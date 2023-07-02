«Милан» предложил «Челси» 14 млн евро за Пулишича, купленного за 64. Согласие игрока получено

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич деньги Футбол

«Милан» сделал первое предложение по Кристиану Пулишичу.

Как сообщает The Athletic, «россонери» в устной форме предложили «Челси» 14 млн евро. Лондонский клуб считает, что полузащитник стоит дороже.

Отмечается, что «Милан» уже получил согласие американского игрока на трансфер.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ kaka10
поражает когда соу эмэрикан юзеры спортса называют его Палисик, это же ужас просто
еще есть вариант Дементьева "Пулисик"
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
Что за тупое предложение. Игрок хороший, явно не на эту сумму. Надо делать ответный запрос и предложить за Леау 21 млн.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
— Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.
— Хамите, парниша.
©
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Боруссия неплохо заработала на неразборчивости Челси. Игрок хороший, но нетоповый абсолютно, и это было видно еще в Германии.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Cearvm
Боруссия неплохо заработала на неразборчивости Челси. Игрок хороший, но нетоповый абсолютно, и это было видно еще в Германии.
Не согласен. Первый сезон в Челси он был очень топовый и действительно здорово играл, но сгубили его травмы. Просто чемпионат Англии не для него - слишком контактный.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem MERLIN
согласно трансфермаркту, рыночная цена за пулисика составляет 25м евро, а контракт у него рассчитан до 30 июня 2024 года. Так что в целом 14м за него это разумная цена
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Ответ Кокич
— Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей. — Хамите, парниша. ©
ну если добавят путёвку в Гагры, это решит ситуацию
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jose_Aldo
Ответ Петя Петров
Что за тупое предложение. Игрок хороший, явно не на эту сумму. Надо делать ответный запрос и предложить за Леау 21 млн.
За сколько его приобрел в свое время Челси-это проблема синих. Сколько по твоему должен стоить травмат,который на диком спаде,с годом контракта и не показывает уже два года ни черта?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jokk
Ответ Pucheslav
еще есть вариант Дементьева "Пулисик"
Сейчас более актуально ПулиШИТ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ kaka10
поражает когда соу эмэрикан юзеры спортса называют его Палисик, это же ужас просто
Так он сам хочет, чтобы его звали на американский манер. Но фиг там. Пулишич он и в Африке Пулишич)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Ответ Pucheslav
еще есть вариант Дементьева "Пулисик"
Я Дзаканьи помню, Захачи называл всегда, пока в фифе коментатор не сказал, как правильно говорить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ kaka10
поражает когда соу эмэрикан юзеры спортса называют его Палисик, это же ужас просто
эти же "юзеры" футбол соккером называют...чему ты удивляешься?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Eden Hazard
когда это он божил и заменил Азара в Челси? Выйти на его позиции и заменить -вообще разные вещи) Пипец, Пулишич божил... Рассказать кому, не поверят же, скрин сделаю😁
Прочти еще раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Laposter
Ответ Cearvm
Боруссия неплохо заработала на неразборчивости Челси. Игрок хороший, но нетоповый абсолютно, и это было видно еще в Германии.
Дайте его Клоппу) умеет делать из средних - топовых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Born is the King
Если за Лофтуса взяли 20 ,то Пулишича меньше чем за 40 не продадут
У него зп 8 лямов и год контракта. Куча травм. Никто не даст за него даже 30. За лямов 20-25 отдадут. Вряд ли он особо нужен Почеттино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NuevoCinemaParadiso
Ответ Акира_1
Типичные итальянские команды: свои игроки под 70-100 лямов оцениваются, а покупать чужих за копейки. Да лучше пусть Пулишич на лавке сидит, чем иметь дела с аферистами. 🤣
Причём тут аферы) клубы сами решат на что они готовы идти

Здесь и сейчас это будут одни цифры, завтра другие и так далее) это нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий