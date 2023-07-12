ЦСКА хочет подписать левого и правого латералей, форварда и инсайда этим летом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Милан Гайич Футбол

Этим летом ЦСКА хочет усилить четыре позиции.

Журналист Иван Карпов сообщает, что ЦСКА планирует подписать левого и правого латералей, инсайда и нападающего.

Отмечается, что ЦСКА ведет переговоры с двумя игроками, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии в медиа пока не появлялись.

На позицию правого латераля ЦСКА ищет конкурента Милану Гайичу.

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73 комментария

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Peter Parker
Присмотритесь к Медине из Спартака. Вроде на подходящих позициях играет
+211
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+206
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Quest
Инсайд - это тот кто сплетнями делится?!)
+64
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+61
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Caniball
Правого латераля могли взять за 400 тысяч евро из Бразилии……
+45
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Olga.t
Ответ Peter Parker
Присмотритесь к Медине из Спартака. Вроде на подходящих позициях играет
Отличная рекомендация, поддерживаю)
+25
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+24
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ericssons
Я готов смотреть на Арбузова, Глебова, Ермакова пока нет еврокубков и не грозит вылет. Так что можно без трансферов.
+26
-3
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Ivan Balashov
Ответ Quest
Инсайд - это тот кто сплетнями делится?!)
Как пить дать, Арустамяна подпишут.
+21
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slg
Ответ Caniball
Правого латераля могли взять за 400 тысяч евро из Бразилии……
Который с российским паспортом к тому же?
+18
0
+18
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Tollie
надо сперва уточнить у Спартака и Зенита, нужны ли им левый и правый латерали, форвард и инсайд, а уже потом выбирать из доступных на рынке.
+12
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Ебздрогыч
Бабаев принес карту усиления ЦСКА. Четыре позиции...
+12
-3
+9
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Olga.t
Ответ Islam Gasanov
Желательно чтобы они были с Латинской Америки говорят они очень верные и преданные игроки и никогда не перейдут к конкурентам
Да пусть они будут самыми "преданными и верными" в мире, главное чтобы юристы ЦСКА научились правильно оформлять контракты игроков..
+8
0
+8
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Islam Gasanov
Желательно чтобы они были с Латинской Америки говорят они очень верные и преданные игроки и никогда не перейдут к конкурентам
+9
-2
+7
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Alex_07.
Ответ Peter Parker
Присмотритесь к Медине из Спартака. Вроде на подходящих позициях играет
И к Фернандесу из Зенита)
+6
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Петр Дьяконов
по факту продлят Щенникова )))
+6
0
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Roman Boroveev
Ответ Ебздрогыч
Бабаев принес карту усиления ЦСКА. Четыре позиции...
Каждое межсезонье слышим цели. А потом такие, ну не шмогла
На самом деле деньги есть вроде, не смотря на кидки Эджуке и Вест Хема. Надеюсь, хотя бы на флажке купим. А так я привык, что в сезон скудной обоймой входим постоянно.
+5
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Aleksey Novikov
Ответ Peter Parker
Присмотритесь к Медине из Спартака. Вроде на подходящих позициях играет
через пару лет он бесплатно придёт
+8
-3
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Exciter
Сейчас в наш ЦСКА со всего мира поступит куча заявок от правых и левых латералей, которые с детства мечтали играть за лучший клуб страны ЦСКА. А наш великолепный Бабаев устроит им кастинг)))
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wasbornin1987
Ответ Aleksey Novikov
через пару лет он бесплатно придёт
ЦСКА агентские выплаты не потянет
+2
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Семен Дубна
Журналист Иван Карпов сообщает
______
Решил вот дальше не читать. Интересно почему же)
+2
0
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naxerger
Ответ ericssons
Я готов смотреть на Арбузова, Глебова, Ермакова пока нет еврокубков и не грозит вылет. Так что можно без трансферов.
Ну хоть один адекватный) а то все с этими 300к с ума посходили.
Я тоже за то,чтобы молодежь проверять. Когда,если не сейчас..? Там ещё кстати интересные лица появились...
+2
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Алексей Ильин
Ответ Peter Parker
Присмотритесь к Медине из Спартака. Вроде на подходящих позициях играет
Да, да и стоит ноль три копейки!
+1
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Alex9669
Ответ Caniball
Правого латераля могли взять за 400 тысяч евро из Бразилии……
его не рассматривали на эту позицию, 3-м центральным только. В системе Федотова игрок с годом простоя и в 33 года не потянет, там нужна лошадь, которая будет работать на объём
+2
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Islam Gasanov
Ответ Olga.t
Да пусть они будут самыми "преданными и верными" в мире, главное чтобы юристы ЦСКА научились правильно оформлять контракты игроков..
Согласен вместо наивных детей которые косят под джентльменов сменить на профессионалов своего дела и будет чётко
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eshkun13
Руководству ЦСКА нужно было оставлять Медину и возвращать Фернандеса. Покупать нужно было опорника типа Вермблума. И перед началом предсезонных сборов. Только так можно было бы претендовать на золото первенства. Все действия руководства сейчас - уже запоздалые. В следующем сезоне Зенит не встретит особого сопротивления в борьбе за первое место чемпионата.
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Artie Bukko
Ответ Quest
Инсайд - это тот кто сплетнями делится?!)
это инсайдер) инсайд это игрок полуфланга атаки, между флангом и центром поля
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Владислав Дудкин
Вот Думбия бы взяли, получился бы дед inside 🙃
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