Федор Смолов рассказал, сколько ему нужно тратить в месяц для комфортной жизни.

– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?

– Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю.

Я сейчас был в Саратове, и мы это обсуждали с родителями, и я вспомнил сцену из Succession (сериал «Наследники» – Sports.ru) во втором или третьем сезоне. Там крупный медиамагнат Логан Рой, который придумал эту империю, спрашивает одного из своих сыновей: «Сколько стоит галлон молока?» На что тот ему говорит: «Кто вообще эту херню спрашивает? Кому это, нахер, надо?»

Я не хочу так звучать. Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц.

– Легко?

– Да.

– Я не верю.

– Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.

– Вино не пьешь?

– Раз в месяц.

– Окей, тогда вопросов нет.

– Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей.

– Сколько?

– Мы вчетвером поели на 180 тысяч.

– Да ну нафиг.

– Мы охренели.

– Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит (смеется)?

– Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.

– Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?

– Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно.

– Есть популярный TikTok, и там официант говорит, сколько ему максимально оставляли на чай футболисты. Он сказал, что оставил больше всего – 15-20%. Это стабильные чаевые?

– Да, я стараюсь 15-20% оставлять.

– Как в Америке?

– В Америке мне не понравилось, что они требуют 20% и при этом тебе чуть ли не вилкой в глаз кидают – такая ты скотина.

Я считаю, что в Москве уровень сервиса – номер один в мире с отрывом. И когда приятные ребята, ты пообщался здорово, тебя обслужили – почему нет?

– Самый большой чай, который ты оставлял? Условно, так понравилось, что аж 40%.

– Думаю, такое бывало. Но самый большой – это когда 10-15%, но с дорогим алкоголем вечеринка, и там автоматически получалось.

– Несколько сот тысяч?

– Ну, бывало, – сказал нападающий « ».

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