Абаскаль о Медине в «Спартаке»: «Искали левоногих игроков с прошлого сезона – важен баланс, иначе нельзя быть непредсказуемыми. Хесус знаком с РПЛ, универсален и опытен»

Гильермо Абаскаль рассказал, как Хесус Медина может усилить «Спартак».

Ранее красно-белые официально объявили о трансфере полузащитника ЦСКА. Медина подписал со « » контракт до 2026 года.

«С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.

Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.

В прошлом сезоне у была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – сказал главный тренер «Спартака».

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