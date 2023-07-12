ЦСКА хочет подписать левого и правого латералей, форварда и инсайда этим летом
Этим летом ЦСКА хочет усилить четыре позиции.
Журналист Иван Карпов сообщает, что ЦСКА планирует подписать левого и правого латералей, инсайда и нападающего.
Отмечается, что ЦСКА ведет переговоры с двумя игроками, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии в медиа пока не появлялись.
На позицию правого латераля ЦСКА ищет конкурента Милану Гайичу.
На самом деле деньги есть вроде, не смотря на кидки Эджуке и Вест Хема. Надеюсь, хотя бы на флажке купим. А так я привык, что в сезон скудной обоймой входим постоянно.
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Решил вот дальше не читать. Интересно почему же)
Я тоже за то,чтобы молодежь проверять. Когда,если не сейчас..? Там ещё кстати интересные лица появились...