«Спартаку» и ЦСКА предложили Педриньо. 20-летний экс-защитник «Паранаэнсе» сейчас без клуба

Теги Спартак ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Спорт-Экспресс Педриньо Азеведо Футбол

Педриньо Азеведо может перейти в «Спартак» или ЦСКА.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», представители 20-летнего защитника предложили его услуги двум московским клубам. Они считают, что бразилец мог бы играть в этих командах на левом фланге обороны.

На данный момент Педриньо находится в статусе свободного агента. Он играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 по 2023 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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57 комментариев

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Дядя ТУРА
в каждой уважающей себя команде должен быть Педринье
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Amalfitano
Если 20-ти летний бразильский парень уже свободный агент это о чём-то да говорит. Естественно такого брать не стоит.
+49
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trick00
Этих педриньо тянет в Рпл что-ли?
+37
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+33
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Дэвид_Мойес
Ответ Amalfitano
Если 20-ти летний бразильский парень уже свободный агент это о чём-то да говорит. Естественно такого брать не стоит.
В ставочном скандале был замешан. Поэтому с ним расторгли контракт.
+16
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МТБ
Ответ Amalfitano
Если 20-ти летний бразильский парень уже свободный агент это о чём-то да говорит. Естественно такого брать не стоит.
Нет, вообще ни о чём не говорит. Может быть примерно что угодно. Например он не договорился о контракте. Или хотел уехать, а клуб не хотел его отпускать. Или что угодно ещё.
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impaled
Ответ Дэвид_Мойес
В ставочном скандале был замешан. Поэтому с ним расторгли контракт.
Ставочный скандал - это хорошо. Парень как будто создан для РПЛ
+5
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Ромарио
Хм,игрок которого выгнали из команды за ставки в букмекерских конторах на собственные карточки и автоголы обязательно нужен Спартаку и ЦСКА -))
+4
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Александр Смирнов
кто возьмёт - тот и педриньо
+3
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Честный контроль
Можно договориться и купить в складчину, пол года за одних погоняет, пол года за других. Или недельный цикл.
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Зелёный гопник
Круговорот Педриньо в российском футболе 😅
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Neodim
Третий Педриньо за год. Это уже начинает напоминать эпидемию.
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Илья Владимирович
у Педринью в России плохая судьба
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Игорь Заварзин
Только не это((( Всë же, в России фамилия имеет значение. Один Свинов чего стоил(((
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R Air
Это намёк
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МТБ
Такими темпами у нас будет чемпионат Педриньо по футболу... а, нет, это уже.
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Alex_07.
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Не потянем(
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Наталья Ларионова
Ответ Геннадий Тимченко
странно, почему не предложили Зениту в пару к Марио❓🤣
Он с Мединой в паре лучше смотрится.
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Серёга Соколов
Ответ S. A.
Ему всего 20 лет, имеет опыт игры в не самой плохой бразильской команде. По мне, весьма перспективный игрок, но вряд ли он у нас окажется
Ну если слух о продаже Бахт всё таки правда,как совбодного агента надо брать. ЛЗ нам точно не помешает. Тот же Мойзес очень неплох в атаке, может играть атакующего на левом фланге, плюс оба бразильца. Я думаю с адаптацией проблем не будет. В любом случае,молодой,свободный бразилец было бы не плохо. Если конечно на примете нету чего-то лучше
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mitos
Педринью у нас не приживаются) Пусть едет в Динамо Киев)
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Roman Araslanov
Педриньи всех стран объединяйтесь
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S. A.
Ему всего 20 лет, имеет опыт игры в не самой плохой бразильской команде. По мне, весьма перспективный игрок, но вряд ли он у нас окажется
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Олег Носов
Надо брать ЦСКА нужны хорошие защитники
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Серёга Соколов
Ответ S. A.
В том-то и проблема, что на примете есть Спартак. Личку они ему могут предложить явно больше, чем мы. Да и это здесь написали, что ЦСКА и Спартаку предложили. Я не удивлюсь, если ещё кто-то им интересуется
Ну будем посмотреть))
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Фут.Боль
Ответ Наталья Ларионова
Его уже нет, он в Локо пришёл зимой, забыли, что ли?
Кто пришёл? Куда? Если про Педриньо из Локо, то его снова в аренду отдали. А зенитовский Педро приедет в феврале, так пишут.
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S. A.
Спартак уже взял одного педриньо. Из ЦСКА, хватит с них
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