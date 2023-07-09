ЦСКА может за 7 млн евро купить атакующего хавбека сборной Чили Вальдеса у «Америки»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Америка Диего Вальдес Футбол

ЦСКА может подписать полузащитника сборной Чили Диего Вальдеса из «Америки».

Как сообщает El Futbolero Chile, Вальдес хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил мексиканский клуб поместить себя в трансферный список. «Америка» готова отпустить его, если получит подходящее предложение.

Недавно в «Америку» поступило устраивающее предложение – от ЦСКА. Отмечается, что сделка по атакующему полузащитнику оценивается примерно в 7 миллионов евро.

Отметим, что за ЦСКА выступает еще один игрок сборной Чили – Виктор Мендес.

В минувшем сезоне Вальдес забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 40 матчах за «Америку» во всех турнирах, проведя на поле более 3 тысяч минут.

Полную статистику 29-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.

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34 комментария

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LevK
29 лет и 7 млн - это вряд ли про ЦСКА. Перспективы отбить эти деньги нет, а в условии отсутствия ЕК - сомнительная трата. Либо плата на самом деле символическая.
+28
-2
+26
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Никита Самарин
Ответ Трент Резнор
Хороший игрок и ценник приемлемый
возраст только смущает
+9
0
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Marina_Greta
Кто же меня так минусует? Кому я так подожгла пятую точку? Что за ненависть к девушкам, любящим футбол и понимающим в нём?)
+16
-9
+7
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Ярик01
Ответ Marina_Greta
У нас наверное на каждую позицию по 2-3 игрока, да? Усиление не надо, ротация не нужна?
Усиление и ротация бюджетному клубу в это время за 700 млн. рэ уж точно не нужна за такие деньги.
Единственная команда, кому дозволительно тратиться - Зенит, из-за статуса придворного клуба. Остальным рационально жить скромно. Вкладывать в молодежь.
+5
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Ярик01
Ответ Marina_Greta
Опытный игрок, скамейка короткая, впринципе, резон есть, но я все равно считаю, можно найти более лучший вариант и по возрасту менее 30 лет)
Резон для чего? Потраться 7 млн. чтобы получить в ближайшие три года медальку на память?
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Ярик01
В Россию в этих условиях сделки с игроками старше лет 24-26 не стоит заключать, а тут за большие деньги 30летний.
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Hunteralex
Ответ Marina_Greta
Кто же меня так минусует? Кому я так подожгла пятую точку? Что за ненависть к девушкам, любящим футбол и понимающим в нём?)
Может минусы не от того, что девушка?) просто неприязнь имеено такого мнения?) я, 50 на 50 только согласен с вашим мнением)
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Мукунку хороший
Ответ Никита Самарин
возраст только смущает
Старый конь борозды не портит(с)
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eggor404
Ответ zbumer
Хватит гнать эту методичку о том, что вы не покупаете возрастных футболистов, эпоха Гинера уже давно прошла, кого покупать решают совсем другие люди
покупаем, но не за деньги, которые нереально будет отбить
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kalc1976@list.ru
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Ответ Lenar Khayrullin
Что за дед? Ему 30 почти
Мойзесу вашему, Зделару по 28 если что.
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zbumer
Ответ LevK
29 лет и 7 млн - это вряд ли про ЦСКА. Перспективы отбить эти деньги нет, а в условии отсутствия ЕК - сомнительная трата. Либо плата на самом деле символическая.
Хватит гнать эту методичку о том, что вы не покупаете возрастных футболистов, эпоха Гинера уже давно прошла, кого покупать решают совсем другие люди
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TheSportNik
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Опять может быть?
Конечно дорого, но кто нам продаст молодого и талантливого игрока, но в принципе за Медину 7 млн.евро и плюс за Баху 6 млн.евро, то есть 13 млн.евро есть в кармане.
Конечно Урал за 1 млн.евро осенью укомплектовался и 16 матчей всех закатывал потом в газон, а уж если им дать 13 млн.евро. господину Г.Иванову, то они и Зенит уделают без проблем.
Но наши опять непонятно зачем тянут, ведь сейчас выскочит условно Краснодар и Ценник до 10 млн.евро поднимут, а потом наши проснутся и решать покупать, причем у них это часто так получается.
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LeoCSKA
А может и не купить...
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Олег Елфутин
29 лет ...
Лучше Щенникова верните
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Spartakus1984
Ответ Marina_Greta
Кто же меня так минусует? Кому я так подожгла пятую точку? Что за ненависть к девушкам, любящим футбол и понимающим в нём?)
Поставлю тебе +,что бы не ушла в сильный минус))
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Spartakus1984
30 лет почти,ну,ну
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Hunteralex
Ответ Marina_Greta
Ну вот посмотрите мои посты в этой новости, что там такого, что надо минусить? Я разве что-то сказала не разумное? Не в тему?) Поверьте молодой человек, я знаю, как тут некоторые притом ненавидят женский пол, далеко и в футболе! Для них женщина у плиты стоять должна... жертвы стереотипов)
Быстро вам 3- поставили. Наверное, конкретно тут вы правы)
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Marina_Greta
Ответ Hunteralex
Быстро вам 3- поставили. Наверное, конкретно тут вы правы)
А я о чем) Жалко этих людей) Несчастные они, никто их не любит, вот и злятся на всех)
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aceyourfriendbro
Ответ Marina_Greta
Кто же меня так минусует? Кому я так подожгла пятую точку? Что за ненависть к девушкам, любящим футбол и понимающим в нём?)
Не обращайте внимание! Если ваши посты и комментарии действительно содержательные, то адекватные люди лишь поддержат Вас)
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Marina_Greta
Ответ aceyourfriendbro
Не обращайте внимание! Если ваши посты и комментарии действительно содержательные, то адекватные люди лишь поддержат Вас)
Спасибо большое! ❤😊Непременно! Я всегда за объективность, а если я не права, всегда признаю это! На ошибках учимся)
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kk.abb
Ответ Любитель побеждать
А паспортистов нет что ли в России? Почему Спартак их и Локомотив находят, а ЦСКА нет.
Кого локо нашел? Туда пришел Андреев и всех своих футболистов чертановских перевел.
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