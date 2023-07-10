Кристиан Пулишич близок к переходу в «Милан».

На этой неделе хавбек « » пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что за 24-летнего американца «россонери» заплатят свыше 20 млн евро с учетом бонусов.

В АПЛ-2022/23 провел 24 игры и забил 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.