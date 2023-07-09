«Спартаку» и ЦСКА предложили Педриньо. 20-летний экс-защитник «Паранаэнсе» сейчас без клуба
Педриньо Азеведо может перейти в «Спартак» или ЦСКА.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», представители 20-летнего защитника предложили его услуги двум московским клубам. Они считают, что бразилец мог бы играть в этих командах на левом фланге обороны.
На данный момент Педриньо находится в статусе свободного агента. Он играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 по 2023 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
57 комментариев