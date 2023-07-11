Пулишич подпишет контракт с «Миланом» завтра. Вингер переходит из «Челси» за 20+ млн евро

Кристиан Пулишич станет игроком «Милана» завтра.

Ранее итальянский клуб согласовал трансфер вингера « » за 20 миллионов евро и бонусы. Теперь стороны уладили бюрократические детали.

прилетит в завтра утром. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.

В АПЛ-2022/23 Кристиан провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее статистика американца – здесь.