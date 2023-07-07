«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Пулишича за 20+ млн евро

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич деньги Фабрицио Романо Футбол

Кристиан Пулишич в ближайшее время станет футболистом «Милана».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал с «Челси» условия сделки. Теперь планируется проведение медосмотра полузащитника.

За американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов. Пулишич хотел перейти только в «Милан» и не рассматривал другие варианты.

Отмечается, что ключевую роль в заключении сделки сыграли прекрасные отношения между клубами.

В АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ещё одна легенда лазарета уходит. Если бы не вечные травмы мог бы стать очень классным игроком для Челси.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Не удивлюсь, если америкос заиграет в Милане!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Ответ Владислав Шевченко
В Италии на пасте и солнечной диете поправит здоровье
Из миланлаба ещё никто живым не уходил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Ответ Акира_1
Ещё одна легенда лазарета уходит. Если бы не вечные травмы мог бы стать очень классным игроком для Челси.
В Италии на пасте и солнечной диете поправит здоровье
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Экселлент
Не удивлюсь, если америкос заиграет в Милане!
если не будет травм, разорвет Серию А
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
все в выигрыше. Думаю, в Милане получится у Пулишича. Успехов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Кроме главного тренера, Риса и Шпили-Вилли вроде уже никого и не осталось из той банды, что брала ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расул Сабиров
пулишичу удачи в Милане,игрок хороший,только в последние годы потерялся как и весь состав Челси,нужна перезагрузка и Милан отличный вариант,в любом случае Милану с пулишичем удачи💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Первый сезон Пклишича был классным, а потом уже случились травмы, так и не потянул скорости и физику АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ *MVP*
если не будет травм, разорвет Серию А
А он ведь реально может, в Дортмунде когда он играл, очень нравилась его игра, маленький, резкий и очень быстрый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEF2
Ответ Экселлент
А он ведь реально может, в Дортмунде когда он играл, очень нравилась его игра, маленький, резкий и очень быстрый
резкость и скорость превращаются в травмы, это физика. Пато не даст соврать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ FEF2
резкость и скорость превращаются в травмы, это физика. Пато не даст соврать
Эх, Пато, какой же топчик был)) очень мне нравился, а его гол моей Барсе, думаю многие помнят,это один из самых быстрых мячей в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Губайдуллин
Ответ Anar Ali
Реал покупает Арда Гюлер Милан Пулишеча, да многие щас не достаточно хорошо знаю Турка, но уверен через год или два все будут хвалить не только его талант но и целеустремлённость и уверенность в столь раннем возрасте. Эхх Милан такого игрока прошляпил тем более с уходом Б.Д даже место в старте была для него
У Милана не было шансов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий