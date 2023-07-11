Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра. Вингер переходит из «Челси» за 20+ млн евро
Кристиан Пулишич станет игроком «Милана» завтра.
Ранее итальянский клуб согласовал трансфер вингера «Челси» за 20 миллионов евро и бонусы. Теперь стороны уладили бюрократические детали.
Пулишич прилетит в Милан завтра утром. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.
В АПЛ-2022/23 Кристиан провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее статистика американца – здесь.
Надеюсь, травмы будут тебя обходить стороной, и как надо зажжешь в Италии!
Голы в ворота МС и Реала не забуду никогда ;)