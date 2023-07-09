ЦСКА может за 7 млн евро купить атакующего хавбека сборной Чили Вальдеса у «Америки»
ЦСКА может подписать полузащитника сборной Чили Диего Вальдеса из «Америки».
Как сообщает El Futbolero Chile, Вальдес хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил мексиканский клуб поместить себя в трансферный список. «Америка» готова отпустить его, если получит подходящее предложение.
Недавно в «Америку» поступило устраивающее предложение – от ЦСКА. Отмечается, что сделка по атакующему полузащитнику оценивается примерно в 7 миллионов евро.
Отметим, что за ЦСКА выступает еще один игрок сборной Чили – Виктор Мендес.
В минувшем сезоне Вальдес забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 40 матчах за «Америку» во всех турнирах, проведя на поле более 3 тысяч минут.
Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.
Единственная команда, кому дозволительно тратиться - Зенит, из-за статуса придворного клуба. Остальным рационально жить скромно. Вкладывать в молодежь.
Конечно дорого, но кто нам продаст молодого и талантливого игрока, но в принципе за Медину 7 млн.евро и плюс за Баху 6 млн.евро, то есть 13 млн.евро есть в кармане.
Конечно Урал за 1 млн.евро осенью укомплектовался и 16 матчей всех закатывал потом в газон, а уж если им дать 13 млн.евро. господину Г.Иванову, то они и Зенит уделают без проблем.
Но наши опять непонятно зачем тянут, ведь сейчас выскочит условно Краснодар и Ценник до 10 млн.евро поднимут, а потом наши проснутся и решать покупать, причем у них это часто так получается.
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