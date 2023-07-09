ЦСКА может подписать полузащитника сборной Чили Диего Вальдеса из «Америки».

Как сообщает El Futbolero Chile, Вальдес хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил мексиканский клуб поместить себя в трансферный список. « » готова отпустить его, если получит подходящее предложение.

Недавно в «Америку» поступило устраивающее предложение – от . Отмечается, что сделка по атакующему полузащитнику оценивается примерно в 7 миллионов евро.

Отметим, что за ЦСКА выступает еще один игрок сборной Чили – Виктор Мендес.

В минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 40 матчах за «Америку» во всех турнирах, проведя на поле более 3 тысяч минут.

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.