Абаскаль о Медине в «Спартаке»: «Искали левоногих игроков с прошлого сезона – важен баланс, иначе нельзя быть непредсказуемыми. Хесус знаком с РПЛ, универсален и опытен»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия тактика Хесус Медина Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как Хесус Медина может усилить «Спартак».

Ранее красно-белые официально объявили о трансфере полузащитника ЦСКА. Медина подписал со «Спартаком» контракт до 2026 года.

«С начала прошлого сезона мы искали левоногих игроков, потому что, на мой взгляд, в футболе важен баланс. Если в центре поля и в атаке у вас только правоногие футболисты, быть непредсказуемыми на поле не получится.

Хесус знаком с чемпионатом России. Конечно, мы играли против него, изучали его игру. Думаю, он может играть на разных позициях – в центре поля, на фланге, под нападающим. Его ценность – в универсальности и умении врываться в штрафную.

В прошлом сезоне у Медины была хорошая статистика, он умеет исполнять угловые. Он голоден до побед, опытен, находится в оптимальном возрасте. Он очень поможет команде», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» представил Медину в стиле Гая Ричи. Пересняли культовую сцену

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Q1W2E3A!S!D!
Ответ Не уверен!!
Не представляю, что будет с болелами ЦСКА если Спартак ещё Карраскаля купит)))
обрадуются
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Не представляю, что будет с болелами ЦСКА если Спартак ещё Карраскаля купит)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Союз Абаскаля и Караскаля был бы звучнее. А так рифмы не подобрать ( А так только с Хесусом достигнут консенсус.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Главное, чтобы потом не ныли, что газовые привезли Педро за 9 миллионов, а мы сидим с ширпотребом за 7 мультов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Не уверен!!
Не представляю, что будет с болелами ЦСКА если Спартак ещё Карраскаля купит)))
Да ничего не будет, как болельщик ЦСКА говорю: Карраскаль хоть и считается одним из лучших дриблеров в мире, но в системе Федотова совсем не прижился потому что филонит много в отборе и возврате мяча и Медина был в разы полезнее.

Другое дело, что ЦСКА не отдаст его дешевле 8-10 миллионов чтобы выйти в плюс для себя )
А вот пойдет ли на это Спартак - это уже другой вопрос )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Медину взяли для помощи в адаптации Дуарте. Только и всего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pav11k
Кстати о левоногих, на Мишу Игнатова больно было смотреть из-за слабой левой. Постоянно разворачивал себе под правую, время терял, в касание не бил/отдавал иногда из-за этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Да все фанаты будут считать эту шкуру продажной )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ericssons
Кто в Спартаке принимает решения по трансферам? За кем последнее слово?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ну хоть объяснили зачем купили, чем руководствовались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qiqe
Ответ Forte Live
Союз Абаскаля и Караскаля был бы звучнее. А так рифмы не подобрать ( А так только с Хесусом достигнут консенсус.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Ответ qiqe
Комментарий удален модератором
Точно. Ведь на поверхности было!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ Forte Live
Союз Абаскаля и Караскаля был бы звучнее. А так рифмы не подобрать ( А так только с Хесусом достигнут консенсус.
Галантирейщик и Кардинал!
гы гы гы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Ответ Forte Live
Точно. Ведь на поверхности было!
Г-н модератор, отчего удален комментарий другого пользователя? Там говорилось о варианте классификации мяса и фамилии футболиста?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demetrio-77
Ответ Данко Лазович
Медину взяли для помощи в адаптации Дуарте. Только и всего.
то, что мертво, умереть не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Ответ ericssons
Да, сгнобят парня на скамейке. Личные отношения с испаноязычным у Абаскаля будут получше, даже если Зиньковский не будет хуже на тренировках.
Федот скоро нобоа привезёт,не переживай Жека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий