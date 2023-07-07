«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Пулишича за 20+ млн евро

Кристиан Пулишич в ближайшее время станет футболистом «Милана».

По сведениям инсайдера , итальянский клуб согласовал с « » условия сделки. Теперь планируется проведение медосмотра полузащитника.

За американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов. хотел перейти только в « » и не рассматривал другие варианты.

Отмечается, что ключевую роль в заключении сделки сыграли прекрасные отношения между клубами.

В АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.