«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Пулишича за 20+ млн евро
Кристиан Пулишич в ближайшее время станет футболистом «Милана».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб согласовал с «Челси» условия сделки. Теперь планируется проведение медосмотра полузащитника.
За американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов. Пулишич хотел перейти только в «Милан» и не рассматривал другие варианты.
Отмечается, что ключевую роль в заключении сделки сыграли прекрасные отношения между клубами.
В АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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