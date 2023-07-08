Широков об Абаскале: «Пока нельзя сказать, что он хороший тренер. Перспективный — да. Он еще учится»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Широков высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– Надо сказать, что «Спартаку» не совсем благоволила удача. Где‑то они забили бы, и один гол мог решить историю со вторым местом. Мне кажется, спартаковцы очков шесть точно потеряли на ровном месте. Они очень много мячей не забили, когда должны были забивать.

— А что Абаскаль? Хороший тренер?

— Он пока молодой, ему 34 года. Хороший тренер тот, кто показывает стабильный результат. А пока этим Абаскаль похвастаться не может. Поэтому пока нельзя сказать, что он хороший тренер. Неплохой, перспективный — да. Но пока не более того. Он еще учится, — сказал гендиректор «Сатурна».

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1 комментарий

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Доктор Верховцев
Чеканить не умеет, вообще-то! И на высоком уровне не играл 25 лет. Поэтому, Роман, это не тренер.
Дают, понимаешь, бумажки всем подряд.
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