже в Москве можно прожить. Без иждивенцев. Но зависит от запросов , конечно)
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мутятя
Кому то за глаза, а вот Малкому это, как две чашки кофе выпить.
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Этот Райола хочет денег
Он просто не знает что есть такая штука как макарошки, очень сытный продукт, его некоторые законотворцы рекомендуют! Ну и конечно на читмил дошик). Отличная здоровая диета, спасает от старости. Лекарство против морщин...
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#SharkTeam
Ответ Artie Bukko
почему глупо и почему не про здоровую еду?
У ресторана очень большая маржа, если тебе он интересен только как поесть. Здоровое питание начинается с планирования сбалансированного рациона на весь день. Планировать с рестораном, где в основном берешь что повкуснее и вряд ли пойдешь туда за мелкой порцией, сложно.
Есть конторы, которые готовят и доставляют такое. Так там и цены не как в ресторан пойти
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Сикарио
Ответ Spiker1606
А причём тут айфон? Айфон не самый дорогой телефон.
просто обычный пример популярного телефона
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Сикарио
Это если только кушать (в основном дома) Никуда не ходить и тем более летать, не покупать айфоны и ездить на троллейбусе.
А причём тут айфон? Айфон не самый дорогой телефон.
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Artie Bukko
Ответ #SharkTeam
Транспорт не будет дорог. А есть каждый день в ресторане да не по разу уже глупо. Тем более это уже не про здоровую еду
почему глупо и почему не про здоровую еду?
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PsichoEscape
Ответ KOTOV71
Непонятно,для чего миллионеру задают такие вопросы?
Ну, у нищих свои привычки...
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Иван Алейников
Ответ Михаил Зюбин
С женой 100к на семью зарабатываем, нормально живём, вот в отпуск на море семью привёз, трое детей.
Какой регион?
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Марат Люсьеныч
Ответ #SharkTeam
бизнес это ж 100%я гарантия...
купи недвижку и сдавай. с его одного годового контракта можно смело купить недвижку и стричь по 500 к в месяц
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mancity111
Ответ 0mertas626
ну если умный - давно уже в какой-либо бизнес вложился. плюс послеигровая карьера также может быть связана с футболом - агент тот же
Да если взять 500к в месяц на 50 лет условно, это всего 4 миллиона долларов +-, так что можно и не вкладываясь шикарно жить на 1-2 миллиона в месяц
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