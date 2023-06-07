Смолов о тратах: «Хватит 300-400 тысяч рублей в месяц, если без алкоголя, корня васаби, икры альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Нобель Арустамян стиль деньги Питание кино Футбол

Федор Смолов рассказал, сколько ему нужно тратить в месяц для комфортной жизни.

– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?

– Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю. 

Я сейчас был в Саратове, и мы это обсуждали с родителями, и я вспомнил сцену из Succession (сериал «Наследники» – Sports.ru) во втором или третьем сезоне. Там крупный медиамагнат Логан Рой, который придумал эту империю, спрашивает одного из своих сыновей: «Сколько стоит галлон молока?» На что тот ему говорит: «Кто вообще эту херню спрашивает? Кому это, нахер, надо?»

Я не хочу так звучать. Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц. 

– Легко? 

– Да. 

– Я не верю.

– Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно. 

– Вино не пьешь?

– Раз в месяц.

– Окей, тогда вопросов нет.

– Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей. 

– Сколько? 

– Мы вчетвером поели на 180 тысяч.

– Да ну нафиг.

– Мы охренели. 

– Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит (смеется)? 

– Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.

– Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?

– Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно. 

– Есть популярный TikTok, и там официант говорит, сколько ему максимально оставляли на чай футболисты. Он сказал, что Смолов оставил больше всего – 15-20%. Это стабильные чаевые? 

– Да, я стараюсь 15-20% оставлять.

– Как в Америке?

– В Америке мне не понравилось, что они требуют 20% и при этом тебе чуть ли не вилкой в глаз кидают – такая ты скотина. 

Я считаю, что в Москве уровень сервиса – номер один в мире с отрывом. И когда приятные ребята, ты пообщался здорово, тебя обслужили – почему нет? 

– Самый большой чай, который ты оставлял? Условно, так понравилось, что аж 40%. 

– Думаю, такое бывало. Но самый большой – это когда 10-15%, но с дорогим алкоголем вечеринка, и там автоматически получалось.

– Несколько сот тысяч? 

– Ну, бывало, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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166 комментариев

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Ебздрогыч
Хватит 300-400 тысяч рублей в месяц, если без алкоголя, корня васаби, икры альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы.

