ЦСКА хочет подписать левого и правого латералей, форварда и инсайда этим летом

Этим летом ЦСКА хочет усилить четыре позиции.

Журналист Иван Карпов сообщает, что планирует подписать левого и правого латералей, инсайда и нападающего.

Отмечается, что ЦСКА ведет переговоры с двумя игроками, которые могут усилить позицию левого латераля. Их фамилии в медиа пока не появлялись.

На позицию правого латераля ЦСКА ищет конкурента .