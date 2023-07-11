Абаскаль ждет, что «Спартак» подпишет игроков в оборону: «Одного или двух»

Гильермо Абаскаль рассказал, что «Спартак» подпишет новых игроков обороны.

– Зимой вы получили новичков в начале первого сбора, они имели время, чтобы влиться в состав. Сейчас два новичка приехали в середине подготовки. Успеете ли вы их внедрить в состав?

– Это разные роли. Внедрить в игру защитника и атакующего игрока – разные вещи. Для защитников важна командная работа. Есть те позиции, где за счет индивидуальных качеств ты можешь себя проявить, не имея очень большого времени. Это ближе к атаке.

На позиции защитников важна больше коллективная работа. Там надо намного больше времени, чтобы понять движение и как работает команда.

– Ждете ли вы еще новичков?

– Да, однозначно.

– Селихов в интервью « » сказал, что сделал много выводов по итогам прошлого чемпионата. Какой был главным? И какую самую большую ошибку вы сделали весной?

– Селихов – очень умный человек. Он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Поэтому я сделал разные выводы: и хорошие, и плохие. А самая большая ошибка – это самая большая возможность. Без ошибок нет прогресса.

Нам не удавалось сохранять стабильность: было много травм, карточек, не реализовывали свое преимущество. Это не позволило нам быть выше в чемпионате. Стабильность достигается за счет осознания своих сильных и слабых сторон и повышения уровня конкуренции.

– Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?

– Да. Один или два, – сказал главный тренер « ».