Абаскаль ждет, что «Спартак» подпишет игроков в оборону: «Одного или двух»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, что «Спартак» подпишет новых игроков обороны.

– Зимой вы получили новичков в начале первого сбора, они имели время, чтобы влиться в состав. Сейчас два новичка приехали в середине подготовки. Успеете ли вы их внедрить в состав?

– Это разные роли. Внедрить в игру защитника и атакующего игрока – разные вещи. Для защитников важна командная работа. Есть те позиции, где за счет индивидуальных качеств ты можешь себя проявить, не имея очень большого времени. Это ближе к атаке.

На позиции защитников важна больше коллективная работа. Там надо намного больше времени, чтобы понять движение и как работает команда.

– Ждете ли вы еще новичков?

– Да, однозначно.

– Селихов в интервью «СЭ» сказал, что Абаскаль сделал много выводов по итогам прошлого чемпионата. Какой был главным? И какую самую большую ошибку вы сделали весной?

– Селихов – очень умный человек. Он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Поэтому я сделал разные выводы: и хорошие, и плохие. А самая большая ошибка – это самая большая возможность. Без ошибок нет прогресса.

Нам не удавалось сохранять стабильность: было много травм, карточек, не реализовывали свое преимущество. Это не позволило нам быть выше в чемпионате. Стабильность достигается за счет осознания своих сильных и слабых сторон и повышения уровня конкуренции.

– Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?

– Да. Один или два, – сказал главный тренер «Спартака».

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22 комментария

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Dr.Gebbelsss
ждем Санчеса)
+16
-3
+13
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Сергей Ковалёв
Ответ Иван Новиков
Есть подозрение, что по ходу сезона придётся искать нового тренера.
чем тебя семак не устраивает?
+17
-6
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10ztv
терри свободен как раз
+6
-3
+3
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Саша Соболев
Если подпишут Санчеса ,думаю проходного двора не будет, всё таки в Тоттенхэме играет)
+3
-1
+2
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Миха Попов
Ответ Злодей Спб
Можем продать Алипа или Адамова - кудесники мяча и стена в обороне ^_^
Бакаеву привет! 😂 😂 😂
+2
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pav11k
Дорогущий Санчес
Большааая скамейка у Спартака собирается
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Алексей Магоев
Ну так и надо было с защитников начинать, а не набирать ПЗ, от которых в команде и так не протолкнуться. На левом краю Классен и шедевральный Денисов, на правом - безальтернативный Хлусевич, и если у него не дай Бог травма, дыру придется опять Зобниным затыкать, в центре явно сдавший капитан, непонятный Дуарте, и два солдата Урфина Джюса Маслов и Чернов. Опять бедняге Литвинову в обороне играть, если не будет усиление в оборону..
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Честный контроль
Сейчас новый ген.дир ФКСМа закончит со своей показушной деятельностью на новом месте, все устаканится и будет как раньше.
Клуб будет заявлять перед чемпионатом задачу на 1 место и будет бороться за шестое.
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Slava=Spartak
Надеюсь не Фернадеса)))
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Vhlam
Дядька нужен. При Игнашевиче даже Кутепов выглядел, как защитник.
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Никита Самарин
Ответ Dr.Gebbelsss
ждем Санчеса)
Санчес - это конечно круто, но фланговый защитник необходим.
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WelD
Ответ Злодей Спб
Можем продать Алипа или Адамова - кудесники мяча и стена в обороне ^_^
Тебя здесь не ждали, "герой"
+1
-1
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WelD
Ответ Злодей Спб
Босс качалки ? ^_^ И всё же я зайду!
Наверное только в "качалку" и ходишь. Там любят таких, которые сначала делают, а потом думают.
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ЗЕНИТ65
Ответ Злодей Спб
Можем продать Алипа или Адамова - кудесники мяча и стена в обороне ^_^
И Кругового с Суторминым.
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