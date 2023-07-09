«Баварии» не поступало предложений по Павару. Защитник хочет покинуть клуб

Бенжамен Павар не нашел новый клуб, несмотря на желание покинуть «Баварию».

Ранее появилась информация об интересе к со стороны « », « », «Барселоны», « » и « ». Однако, по информации Kicker, ни один из заинтересованных клубов не связывался с «Баварией» по поводу трансфера 27-летнего защитника. Ожидается, что француз приступит к тренировкам с «Баварией» вместе с остальными игроками на следующей неделе.

Напомним, по окончании сезона-2022/23 Павар проинформировал «Баварию» о желании покинуть клуб. Его соглашение с мюнхенцами действует до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Павар отметился 7 голами в 43 матчах за «Баварию». Его подробная статистика доступна здесь.