«Баварии» не поступало предложений по Павару. Защитник хочет покинуть клуб

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Бенжамен Павар не нашел новый клуб, несмотря на желание покинуть «Баварию».

Ранее появилась информация об интересе к Павару со стороны «Ливерпуля», «Челси», «Барселоны», «Интера» и «Милана». Однако, по информации Kicker, ни один из заинтересованных клубов не связывался с «Баварией» по поводу трансфера 27-летнего защитника. Ожидается, что француз приступит к тренировкам с «Баварией» вместе с остальными игроками на следующей неделе.

Напомним, по окончании сезона-2022/23 Павар проинформировал «Баварию» о желании покинуть клуб. Его соглашение с мюнхенцами действует до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Павар отметился 7 голами в 43 матчах за «Баварию». Его подробная статистика доступна здесь.

2 комментария

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Марат Романов
Странно даже.В Ливерпуле здорово было бы его увидеть
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<~Inter~>
В Интер идеально зашёл бы, но клуб вряд-ли заплатит требуемую Баварией сумму
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