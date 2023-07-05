«Милан» предложил «Челси» 22 млн евро за Пулишича

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

«Милан» сделал второе предложение о трансфере Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб предложил «Челси» 22 миллиона евро, сообщает The Athletic.

Ранее «синие» отклонили предложение на сумму 14 миллионов евро. «Лион» был готов купить вингера за 25 миллионов евро, но этот вариант не устраивает самого игрока.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно со статистикой 24-летнего американца можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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deadjoker
Отлично. Надо продавать пока берут.
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Акира_1
Давайтн пацаны всем Миланам надо добить 25 лямов и супер пупер топ американский ваш.
+13
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Н.Ф.
Где можно почитать все удалённые комментарии от "Сижу на факсах Барселоны"? Только начнёшь читать, а они тут же исчезают.
+9
-1
+8
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Gündoğan
Ответ DolJun
маловато, лучше уж в лион тогда его продать
сейчас бы новость полностью читать
+9
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Расул Сабиров
думаю пулишичу самое время сменить клуб,Милан отличный вариант.Скорость игры не такой высокий как в Англии,и для него будет легче
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Даулет Калмагамбет
Ответ DolJun
маловато, лучше уж в лион тогда его продать
Написано же, что он отказал Лиону
+5
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Василий Васильев
Надо продавать,Челси он все равно не нужен,весь сезон просидит под Нкунку выйдет на минуту и опять травмируется .
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TrueGooner
Ответ Н.Ф.
Где можно почитать все удалённые комментарии от "Сижу на факсах Барселоны"? Только начнёшь читать, а они тут же исчезают.
Очевидно, на DVD.
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Gündoğan
Вполне может заиграть в Италии
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Kipriot
Осталось ещё 3
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Born is the King
Мало. Лучше оставлять чем продавать меньше чем за 40 млн
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Evgen_Hazard
Блин чо за копейки? Такие бабки отвалили за него в свое время, а сейчас считай задаром уходит
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Илья Ворошилов
Ответ Born is the King
Мало. Лучше оставлять чем продавать меньше чем за 40 млн
И лакаку оставьте пожалуйста
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*MVP*
Ответ Илья Ворошилов
И лакаку оставьте пожалуйста
хорошо. а вы в Шип не отправьтесь, пожалуйста
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