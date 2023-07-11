Абаскаль о Бонгонда: «Тео ближе к Промесу по типу, чем к Зиньковскому, может играть вертикально. Добавим универсализма»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Квинси Промес Тео Бонгонда Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как Тео Бонгонда может усилить «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер вингера «Кадиса» за 7+3 миллиона евро.

– Вы сказали «новички»... Бонгонда уже тут?

– Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

– Расскажите о Бонгонда. Почему он заинтересовал «Спартак»?

– Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок – Антон Зиньковский, который очень серьезно прибавил на протяжении прошлого сезона. Это футболист, у которого главное качество – точность в подачах.

Есть другой тип вингера – Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу. Мы говорим о вертикальном, диагональном движении для того, чтобы ударить или обострить дальше.

Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную, теперь мы хотим избегать лишних передач, больше конкретики, быстрее наносить удар, – сказал главный тренер «Спартака».

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27 комментариев

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Fuji69
Но по любасу Зину не трогайте ! Пусть хоть на замены выходит. Нестандартный игрок .
+25
-2
+23
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Rio de Janeiro
Промес, Бонгонда, Медина, Мозес, Зиньковский, Пруцев–группа атаки у Спартака потенциально сильнейшая в РПЛ
+17
-2
+15
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Rio de Janeiro
Ответ mnogokotin-
не смеши, сравни с зенитовской
Без Вендела и возможно Малкома это будет уже совершенно другая команда
+13
-1
+12
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Stasinho7
Уже официально на трансфермакте трансфер состоялся
+7
-1
+6
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Caniball
Бонгонда будет играть справа в основе, Зина будет выходить на замены налево или направо, когда будут нужны кроссы в штрафную и навал.
Тут все понятно.
+4
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язнаюгдеты
Антон в прошлом году забивал из-за штрафной(с)

Это он про Зиньковского или Промеса?
+3
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+3
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coldwar
Главное качество Зиньковского - обводка, но также может смещаться в центр и бить, хорошо играет в пас и навешивает. Но рыжему физруку этого не понять, поэтому надо купить негра со дна испанской лиги.
+2
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A.Barancevich
Ответ Spartakus1984
Ты видел матчи когда Зиньковский выходил в старте?Он чатсо был ноль,бесполезен и незаметен на поле.Это видно не только тренеру но даже простым болельщикам,но почему то не тебе.Ты видимо супер специалист.
Да, Зиньковский это отличный игрок под выход во втором тайме. В первом тайме, пока соперник свеж, толку от него совсем мало.
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coldwar
Ответ Spartakus1984
Ты видел матчи когда Зиньковский выходил в старте?Он чатсо был ноль,бесполезен и незаметен на поле.Это видно не только тренеру но даже простым болельщикам,но почему то не тебе.Ты видимо супер специалист.
Я видел все матчи Спартака, кроме матча с Химками. Найти место на поле талантливому игроку , чтобы он раскрыл свои лучшие стороны - задача тренера, но это не про нашего физрука, тот только про навесы видит. А кто у нас вообще стабильно хорошо играет в команде? Может понторез Промес, периодически пропадающий на поле и не умеющий дать пас в штрафной? Кто-то из полузащиты? Стабилен только Литвинов - постоянно хватает руками соперника, пытаясь отобрать у того мяч.
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Spartakus1984
Ответ coldwar
Главное качество Зиньковского - обводка, но также может смещаться в центр и бить, хорошо играет в пас и навешивает. Но рыжему физруку этого не понять, поэтому надо купить негра со дна испанской лиги.
Ты видел матчи когда Зиньковский выходил в старте?Он чатсо был ноль,бесполезен и незаметен на поле.Это видно не только тренеру но даже простым болельщикам,но почему то не тебе.Ты видимо супер специалист.
+2
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mnogokotin-
Ответ Rio de Janeiro
Без Вендела и возможно Малкома это будет уже совершенно другая команда
пока вилами по воде
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Александр Матвеев
Ответ Rio de Janeiro
Промес, Бонгонда, Медина, Мозес, Зиньковский, Пруцев–группа атаки у Спартака потенциально сильнейшая в РПЛ
Ты Бальде с Шамаром забыл.
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Жан Поль Бельманда
Ответ Caniball
Бонгонда будет играть справа в основе, Зина будет выходить на замены налево или направо, когда будут нужны кроссы в штрафную и навал. Тут все понятно.
Бальде? Мозес?
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Дмитриев Юрий
Ответ Fuji69
Он говорил , что схема Абаскаля под него не совсем подходит. А легионеры они иногда только виртуально хороши , а на деле не все в России свой потенциал раскрывают .
У Абаскаля многие раскрывают свой потенциал. Либо сидят на лавке.
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Дмитриев Юрий
Ответ mnogokotin-
проваливает часто матчи
Ну весной вообще все часто проваливали матчи, не только Зиньковский. Зиня хорош на подачах, но, как и вся команда, плох в оборонительных действиях. Сейчас Спартак силён в нападении, но защита - проходимый двор. Чтобы избежать опасные атаки на свои ворота надо просто не давать мяч сопернику и всё будет в порядке...
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Fuji69
Ответ mnogokotin-
проваливает часто матчи
Он говорил , что схема Абаскаля под него не совсем подходит. А легионеры они иногда только виртуально хороши , а на деле не все в России свой потенциал раскрывают .
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Алексей Лепар
Ответ Stasinho7
Уже официально на трансфермакте трансфер состоялся
Вчера фотку слили где стоит бонгонда , абаскаль и Медина на открытии
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Дмитриев Юрий
Получается что Спартак станет более прагматичным, как это было при Тедеско. Ну не плохо...
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romavor
Зиньковский,слышал? ты горизонтальный
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mysample
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а Мозес уйдет? или правым защитником сделают?
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Spaten
Антошка, Антошка, пойдём забьем немножко!
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Bartez1986
Гильермо бы пора самому разобраться, во что мы играем. Гибридность должна быть - это понятно. Но по весне слишком много метаний от схемы к схеме было
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