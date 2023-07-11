Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра. Вингер переходит из «Челси» за 20+ млн евро

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич станет игроком «Милана» завтра.

Ранее итальянский клуб согласовал трансфер вингера «Челси» за 20 миллионов евро и бонусы. Теперь стороны уладили бюрократические детали. 

Пулишич прилетит в Милан завтра утром. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. 

В АПЛ-2022/23 Кристиан провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее статистика американца – здесь.

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19 комментариев

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HI MARS
Боули хороший такой Garage sale устроил
+10
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Streetbor
Травмата за 20млн 🤦‍♂️ Будет феерить вместе с Ориги.
+6
-3
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Direct free kick
Добро пожаловать в главный клуб Италии
+17
-15
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Акира_1
Ответ Tiestorzn17
Неужели он сильно хуже Мудрика 🤔 Ведь нормальный игрок вроде, а продают его, а не бегунка.
Вообще их обоих стоило бы продать, но Мудрика будут теперь до конца тянуть при каждом тренере. А Пулишич с каждым сезоном все меньше времени выходит из лазерта.
+3
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Алексей Гусев
Ответ Streetbor
Травмата за 20млн 🤦‍♂️ Будет феерить вместе с Ориги.
в лазарете??
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takehiko
удачи и без травм, капитан америка
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Трент Резнор
Пулишич наведёт шороха в Италии. Япоху из Айнтрахта заберите ещё и будет отличное усиление.
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lyosha1786
Зная медицинский штаб Милана - тревожно. А вообще игрок отличный.
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Tiestorzn17
Неужели он сильно хуже Мудрика 🤔 Ведь нормальный игрок вроде, а продают его, а не бегунка.
+4
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SEO Testing
ягодка александр
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forward1988
хороший игрок Милану повезло с Леау составят хорошую связку вингеров
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igorrado@yandex.ru
Удачи, Пуля!
Надеюсь, травмы будут тебя обходить стороной, и как надо зажжешь в Италии!
Голы в ворота МС и Реала не забуду никогда ;)
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Любезный Коссутий
дорого за травмата
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Алексей Гусев
Ответ borodinnikita963@gmail.com
Что он там забыл. Милану лидер или ветеран не нужен, к тому же нужно развивать свою молодёжь, чтобы Леао было комфортно надо брать Фелиша. Вот это будет хороший трансфер,а не американский старпёр.
старпер?
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Алексей Гусев
Ответ forward1988
хороший игрок Милану повезло с Леау составят хорошую связку вингеров
если не Погба)))
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