«Милан» предложил «Челси» 22 млн евро за Пулишича

«Милан» сделал второе предложение о трансфере Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб предложил «Челси» 22 миллиона евро, сообщает The Athletic.

Ранее «синие» отклонили предложение на сумму 14 миллионов евро. «Лион» был готов купить вингера за 25 миллионов евро, но этот вариант не устраивает самого игрока.

перешел в « » в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно со статистикой 24-летнего американца можно ознакомиться здесь.