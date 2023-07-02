«Милан» сделал первое предложение по Кристиану Пулишичу.

Как сообщает The Athletic, «россонери» в устной форме предложили « » 14 млн евро. Лондонский клуб считает, что полузащитник стоит дороже.

Отмечается, что « » уже получил согласие американского игрока на трансфер.

перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.