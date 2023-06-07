Смолов о тратах: «Хватит 300-400 тысяч рублей в месяц, если без алкоголя, корня васаби, икры альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы»
Федор Смолов рассказал, сколько ему нужно тратить в месяц для комфортной жизни.
– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?
– Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю.
Я сейчас был в Саратове, и мы это обсуждали с родителями, и я вспомнил сцену из Succession (сериал «Наследники» – Sports.ru) во втором или третьем сезоне. Там крупный медиамагнат Логан Рой, который придумал эту империю, спрашивает одного из своих сыновей: «Сколько стоит галлон молока?» На что тот ему говорит: «Кто вообще эту херню спрашивает? Кому это, нахер, надо?»
Я не хочу так звучать. Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц.
– Легко?
– Да.
– Я не верю.
– Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.
– Вино не пьешь?
– Раз в месяц.
– Окей, тогда вопросов нет.
– Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей.
– Сколько?
– Мы вчетвером поели на 180 тысяч.
– Да ну нафиг.
– Мы охренели.
– Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит (смеется)?
– Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.
– Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?
– Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно.
– Есть популярный TikTok, и там официант говорит, сколько ему максимально оставляли на чай футболисты. Он сказал, что Смолов оставил больше всего – 15-20%. Это стабильные чаевые?
– Да, я стараюсь 15-20% оставлять.
– Как в Америке?
– В Америке мне не понравилось, что они требуют 20% и при этом тебе чуть ли не вилкой в глаз кидают – такая ты скотина.
Я считаю, что в Москве уровень сервиса – номер один в мире с отрывом. И когда приятные ребята, ты пообщался здорово, тебя обслужили – почему нет?
– Самый большой чай, который ты оставлял? Условно, так понравилось, что аж 40%.
– Думаю, такое бывало. Но самый большой – это когда 10-15%, но с дорогим алкоголем вечеринка, и там автоматически получалось.
– Несколько сот тысяч?
– Ну, бывало, – сказал нападающий «Динамо».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Да разве это жизнь?
В провинции многие за год такую сумму не получают.
Так что забери свои 15 рублей и катись колбаской
Любой шахтер тебе скажет, что ты зажравшийся менеджер по продажам, который "не может жить без кокосового капучино по утрам".
400 тысяч в месяц - это зарплата домработницы, бензин, коммунальные услуги (он вряд ли живет в 2-кмонатной хрущевке). Ему нельзя есть сосиски "красная цена" и шавуху, чтобы еще 3-4 года поиграть, желательной есть нормальную рыбу и мясо, пить нормальную воду и соки, вот и считай.
Смолов или Дзюба могут быть неприятными людьми, но вряд ли они гадят в золотые унитазы, как гаишник из Ставрополя
Хочешь большего - можешь вкалывать