Да разве это жизнь?
+297
-7
+290
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Bartez1986
и без коммуналки
+149
-3
+146
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Ебздрогыч
Потом он еще недоволен, когда ему предъявляют за посредственную игру
+109
-12
+97
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Dr.Gebbelsss
Не виню Федора ни в чем, просто для контраста -
В провинции многие за год такую сумму не получают.
+101
-7
+94
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закрыт по беспределу
Ответ Ебздрогыч
Потом он еще недоволен, когда ему предъявляют за посредственную игру
Теперь кое-кто будет предъявлять ещë и за посредственную икру.
+92
-2
+90
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Александр Максаков
Ответ Алексей Зуев
Вот именно, что не получают. Вакансий по стране до хрена, хочешь на вахту, хочешь на завод, в районе 100-ки и больше. Вкалывать никто не хочет. Хотят получать.
а какого хрена по-твоему все должны на вахту ездить и из дома срываться?
+60
-11
+49
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Тюменец
Сосед Игнат: хватит 200-400 рублей. Без всей этой х… ни…
+47
-1
+46
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mr kovalsky
Ответ Ебздрогыч
Хватит 300-400 тысяч рублей в месяц, если без алкоголя, корня васаби, икры альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы. Да разве это жизнь?
Люди выживают как могут. Еле на икры альбиноса хватает
+42
-3
+39
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<CRISTIANO>
Бюджетные выкормыши, которые деньги не зарабатывают, а получают.
+50
-13
+37
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answer89
Ответ Алексей Зуев
Вот именно, что не получают. Вакансий по стране до хрена, хочешь на вахту, хочешь на завод, в районе 100-ки и больше. Вкалывать никто не хочет. Хотят получать.
Идабол детектед. Столица Карелии, Петрозаводск, Соломенский лесозавод (входил в топ-10 по экспорту доски за границу в Росссии, сейчас не знаю). Зарплата инженера-технолога до 40. Мастер цеха получает от 40 до 50 в зависимости от того, сколько суббот отработал в месяц. Как ты говоришь изи зарплата сотка - столько не получает даже начальник производства. Если мы говорим о должностях для всех, а не для людей с профильным высшим образованием, то условный сортировщик доски получает тыщ 35 с рабочими субботами.
Так что забери свои 15 рублей и катись колбаской
+40
-6
+34
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Marcus-light
Ответ Iamliam
Интересно, если нашим футболистам перестанут платить такие космические деньги, а скажем сделают потолок зарплат в 500 тыщ рублей в месяц, сколько из них останется в футболе?
Все. А что им ещё делать? Они в футболе с 7 лет, в 16 сделали этот выбор, не зная, будут получать миллионы или сотни тысяч. Не в программисты же им идти)
+30
-3
+27
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<CRISTIANO>
Потом еще у таких, как Смолов начинает крышняк рвать от того, что ЭГО улетает в стратосферу и они думают, что стали великими спортсменами читая книги о Джордане и сравнивая себя с ним.
+32
-5
+27
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gribovodoved
Ответ &_Bishep_&
Зажравшиеся недо-футболисты.
Причем тут футболисты?
Любой шахтер тебе скажет, что ты зажравшийся менеджер по продажам, который "не может жить без кокосового капучино по утрам".
400 тысяч в месяц - это зарплата домработницы, бензин, коммунальные услуги (он вряд ли живет в 2-кмонатной хрущевке). Ему нельзя есть сосиски "красная цена" и шавуху, чтобы еще 3-4 года поиграть, желательной есть нормальную рыбу и мясо, пить нормальную воду и соки, вот и считай.
Смолов или Дзюба могут быть неприятными людьми, но вряд ли они гадят в золотые унитазы, как гаишник из Ставрополя
+39
-13
+26
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&_Bishep_&
Зажравшиеся недо-футболисты.
+32
-6
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Серый
Ответ mr kovalsky
Люди выживают как могут. Еле на икры альбиноса хватает
Не ел три часа фуагру (с)
+22
0
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Pb-SE
Ответ Алексей Зуев
Вот именно, что не получают. Вакансий по стране до хрена, хочешь на вахту, хочешь на завод, в районе 100-ки и больше. Вкалывать никто не хочет. Хотят получать.
Хочешь - в чвк за 500 тыс, хочешь- на ботоферму за 15 р.
+27
-6
+21
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Агний Стурций
Теперь не хватит, на помурчать с женой будет много уходить
+23
-2
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fisher40
"гренка не может стоить 6 долларов, а крутон может" (с)
+20
-1
+19
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Фрэнк Канистра
Нобель такой друг всех футболистов, просто ппц) Задает вопросы после которых будет хейт 100%) с такими друзьями врагов не нужно. А по поводу суммы, для москвы это не так что бы очень прям много, наверное, Смолов эти деньги не украл. Он их, конечно, не заслуживает, но тут вопросы к тому кто ему их платит, а не к Смолову. Кто бы отказался от таких зарплат))
+14
0
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Togliattinec
Ответ Алексей Зуев
Вот именно, что не получают. Вакансий по стране до хрена, хочешь на вахту, хочешь на завод, в районе 100-ки и больше. Вкалывать никто не хочет. Хотят получать.
А чего замолчали то, когда вас простым примером из Карелии выставили пустозвоном?)
+14
0
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Marat_NJL
Ответ Алексей Зуев
И с какого хрена должны на заводах вкалывать, забыл ты добавить )))
Чтобы достойно жить, нужно не вкалывать, а работать.
Хочешь большего - можешь вкалывать
+13
-1
+12
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polkoffnik
Ответ gribovodoved
Причем тут футболисты? Любой шахтер тебе скажет, что ты зажравшийся менеджер по продажам, который "не может жить без кокосового капучино по утрам". 400 тысяч в месяц - это зарплата домработницы, бензин, коммунальные услуги (он вряд ли живет в 2-кмонатной хрущевке). Ему нельзя есть сосиски "красная цена" и шавуху, чтобы еще 3-4 года поиграть, желательной есть нормальную рыбу и мясо, пить нормальную воду и соки, вот и считай. Смолов или Дзюба могут быть неприятными людьми, но вряд ли они гадят в золотые унитазы, как гаишник из Ставрополя
Могу согласиться с частью опуса, но. Не футболистам красная цена и шавуха тоже не особо показана. И простым людям тоже хотелось бы есть «нормальную рыбу и мясо» и тп.))
+10
0
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Rudy77
С женой то x2.5 будет)))
+12
-2
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Cearvm
Даже не представляю, как можно жить без икры альбиноса и карпаччо из крыльев стрекозы. Мне кажется, Смолов слишком аскетичный. Еще немного и в монахи подастся)
+13
-4
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Удар Кержакова
Ответ Rudy77
С женой то x2.5 будет)))
Это точно, мне одному и 80 тыс хватает на всё, включая алкоголь, а с женой и ребёнком и 200 тыс мало)
+12
-4
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