Пулишич пройдет медосмотр в «Милане» на этой неделе. Хавбек переходит из «Челси» за 20+ млн евро

Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич близок к переходу в «Милан».

На этой неделе хавбек «Челси» пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что за 24-летнего американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов. 

В АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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24 комментария

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Eden Hazard
Главное чтоб по пути на медосмотр не сломался.
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Bashibuzuck
Хорошее усиление, заиграет 100%
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Marcus-light
Поразительно. Хаверца слить за 65 млн фунтов, а Пулишича за 20 млн евро.
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Трент Резнор
Отличный трансфер для кузенов, еще и за копейки.
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DolJun
жаль что у пулишича в челси не получилось, надеюсь в милане получится перезапустить карьеру.
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Moe Joe
В свой первый сезон был хорош. да и во втором был важной фигурой в завоевании ЛЧ.
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Блуждающий странник
Если не станет клиентом МиланЛаб, то трансфер отличный. Удачи американцу надеюсь и клуб и игрок помогут друг другу. Что там по Камаде кто знает? Упустили его уже окончательно?
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Evgen_Hazard
Помогаем миланским банкротам усилиться к началу сезона за бесценок.
Продать готового, опытного Пулю за 20, взять чмудрика за 70.
П О Т Р Я С А Ю Щ Е
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Олег Пирожков
Ответ Marcus-light
Поразительно. Хаверца слить за 65 млн фунтов, а Пулишича за 20 млн евро.
Потому что Пулишич очень травматичный.
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Разрыв Пуканов
Ответ Блуждающий странник
Если не станет клиентом МиланЛаб, то трансфер отличный. Удачи американцу надеюсь и клуб и игрок помогут друг другу. Что там по Камаде кто знает? Упустили его уже окончательно?
да, решили играть 4-3-3. Места в этой формации для Камады не будет.
Калабрия(Калулу)-Томори-Тшау(Кьер)-Тео
Чик-Крунич-Рейндерс
Пулисик-Жиру(Мората)-Леао
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Дмитрий Иванов
Не пройдет
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Born is the King
Ответ Marcus-light
Поразительно. Хаверца слить за 65 млн фунтов, а Пулишича за 20 млн евро.
Походу американец бракованный
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Darren&K
Ответ Блуждающий странник
Если не станет клиентом МиланЛаб, то трансфер отличный. Удачи американцу надеюсь и клуб и игрок помогут друг другу. Что там по Камаде кто знает? Упустили его уже окончательно?
Судя по тому что нет вообще никакой инфы, надежда на Камаду еще есть. Походу там договор личный и сроки. Если не получится Чуква то ты сразу к нам, что то в этом роде. Иначе бы сейчас пестрели Камада там и там. Игрок ведь хороший и бесплатный, кто откажется
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j30
давно пора было шаг вперед делать он засиделся и деградировал в челси
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Разрыв Пуканов
Ответ IbraMania
а где тогда Чуквуэзе , которого в Милан активно сватают?
видимо, это был ход для того, чтобы сбивать ценник на кого-то из них
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IbraMania
Ответ Разрыв Пуканов
да, решили играть 4-3-3. Места в этой формации для Камады не будет. Калабрия(Калулу)-Томори-Тшау(Кьер)-Тео Чик-Крунич-Рейндерс Пулисик-Жиру(Мората)-Леао
а где тогда Чуквуэзе , которого в Милан активно сватают?
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IbraMania
Ответ Блуждающий странник
Если не станет клиентом МиланЛаб, то трансфер отличный. Удачи американцу надеюсь и клуб и игрок помогут друг другу. Что там по Камаде кто знает? Упустили его уже окончательно?
Писали , что Пиоли он не нужен. Не подходит , видите ли , под его пиолибол)) Так если не подходит тренеру , то зачем брать? Что бы было как с Адли и Вранксом в прошлом сезоне?
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Darren&K
Ответ DolJun
жаль что у пулишича в челси не получилось, надеюсь в милане получится перезапустить карьеру.
В смысле не получилось? Не получилось в полной мере иза травм. А когда был здоров и в форме играл хорошо. Это не ШдК который вообще не играл за искл пару матчей на старте
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Сэйлор Мун
Ну вот, Пулисик за 20 млн в обойму это хотя бы футболист, пусть и травматичный.

А не то что Шланг за 35 млн, который даже не футболист оказывается.
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Алексей Гусев
ааа то есть Камада и Чукву мимо?
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