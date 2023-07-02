«Милан» предложил «Челси» 14 млн евро за Пулишича, купленного за 64. Согласие игрока получено
«Милан» сделал первое предложение по Кристиану Пулишичу.
Как сообщает The Athletic, «россонери» в устной форме предложили «Челси» 14 млн евро. Лондонский клуб считает, что полузащитник стоит дороже.
Отмечается, что «Милан» уже получил согласие американского игрока на трансфер.
Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
— Хамите, парниша.
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Здесь и сейчас это будут одни цифры, завтра другие и так далее) это нормально