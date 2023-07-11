Абаскаль о Бонгонда: «Тео ближе к Промесу по типу, чем к Зиньковскому, может играть вертикально. Добавим универсализма»

Гильермо Абаскаль рассказал, как Тео Бонгонда может усилить «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер вингера « » за 7+3 миллиона евро.

– Вы сказали «новички»... уже тут?

– Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

– Расскажите о Бонгонда. Почему он заинтересовал «Спартак»?

– Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – , который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.

Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к , чем к Зиньковскому по своему типу. Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше.

Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар, – сказал главный тренер « ».