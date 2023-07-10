Пулишич пройдет медосмотр в «Милане» на этой неделе. Хавбек переходит из «Челси» за 20+ млн евро
Кристиан Пулишич близок к переходу в «Милан».
На этой неделе хавбек «Челси» пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что за 24-летнего американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов.
В АПЛ-2022/23 Пулишич провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
Продать готового, опытного Пулю за 20, взять чмудрика за 70.
П О Т Р Я С А Ю Щ Е
Калабрия(Калулу)-Томори-Тшау(Кьер)-Тео
Чик-Крунич-Рейндерс
Пулисик-Жиру(Мората)-Леао
А не то что Шланг за 35 млн, который даже не футболист оказывается.