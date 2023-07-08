Бельгийский журналист о Бонгонда: «Очень техничен. Коронный прием — пробросить мяч между ногами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Генк высшая лига Бельгия Кадис Тео Бонгонда Футбол

Журналист La Derniere Heure рассказал об игровых качествах Тео Бонгонда.

Вингер «Кадиса» близок к переходу в «Спартак» за 7+3 млн евро.

«Бонгонда — очень техничный и тонкий футболист, который часто берет инициативу на себя. Коронный прием — пробросить мяч между ногами у соперника.

Несмотря на свою позицию с края, Тео любит вести игру команды. Отходит в поисках мяча в глубину. Насколько мне известно, «Спартак» много контролирует мяч, и это то, что нужно для Бонгонда.

Тео любит быть в центре внимания. Притом в игре он не эгоист — делает много острых передач партнерам. Бонгонда с удовольствием будет снабжать мячами высокорослого центрфорварда, как это было в «Генке», где он часто ассистировал двухметровому Онуачу.

В «Генке», который часто играл по схеме 4-3-3 и иногда — в зависимости от соперника — 4-4-2, Бонгонда действовал обычно слева и при этом смещался в центр (в «Кадисе» бельгиец играл в основном справа – прим. ред.). Иногда Тео вообще выходил на позицию «десятки», то есть действовал как второй нападающий. В любом случае он не был приклеен к какому-то одному месту, много перемещался, стремился быть там, где мяч, и искать решения.

Российские клубы не участвуют в еврокубках, но я не думаю, что Бонгонда собрался в Москву только за большими деньгами. Тео не тот человек, который поедет в неизвестность. Ему важно, чтобы было на кого опереться. Убежден, он заранее обсудил свой переход с Абаскалем. Тео из тех, кому требуется любовь. Ему трудно, если тренер относится прохладно. Ему нужно, чтобы его ценили. Такое отношение его окрыляет.

Тео вырос в Бельгии, и по менталитету он больше европеец, чем африканец. Лучшим приятелем в «Генке» у него был японец Ито. Бонгонда — общительный парень. Если освоится в команде, то должен сдружиться со многими. В «Генке» с капитанской повязкой команду выводил Хейнен, который всю карьеру провел в этом клубе, Тео же был вице-капитаном», – сказал Кристоф Франкен.

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14 комментариев

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Ленид Вилькин
Трансфер хороший,но еще не завершенный.Особенно меня восхищяет то,что Кадис наварит на этой сделке 7 лимонов евро.Хороший пример для селекционной службы Спартака! Вот она-новая нефть!
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Владимир Глущенко
Ответ Spartakus1984
А зачем тогда Медина)))???
ЛВ - Промес, АПЗ - Медина, ПВ - Бонгонда
В теории это будет выглядеть так
+1
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Никита Самарин
Рассказывает он конечно хорошо, но пока он не сыграет матчей 10, говорить что-то преждевременно.
+1
-1
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psycho
Ответ Никита Самарин
Рассказывает он конечно хорошо, но пока он не сыграет матчей 10, говорить что-то преждевременно.
предпродажная подготовка
0
0
0
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