Абаскаль о Бонгонда: «Тео ближе к Промесу по типу, чем к Зиньковскому, может играть вертикально. Добавим универсализма»
Гильермо Абаскаль рассказал, как Тео Бонгонда может усилить «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер вингера «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.
– Вы сказали «новички»... Бонгонда уже тут?
– Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.
– Расскажите о Бонгонда. Почему он заинтересовал «Спартак»?
– Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.
Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу. Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше.
Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар, – сказал главный тренер «Спартака».
Тут все понятно.
Это он про Зиньковского или Промеса?