Бельгийский журналист о Бонгонда в «Спартаке» за 7+3 млн евро: «Качественный игрок, а за таких всегда платишь немного больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

Бельгийский журналист Sudinfo высказался о возможном переходе Тео Бонгонда в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер вингера «Кадиса» за 7+3 млн евро.

«На мой взгляд, 10 миллионов евро — это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он игрок сборной Конго.

Техничный футболист, регулярно забивает голы. Конечно, с правилами ФИФА, которые позволяют игрокам из РПЛ приостанавливать контракт, для «Спартака» — смелый шаг заплатить такую цену.

Однако Бонгонда был ключевым игроком в выживании «Кадиса» в Ла Лиге. Испанский клуб купил его за 3 миллиона евро, и, чтобы его отпустить, команде нужно вернуть свои деньги с выгодой.

Игра в России не помеха для того, чтобы остаться в сборной. Бонгонда — качественный игрок, а за таких всегда платишь немного больше. Если он адаптируется, то принесет пользу», — сказал Филипп Гердай.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Четвериков
Ответ avseenko
Раз он нужен Абаскалю, значит правильно берут. Надеюсь Гельермо знает, как его использовать. Теперь ждём толкового ЦЗ и опорнособаку.
Толкового ЦЗ? Джикия, Чернов, Маслов, Дуарте, Литвинов....кто на выход?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Пичушкин
Ответ Дмитрий Четвериков
Толкового ЦЗ? Джикия, Чернов, Маслов, Дуарте, Литвинов....кто на выход?
Чернов дуарте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий