Бельгийский журналист о Бонгонда в «Спартаке» за 7+3 млн евро: «Качественный игрок, а за таких всегда платишь немного больше»

Бельгийский журналист Sudinfo высказался о возможном переходе Тео Бонгонда в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер вингера «Кадиса» за 7+3 млн евро.

«На мой взгляд, 10 миллионов евро — это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он игрок сборной Конго.

Техничный футболист, регулярно забивает голы. Конечно, с правилами ФИФА, которые позволяют игрокам из приостанавливать контракт, для « » — смелый шаг заплатить такую цену.

Однако Бонгонда был ключевым игроком в выживании « » в Ла Лиге. Испанский клуб купил его за 3 миллиона евро, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой.

Игра в России не помеха для того, чтобы остаться в сборной. Бонгонда — качественный игрок, а за таких всегда платишь немного больше. Если он адаптируется, то принесет пользу», — сказал Филипп Гердай.