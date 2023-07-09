«Спартаку» и ЦСКА предложили Педриньо. 20-летний экс-защитник «Паранаэнсе» сейчас без клуба

Педриньо Азеведо может перейти в «Спартак» или ЦСКА.

Как утверждает « », представители 20-летнего защитника предложили его услуги двум московским клубам. Они считают, что бразилец мог бы играть в этих командах на левом фланге обороны.

На данный момент находится в статусе свободного агента. Он играл за « » с 2021 по 2023 год. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.